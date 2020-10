Ce spune Klaus Iohannis despre starea de urgență: „Nu îmi doresc asta, dar avem nevoie de restricții”

Klaus Iohannis a mers în vizită la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) în condițiile în care în România a fost înregistrată a treia zi cu peste 3.000 de cazuri noi de Covid-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Președintele României a dorit să-i încurajeze pe experții angajați la INSP care muncesc în cea mai complicată perioadă din istoria recentă a țării.

Iohannis a explicat că nu își dorește să închidă toată țara, însă nu va ezita să recomande impunerea de restricții în localitățile unde numărul de infectări e mare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Klaus Iohannis îi roagă pe români să respecte regulile de protecție

„Am făcut o vizită la INSP despre care se vorbește foarte mult în ultima vreme. Mi-au prezentat Institutul, domeniile de care se ocupă și, evident, am discutat despre mersul panemiei de la noi. Înainte să detaliez, vreau să spun că am apreciat muncă lor, proiectele în curs și faptul că se preocupă foarte mult de resursă umană, de aparatură specifică și de extindere.

Despre pandemie am discutat destul de mult, mi-au prezentat viziunea lor, aici, la Institut. Abordarea noastră este cam la fel, nu trebuie să întrăm în panică, dar să fim conștienți că ne aflăm intr-o situație de sănătate publică gravă. Dacă vrem o viață aproapiata de normalitate, e nevoie să respectăm normele: purtarea măștii, distanță, igienă mâinilor, evitarea aglomerărilor.

ADVERTISEMENT

În anumite localități, unde incidența e mia mare, se impun restricții. Repet, măsurile de baza rămân cele discutate: masca, distanță, igienă. Toți specialiștii sunt de părere că masca e extrem de utile dacă vrem să nu mai avem răspândire rapidă a virusului. Vom avea mai multe discuții despre unde și când purtăm masca. Recomand să purtați masca tot timpul când ieșiți din casă, în spațiul public, în interior sau în exterior”, a declarat Klaus Iohannis, conform Digi 24.

Președintele a anunțat că se gândește să restricționeze mai multe evenimente publice, însă exclude reîntoarcerea la starea de urgență.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu intenționez să revenim la starea de urgență. Există măsuri care pot avea efecte mai bune. Nu avem nevoie să închidem toată țară, nu este nevoie de stare de urgență. În această etapă nu intenționez să introduc starea de urgență, dar sunt adeptul măsurilor preventive. Sunt de părere că evenimentele la care se adună multă lume vor trebui restricționate”, a adăugat Iohannis.

România a înregistrat în ultimele 24 de ore nu mai puțin de 3.186 de cazuri de infectare cu Covid-19, pe lângă cele 52 de decese raportate la nivelul țării. Rata de infectare depășește pragul de 1.5 la 1000 de locuitori în București și șapte județe din România.

ADVERTISEMENT