Ce spune Iulia Albu despre stilul vestimentar al Loredanei Groza: ”Ce face este să dea încredere unor femei”

Celebra stilistă a spus ce crede despre stilul cunoscutei jurate de la X Factor. Fosta concurentă a show-ului Dancing on Ice: Vis în doi are numai aprecieri pentru frumoasa blondină trecută de vârsta de 50 de ani.

Iulia Albu, aprecieri pentru Loredana Groza. Ce spune stilista despre vestimentația artistei

Iulia Albu o laudă pe Loredana Groza, în ciuda faptului că artista este criticată foarte des în ultima perioadă. este de părere că este o cântăreață încrezătoare și sigură pe sine, care oferă încredere femeilor.

„Eu nu știam că Loredana Groza e blondă naturală. Din punct de vedere sociologic, ceea ce face Loredana este să dea încredere unor femei care sunt trecute de 50 de ani, să fie și senzuale și să accepte cum sunt.

Sunt sigură că acest moment era dedicat iubitului ei. Este o femeie care desface picioarele, mie îmi place. Eu aș prefera așa decât ipocrizia totală a unor parașute, care vor să pară doamne.

Eu cred că o femeie care este împlinită din toate punctele de vedere, poate să aibă din când în când o asemenea ieșire”, a declarat creatoarea de modă pentru .

Loredana Groza, adevărul despre operațiile estetice

Loredana Groza a fost aspru criticată în ultima perioadă datorită aparițiilor sale, mai ales prin prisma stilului vestimentar. poartă frecvent haine care o avantajează, cele mai multe dintre ele fiind decoltate.

Jurata de la X Factor susține că nu a apelat la bisturiu, deși foarte mulți medici esteticieni sunt de părere că are mai multe operații la nivelul feței și la bust. Pe de altă parte, vedeta spune că adoptă un stil de viață sănătos.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta. Am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, declara Loredana Groza în urmă cu ceva timp, notează .