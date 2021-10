Ce spune, Luca, primul copil al lui Laurențiu Reghecampf despre Anamaria Prodan: ”E ca a doua mamă pentru mine”

Cartea scrisă de Anamaria Prodan, Da, sunt cea mai bună!, aduce mărturia impresarei cu privire la relația pe care a avut-o, la începuturi, cu Laurențiu Reghecampf, dar vorbește explicit și despre fosta soție a antrenorului și fiul acesteia, Luca, fiind, practic, și un drept la replică pe care i l-a dat Marianei Pfeiffer.

Ce spune Luca, primul copil al lui Reghe, despre Anamaria Prodan

Anamaria Prodan mărturisește în cartea pe care a scris-o despre sine că relația cu Luca, primul copil al lui Laurențiu Reghecampf, a început încă de pe când acesta aeva doar patru ani și jumătate, în 2005.

”(Laurențiu Reghecampf, n. red.) Mi-a povestit despre copilul lui, pe care l-a luat apoi de acasă și ne-a pus să stăm față în față, cunoscându-l astfel pe Luca de când avea patru ani și jumătate. Ei i-am vorbit despre cele două fetițe din prima căsătorie (…). Mi-a plăcut Luca din prima secundă și ne-am lipit unul de altul, ceea ce ne-a atras numai rele, și mie, și lui, pentru că mama lui s-a simțit obligată să se răzbune pe conexiunea asta rapid stabilită”, povestește Anamaria Prodan în cartea ei.

Mai mult, ca dovadă, Anamaria Prodan l-a rugat pe Luca, fiul lui Laurențiu Reghecampf din prima căsătorie, să vorbească despre ea, vorbele lui fiind prinse în primul volum al cărții.

”Ana este ca a doua mamă pentru mine și nu m-a tratat diferit față de ceilalți. Suntem toți frați și copiii ei. Întotdeauna a avut grijă și a îndeplinit orice dorință, oricând am avut vreuna. Îi sunt foarte recunoscător pentru tot și mă bucur că este acolo pentru mine atunci când am nevoie de ea. Suntem o familie frumoasă și îi mulțumesc pentru toate lucrurile frumoase din viața mea! Te iubesc”, este mesajul transcris în cartea Aneimaria Prodan.

Anamaria Prodan neagă acuzațiile Marianei Pfeiffer

După ce impresara a explicat, de fapt, cum ar fi stat lucrurile în realitate.

”Până nu s-au clarificat toate lucrurile, un an am stat amândoi într-un apartamet închiriat, nicidecum în casa lui din Aacheen, în care exista o altă femeie (niciodată nu am suportat chestia asta, cu două, plus unul, sub același acoperiș). Conviețuirea ne-a fost atunci una aparte, exclusiv de weekend, revenită la munca în televiziune din România, vineri de vineri, după ce la 12 terminam matinalul, plecam în Germania cu primul avion”, susține Anamaria Prodan în cartea lansată în weekend.

Căsătoriți după ce Laurențiu Reghecampf și-a obținut divorțul, Anamaria Prodan și antrenorul Craiovei au avut un mariaj, descris de impresară, ca fiind perfect de-a lungul celor 13 ani.

”Pe mine și pe Laur nu ne pot înstrăina nici depărtările, nici zilele sau săptămânile în care treburile fiecăruia pun mii și mii de kilometri între noi. (…) În 20 de ani nu m-am certat cu soțul meu niciodată. Ridic vocea fiindcă sunt vulcanică, dar cine mă bagă în seamă? După ce îmi fac show-ul, când văd că n-am auditoriu, îmi vine să râd și renunț. Avem doar discuții în contradictoriu care pornesc de la fotbal, nu-i ceva personal, ci doar despre meserie”, spunea, la momentul în care a scris cartea, Anamaria Prodan.

Luca, fiul lui Reghe, a locuit în Dubai, alături de Anamaria Prodan

, a fost primit încă din adolescență în casa din Dubai a lui Laurențiu Reghecampf și a Aneimaria Prodan.

”Anii au trecut, copilul a crescut și, la 15 ani, a decis să studieze în Dubai, locuind la tatăl său, deci în familia noastră, iar vacanțele să le petreacă la mama sa, ceea ce a adus liniște și mulțumire pentru toate părțile”, spune, în cartea sa, Anamaria Prodan.

Iar rezultatele pe care , sunt chiar notabile, el reușind, de curând, să obțină o diplomă importantă la una dintre cele mai exclusiviste instituții de învățământ din bogatul emirat arab: cea de Bacalaureat internațional, diplomă recunoscută în toată lumea.

Anamaria Prodan divorțează de Laurențiu Reghecampf

Așa cum FANATIK a relatat în exclusivitate, relația dintre

Cu toate acestea, deși Anamaria Prodan a explicat că îi va oferi libertatea de care are nevoie Laurențiu Reghecampf, impresara susține că nu îi poartă pică antrenorului.

“Este viața mea, este o carte în care am pus suflet, o carte în care îmi spun viaţa. Și am un capitol tribut dedicat lui Laurențiu Reghecampf, căruia trebuie să îi mulțumesc pentru acest copil minunat, pentru Laurențiu jr”, a spus Anamaria Prodan.

Iar dacă divorțul este deja inevitabil, urmând ca cei doi să împartă, conform înțelegerii averea, Anamaria Prodan spune că, acum, tot ce își dorește este să se bucure de ceea ce are deja.

“Tot ce îmi mai doresc acum este ca ai mei, copiii mei, să fie fericiți, să fie puternici și să ajungă mai mari decât am fost eu vreodată. Acum nu îmi lipsește nimic, am tot ce îmi doresc și mi-ar fi teamă să mai cer ceva de la Dumnezeu pentru că mi-a dat de toate”, a mai spus la