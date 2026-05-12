Ce spune Ion Țiriac despre Inteligența Artificială. Miliardarul afirmă fără ezitare: ”În 30 de ani dispar”

ADVERTISEMENT

În ultimii ani, dezvoltarea accelerată a Inteligenței Artificiale a ridicat probleme majore la nivelul societății. Foarte multe voci au avertizat deja asupra problemelor pe care această formă de inteligență le poate cauza în viitor. Ion Țiriac, 87 de ani, este unul dintre cei care nu sunt fani ai AI-ului, ba dimpotrivă. Omul de afaceri transmite avertismente severe.

Ce crede Ion Țiriac despre Inteligența Artificială. Miliardarul român avertizează

În ultimii ani, Inteligența Artificială s-a dezvoltat dramatic și a devenit o prezență constantă în viața de zi cu zi. Specialiștii din IT au avertizat în dese rânduri asupra potențialelor riscuri pe care această tehnologie le prezintă. Este clar că, din anumite puncte de vedere, inteligența artificială poate dăuna societății. Cel mai elocvent exemplu este dispariția, numai în 2025, a circa 200 – 300.000 de locuri de muncă.

ADVERTISEMENT

O figură importantă din România, Ion Țiriac, și-a exprimat recent îngrijorarea față de Inteligența Artificială (IA). A spus că aceasta reprezintă un potențial pericol major pentru umanitate. a fost chestionat în legătură cu AI-ul. Acesta a scos în evidență riscurile pierderii controlului de către oameni. Țiriac a spus că această Inteligență Artificială ar putea ”începe să gândească” independent și să decidă singură.

”Cât lipsește până când inteligența artificială o să înceapă să gândească oarecum și o să spună: ‘Sunt mai deștept ca voi în orice caz, trebuie să îmi fac eu treburile cum le fac’. Deja s-a întâmplat”. Imediat, omul de afaceri a oferit și exemple concrete. A povestit de unele sisteme militare care au eșuat, având consecințe extrem de grave:

ADVERTISEMENT

”S-a întâmplat și în militărie, că au trimis missil-ul (n.r. missile – rachetă, în engleză) ăsta în direcția aia și, la jumătate, și-au dat seama că nu mai e acolo, că au greșit și, boom, au dat într-o școală, pentru că missil-ul a spus: ‘Nah, mie mi-au spus că nimeni nu poate să mă mai atingă, să mă mai schimbe’. Asta e pericolul cu, după părerea mea, Inteligența Artificială, pe de o parte”, a spus Ion Țiriac, la .

ADVERTISEMENT

Cum ar putea fi afectată umanitatea de AI, în opinia lui Ion Țiriac

Ion Țiriac face și o previziune extrem de sumbră pentru societatea în care trăim, atunci când se referă la Inteligența Artificială. În paralel cu riscurile riscurile legate de securitate și apărare, omul de afaceri a atras atenția și asupra impactului economic. Mai exact, fostul sportiv este de părere că, în următorii 30 de ani, AI-ul va ocupa jumătate dintre locurile de muncă la nivel mondial. ”Pe de altă parte, dacă vreți să fiu complet negativist, în 30 de ani, jumătate din locurile de muncă ale umanității pe acest glob dispar!”, a mai spus Țiriac la postul de sport citat.

ADVERTISEMENT

De notat că cele spuse de Țiriac nu sunt ceva nou la ordinea zilei în lume. Goldman Sachs, una dintre cele mai mari și cunoscute bănci de investiții și companii de servicii financiare din lume, fondată în 1869 în New York City, a emis în ianuarie 2026 o . Conform acesteia, în 2026 și până la 270–300 milioane global pe termen lung, peste 10 ani.