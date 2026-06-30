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Ce spune Jurgen Klopp despre golul anulat Germaniei cu Paraguay. „Atunci Arsenal n-ar trebui să fie campioană!”

Jurgen Klopp s-a revoltat după ce Germania a fost eliminată de la Campionatul Mondial. Nemții au înscris în prelungirile meciului cu Paraguay, însă reușita a fost anulată pe motiv de fault
Ciprian Păvăleanu
30.06.2026 | 09:30
Ce spune Jurgen Klopp despre golul anulat Germaniei cu Paraguay Atunci Arsenal nar trebui sa fie campioana
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Ce a spus Jurgen Klopp despre golul marcat de Jonathan Tah în prelungirile meciului cu Paraguay. Foto: Hepta.ro
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Germania a dezamăgit la a treia ediție consecutivă de Campionat Mondial. Chiar dacă de această dată au depășit faza grupelor, lucru extrem de simplu de realizat în noul sistem cu 48 de echipe, nemții au părăsit competiția încă după primul meci eliminatoriu, împotriva unui adversar în fața căruia plecau drept favoriți. Totuși, Jurgen Klopp crede că naționalei lui Nagelsamann i s-a făcut o nedreptate.

Jurgen Klopp s-a revoltat după ce Germania a fost eliminată de Paraguay de la CM 2026

Subiectivismul din sufletul său și-ar putea spune cuvântul, însă legendarul Jurgen Klopp este de părere că Germania a fost neîndreptățită în meciul cu Paraguay. Chiar dacă nimic nu poate convinge lumea fotbalului că nemții ar fi meritat calificarea, el crede totuși că golul lui Jonatan Tah ar fi trebuit să fie validat.

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Fundașul lui Bayern Munchen a înscris în prima repriză de prelungiri printr-o lovitură de cap, însă reușita a fost anulată după ce Anton a făcut un blocaj ilegal portarului sud-american, împiedicându-l să iasă pe centrare. Decizia pare controversată în condițiile în care Arsenal a marcat 60% din golurile sezonului precedent prin această strategie. Arbitrii s-au conformat, iar acest lucru a început să devină interzis încă din finalul stagiunii trecute, când lui Manchester City i-a fost anulat un gol marcat prin aceeași tactică, iar ca urmare formația condusă de Pep Guardiola a ieșit din lupta pentru titlu.

Fostul antrenor al lui FC Liverpool este de aceeași părere și și-a apărat naționala, în același timp în care i-a înțepat pe cei de la Arsenal: „Dacă acest gol este în afara regulamentului, atunci Arsenal nu ar fi fost campioana Angliei”, a declarat Jurgen Klopp la MagentaTV.

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Nemții îl cer pe Jurgen Klopp! Ce spune legendarul antrenor

Deși era văzut că un geniu tactic extrem de tânăr, Julian Nagelsmann nu mai inspiră încredere pe banca tehnică a naționalei Germaniei. „Die Mannschaft” este departe de performanțele ce au făcut-o de-a lungul istoriei o echipă de temut, iar nemții cred că unica salvare poate veni din partea lui Jurgen Klopp.

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Echipa a intrat într-un con de umbră începând cu anul 2018, iar cea mai bună performanță din ultimii 8 ani este un sfert de finală la EURO 2024. Întrebat despre posibilitatea de a reveni în antrenorat chiar pe banca Germaniei, Klopp a ezitat să dea un răspuns cert: „Nu m-am gândit la asta încă. Înțeleg că numele meu este menționat în prezent, dar nu este momentul potrivit să vorbesc despre acest lucru”, a mai spus Jurgen Klopp la MagentaTV.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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