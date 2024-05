Ce spune Ioana Tufaru despre Gigi Becali după ce a fost nevoită se mute din locuința asigurată de el? „Mai bine…”

În urmă cu câteva luni, Ioana Tufaru a fost nevoită să plece din garsoniera pe care Gigi Becali i-a pus-o la dispoziție în urmă cu aproape nouă ani. Acum, fiica Andei Călugăreanu a făcut mai multe dezvăluiri.

Ioana Tufaru, dezvăluiri după ce a plecat din garsoniera lui Gigi Becali

Timp de aproape nouă ani, Ioana Tufaru a locuit alături de familia sa într-o garsonieră pe care Gigi Becali i-a oferit-o de curând. Anul trecut, însă, pentru că avea alte planuri cu imobilul,

Astfel că, fiica regretatei actrițe Anda Călugăreanu a fost nevoită să găsească o alternativă. Iar de când s-a mutat, nu a mai ținut legătura cu Gigi Becali. Ba mai mult, deși spune că îi este recunoscătoare, consideră că este mai bine că a plecat.

„Cu domnul Becali nu mai avem niciun fel de legătură odată ce am plecat de acolo nu mai suntem sub aripa lui protectoare. Nu aș vrea să dezvolt prea mult acest subiect! Nu ne mai sprijină în niciun fel! Nu știu ce schimbări s-au făcut, dacă au început încă lucrările, nu știu nimic!”, a spus Ioana Tufaru pentru

„Mai bine…”

Ioana Tufaru spune că administrația blocului lui Gigi Becali avea reguli mult prea stricte uneori, ceea ce deveniseră deranjant. Totuși, a refuzat să spună prea multe lucruri.

„Am plecat de acolo pentru că, bine, nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta. Am plecat că nu se mai putea să mai stăm acolo, am înțeles că are alte planuri cu blocul acela, nu pot contesta asta.

În orice caz, recunoștința noastră rămâne veșnică pentru acest minunat om, ne-a ținut acolo, pe 3 august am fi făcut 9 ani de când stăm acolo și omul cât să te țină, la un moment dat era de așteptat că aici se va ajunge, pentru că na… Ne-a anunțat înainte, ne-a dat un termen.

M-am mutat în Militari acum. Pentru un apartament cu două camere, 1.200 de lei mi se pare foarte bine. Pe 18 decembrie ne-a dat cheia. A fost un nou început. Aici e mult mai bine, mult mai liniște. Cei de la administrație, de la blocul lui Gigi Becali, aveau niște reguli foarte stricte pe care noi trebuia să le respectăm. Știi cum e… le respecți până la un punct. Mai bine că s-a întâmplat așa”, a spus Ioana Tufaru în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

După ce a plecat din casa lui Gigi Becali, Ioana Tufaru este nevoită să achite de una singură chiria, . „Chiria mea este de 1.200 lei. Soțul meu are salariul de minimum pe economie. Pensia mea este de 1.281 de lei”.