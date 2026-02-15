Sport

Ce spune Kopic despre faza care poate decide play-off-ul în Superliga. Verdict după Petrolul – FC Argeș. „O greșeală mare”

Zeljko Kopic a comentat faza controversată din Petrolul – FC Argeș și a oferit un verdict clar despre eroarea de arbitraj care i-a scos din minți pe piteșteni.
Alex Bodnariu
15.02.2026 | 16:24
Ce spune Zeljko Kopic despre scandalul momentului din Superliga României
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a reacționat după cel mai zgomotos scandal din Superliga României din ultimele săptămâni. Tehnicianul croat a spus câteva cuvinte despre incidentul din Petrolul – FC Argeș. În acea partidă, gruparea piteșteană a fost dezavantajată după o decizie de neînțeles luată de arbitrul Radu Petrescu.

Discuții aprinse după greșeala comisă de arbitrul Găman în Petroul – FC Argeș

Centralul partidei de pe Ilie Oană a comis o gravă eroare. Radu Petrescu a fluierat fără vreun motiv și a oprit o fază înainte ca Sierra, jucătorul celor de la FC Argeș, să trimită balonul în plasa porții celor de la Petrolul. Ulterior, piteștenii au pierdut partida.

FC Argeș riscă, după acest meci, să rateze calificarea în play-off-ul Superligii. Oficialii clubului au criticat în termeni duri arbitrajul. Dani Coman a dat de înțeles că se dorește ca echipa sa să nu prindă un loc în top 6. Mai mulți experți din fotbalul românesc au catalogat gafa lui Radu Petrescu drept una impardonabilă.

Zeljko Kopic, principalul de pe banca celor de la Dinamo, a comentat și el incidentul de la Petrolul – FC Argeș. Antrenorul croat înțelege pe deplin frustrarea piteștenilor, însă este de părere că nu este în măsură să spună prea multe, întrucât nu este parte implicată în această dispută.

„Nu vreau să discut despre teorii ale conspirației sau despre astfel de lucruri. Tot ce pot spune este că a fost o greșeală de arbitraj. O greșeală mare, atât. Pentru mine, subiectul se încheie aici. Înțeleg că, pentru toți cei implicați în fotbal – jucători, antrenori, conducători, investitori – rezultatele sunt extrem de importante. Când apar astfel de situații, este normal să nu te simți bine și să fie frustrant.

Dar acesta este fotbalul. Toată lumea trebuie să fie responsabilă pentru acțiunile sale. Vom vedea care vor fi deciziile finale în acest caz. Trebuie să acceptăm situațiile și să continuăm să luptăm, indiferent de orice”, a precizat antrenorul celor de la Dinamo, conform Digi Sport.

