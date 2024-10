Ce spune Marcel Ciolacu de cheltuielile uriașe ale lui Klaus Iohannis pe avioane private: ”De ce să nu faci public?”

Marcel Ciolacu, președintele PSD și candidat la alegerile prezidențiale, a vorbit, marți, la FANATIK, la emisiunea Sport și Politică realizată de Horia Ivanovici, despre ce trebuie să însemne și cum trebuie folosit avionul prezidențial, în contextul criticilor ce i se aduc șefului statului, Klaus Iohannis, că folosește în deplasări jet-uri private de lux.

Iohannis, criticat pentru deplasări în jet-uri de lux

Horia Ivanovici a subliniat în context „excesele care s-au făcut în acești ani”, referindu-se evident la deplasările făcute de președintele Klaus Iohannis în străinătate, de fiecare dată folosind un jet privat de lux.

Spre exemplu, luna trecută, pentru a ajunge la sesiunea Adunării Generale a ONU de la New York, în SUA, Klaus Iohannis a folosit din nou un avion de lux, privat, o , cu care a mai făcut anterior și alte deplasări, potrivit site-ului specializat Boarding Pass.

„Eu respect instituția prezidențială și înțeleg orice, înțeleg că trebuie să ai un anumit standard dar unele lucruri mi s-au părut exageraate în anii ăștia”, a spus Ivanovici.

„De ce nu ieși și spui că astea au fost cheltuielile?”

În opinia lui Marcel Ciolacu, Klaus Iohannis și-a atras critici mai ales din cauza atitudinii deloc transparente cu privire la utilizarea jet-urilor private, în condițiile în care România nu mai dispune de un avion prezidențial.

„E opinia dumneavoastră și o respect. Domnnule, de ce nu a explicat? De ce nu ieși și spui că astea au fost cheltuielile. Și vă spun de ce. Eu când mă duc să mă văd cu Joe Biden, conform protocolului asta e ținuta, asta e (…) Eu m-am dus cu un avion de linie, n-am coborât eu primul, asta e viața, am coborât la jumatea avionului, acolo mă aștepta coloana oficială, cu motocicliști. Dar nici nu am văzut pe cineva să mă critice că am făcut lucrul ăsta. Depinde cum vrei să te poziționezi, dacă eu așa mă simt bine, așa fac”, a declarat președintele .

„Nu trebuie să o cumpere președintele sau instituția prezidențială”

Marcel Ciolacu a mai explicat că nu președintele României sau administrația prezidențială trebuie să cumpere un avion care ar aparține statului român. O pot face și alte instituții, precum Ministerul Apărării, în acest caz ea putând fi folosită nu numai pentru protocol dar și în diferite scopuri, cum ar fi operațiuni de extragere a cetățenilor români din zone de risc, transportul la diverse evenimente, sportive sasu de afaceri.

„Acuma, o aeronavă nu trebuie să o cumpere președintele României sau instituția prezidențială. O aeronavă a statului român poate să o cumpere și ministerul apărării. Care poate fi folosită, cum a fost când am adus din Fâșia Gaza români, din Liban, poate fi folosită când merg sportivii la olimpiadă, când este un forum de afaceri nu știu unde. Oamenii de afaceri acoperă costurile și au aeronava cu care merge și președintele în deplasări cu oamenii de afaceri”, a mai spus Ciolacu.

Președintele PSD a concluzionat că nu trebuie spus „exclus să nu aibă România un avion pentru președinte”. „E vorba să nu fie al lui, să nu scrie pe el ‘Gicu’, acel avion trebuie să fie la dispoziția statului roman”, a spus Marcel Ciolacu.

Ce spune Marcel Ciolacu de cheltuielile uriașe ale lui Klaus Iohannis pe avioane private: ”De ce să nu faci public?”