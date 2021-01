Ce spune Ion Iliescu despre primele alegeri prezidențiale pierdute de PSD după Revoluție

Ion Iliescu nu s-a arătat prea dezamăgit în urma primelor alegeri prezidențiale pierdute de PSD după Revoluție. Se întâmpla în 1996 și Emil Constantinescu reușea atunci să-i ia fața liderului social democrat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În ciuda eșecului, Iliescu a transmis că nu a avut niciodată de gând să se împotrivească rezultatului alegerilor, așa cum se întâmplă acum în Statele Unite ale Americii.

Diferența între cei doi candidați a fost una destul de mare. Reprezentantul Convenției Democrate a reușit să adune în turul al doilea nu mai puțin de 7.057.906 voturi, adică 54,41% din opțiunile exprimate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a pierdut Ion Iliescu alegerile prezidențiale din 1996

Ion Iliescu, candidat din partea PDSR-ului, se recunoștea pentru prima oară învins după ce în precedentele două alegeri își măturase efectiv adversarii.

De data aceasta, social democratul a strâns doar 5.914.579 voturi, însemnând 45,59% din sufragii. Prea puțin pentru a mai putea emite pretenții.

ADVERTISEMENT

„Sunt un om de stanga, nu neg si nu-mi reneg trecutul. Mi-l asum, cu toate ale lui. Dar nimeni nu-mi poate reprosa lipsa bunei-credinte in ceea ce am facut.

Si nici faptul ca nu as fi evoluat, ca nu as fi invatat din lectiile pe care viata si oamenii mi le-au dat”, avea să spună Ion Iliescu în cartea autobiografică, Destinul unui om de stânga.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ion Iliescu, primul președinte al României libere

„Nu m-a interesat puterea in sine si nu am folosit puterea pe care am avut-o pentru a face rau sau in interes personal.

Puterea devine interesanta doar in momentul in care ai un proiect, si ea devine un instrument pentru materializarea lui”, continua acesta explicațiile anilor petrecuți în fruntea țării.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De altfel, Ion Iliescu a fost primul președinte al României libere. A reușit să câștige funcția atât în 1990, cât și doi ani mai târziu.

Cum i-a predat ștafeta lui Emil Constantinescu

„Nimic nu corupe mai mult decat puterea. Si trebuie sa fii, moral vorbind, extrem de puternic pentru a nu te lasa corupt de putere.

ADVERTISEMENT

Imi place sa cred ca pe mine puterea nu m-a corupt. Multi au fost uimiti de modul firesc in care s-a facut transferul de putere in 1996, dupa ce domnul Emil Constantinescu a castigat alegerile prezidentiale.

Cei care se asteptau la altceva nu ma cunosc. Nu mi-am dorit puterea, in 1989, ci mi-am asumat o responsabilitate. Era normal sa fiu primul care sa respecte regulile la structurarea carora lucrase”, a mai spus Ion Iliescu.

ADVERTISEMENT

Sute de mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a celebra victoria lui Emil Constantinescu. „Am trăit prea mult rău ca să nu merităm porția noastră de bine, de fericire, de iubire. De aceea nu voi tolera necinstea, nu voi tolera violența, nu voi mai tolera abuzul. Există o cale prin care putem ieși din noapte și această cale este valoarea noastră națională”.

La distanță de doar patru ani de la această declarație, Emil Constantinescu a anunțat pe toată lumea că nu mai candidează pentru un al doilea mandat de președinte. Deloc surprinzător, Ion Iliescu reintra în campanie și bifa o a treia victorie.

Iliescu a chemat trupele rusești în timpul Revoluției

Vă readucem aminte că Ion Iliescu și o parte a disidenților politici au constituit Frontul Salvării Naționale, care a preluat puterea cu sprijinul forțelor armate conduse de generalul Stănculescu în decembrie 1989. Iliescu a fost recunoscut ca lider al FSN și , prin urmare, al autorității provizorii a statului până la alegerile din 1992.

Un document descoperit recent a confirmat faptul că, la 23 decembrie 1989, Ion Iliescu a rugat Moscova, prin intermediul ambasadei, să trimită ajutor militar „pentru că singuri nu se pot descurca”.

Răspunsul URSS a fost că „sunt gata să trimită orice fel de ajutor cu excepția intervenției trupelor”, se precizează în document.