Ce spune Maria Dinulescu despre legea care interzice avortul. Actrița a locuit ani buni în America: ”Mi se pare absurd”. Exclusiv

În America, bătălia pentru dreptul la avort s-a mutat începând de luni, 27 iunie, la nivelul statelor, după ce lupta a fost pierdută la nivel federal. Acest lucru e posibil după ce o hotărâre a Curții Supreme a anulat dreptul constituțional la avort. Decizia Curții Supreme a făcut loc unui val de procese, proteste și conflicte politice în întreaga țară. Actrița Maria Dinulescu, care a trăit ani de zile în State, susține că nu este firesc ceea ce se întâmplă.

Maria Dinulescu reacționează după ce dreptul la avort a fost abrogat în SUA

Decizia Curții Supreme din SUA a revoltat-o și pe actrița Maria Dinulescu. după ce ani de zile a încercat să devină celebră la Hollywood, actrița de 41 de ani militează pentru respectarea drepturilor la opinie și alegere trebuie respectate.

”Singurul lucru care ne aparține este dreptul la opinie și avem responsabilitatea de a lupta, pentru lucrurile în care credem. În societățile în care trăim sunt foarte multe lucruri, care ne sunt impuse, și pe care le respectăm, fără a ne gândi. De cele mai multe ori sunt în beneficiul nostru.

Dacă în anul 2022 este posibil să ai dreptul de a te vaccina sau nu, când întreg globul se află în pandemie, mi se pare absurd să ți se impună astfel de legi ale concepției”, a declarat, pentru FANATIK, actrița Maria Dinulescu.

”Impunerea mi s-a părut întodeauna soluția unui om slab”

Maria Dinulescu susține că s-au sărit pași importanți, că nu există consultanți și experți care să vină cu soluții mature. În opinia ei, crede că ar trebui analizate fricile care i-au determinat pe guvernanți să adopte controversata lege privind avorturile.

”M-aș uita mai mult la fricile care îi fac pe acești guvernanți să ia astfel de decizii. Astfel am putea înțelege ce nevoi au. Pentru a se ajunge la o astfel de impunere, mi se pare că s-au sărit niște pași importanți. Că nu există anumiți consultanți și experți, care să vină cu soluții mature și practice. Impunerea mi s-a părut întodeauna soluția unui om slab”, a mai declarat actrița Maria Dinulescu, pentru FANATIK.

Cântăreața Lia Lungu: ”Nu vreți copii, nu faceți sex!”

Interpreta de folclor, Lia Lungu, care se află în America încă de dinainte de pandemie, are o cu totul altă părere. Aceasta consideră că felul în care privim avorturile ține de concepțiile noastre despre viață, de vârsta pe care o avem, de educație sau de experiențele acumulate.

”Suntem Scânteia Divină. Privind la distanța anilor, concepțiile noastre de viață se schimbă, așa cum ne schimbăm fizic. Evoluăm sau involuăm? Felul în care privim avorturile cred că depinde de vârstă, depinde de educație, de experiențele acumulate și, nu în ultimul rând, de raportările noastre la relația cu Divinitatea.

Desigur, generația mea, era încă cea a “fetelor virgine”, care doar așa puteau intra în taina căsătoriei și doar virgine fiind puteau purta rochia albă de mireasă!”, a declarat cântăreața din Banat, Lia Lungu, pentru FANATIK.

Interpreta de folclor susține că avortul este o crimă! Un slogan adoptat de ea este: nu vreți copii, nu faceți sex!

”Atunci, în anii comunismului, cam toți doream să avem doar un copil și ne feream, cum știam mai bine de a rămâne însărcinate. Sigur, felele deștepte, înțelepte, au născut doi, sau trei prunci și astăzi sunt mame fericite și copiii lor au frați. Îmi pare rău, eu nu am avut acest noroc și atunci când l-am avut, mi l-am refuzat.



Nu sunt pentru avort! Avortul, este o crimă deliberată. Noi, suntem scânteia divină, care perpetuează viață. Nu suntem cu nimic superiori altor viețuitoare, tot ceea ce este viu perpetuează viață. Doar că noi, oamenii, am învățat să ucidem viața încă din faza incipientă. Și, da. Aceasta este o crimă. Am văzut zilele trecute, benere ale unor protestatari împotriva avortului. Iată unul dintre slogane: Nu vreți copii, nu faceți sex!



Bucurați-vă să faceți dragoste și să aduceți copii în lume; să îi vedeți crescând și devenind oameni desăvârșiti! Să îi nunțim, să devenim bunici, unii să avem norocul să nunțim și nepoții! Câtă binecuvântare! Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul de iubire!”, a mai declarat interpreta Lia Lungu.

Vedetele au dezvăluit că au făcut întrerupere de sarcină

Celebritățile de la Hollywood au dezvăluit, în trecut, experiențele lor intime, legate de avort, pentru a demonstra că una din patru femei, sub 45 de ani, a recurs la această procedură. Conform campania lor vine în contextul în care, în SUA s-au interzis avorturile prin lege.

Printre vedetele de peste hotare care și-au făcut publice poveștile legate de avort se numără: Milla Jovovich, Whoopi Golberg, Busy Philipps, Jameela Jamil, Nicki Minaj, Chelsea Handler, Margaret Cho, Gloria Steinem, Sharon Osbourne, Stevie Nicks și Lil Kim.

„A fost una dintre cele mai grele decizii pe care a trebuit s-o iau. Încă mă gândesc la asta. Nu regret însă decizia mea. A fost un lucru bun pentru mine, în acea perioadă a vieții. Nu am niciun dubiu în privința asta”, a scris actrița Amber Tamblyn, pe internet, în trecut.

Milla Jovovich: ”Eram singură și neajutorată”

Și actrița Milla Jovovich a dezvăluit că a fost obligată să facă avort din cauza unor complicații ale sarcinii. „A fost una dintre cele mai horror experințe prin care am trecut. Încă am coșmaruri legat de asta. Eram singură și neajutorată. Când mă gândesc că femeile vor trebui să facă avorturi în condiții și mai grele, din cauza noii legi, mi se întoarce stomacul”. Actrița susține că nu și-a dorit să vorbească despre acest episod intim, însă, în contextul actual, nu a rezistat să tacă.

Alte persoane publice care au dezvăluit că au făcut avort sunt: Linsey Godfrey, Amber Tamblyn, Tess Holliday, Minka Kelly, Joan Collins, Billie Jean King, Jemima Kirke, Vanessa Williams, Sherri Shepherd, Naya Rivera, Rose McGowan.

Meghan Markle a luat atitudine după ce în SUA s-a abrogat dreptul la avort

Ducesa de Sussex, în vârstă de 40 de ani, a declarat pentru revista Vogue, că bărbații trebuie să acționeze față de demersul Curții Supreme care a abrogat dreptul la avort. Aceasta susține că inclusiv soțul ei, prințul Harry, este revoltat de hotărârea magistraților conservatori din America.

Meghan Markle l-a descris pe soțul ei ca pe un bărbat pro-feminism și consideră că, în urma demersului autorităților americane, multe cupluri vor fi afectate.

”Bărbații trebuie să fie mult mai vocali în aceste momente, deoarece aceste decizii ne afectează relațiile, familiile și comunitățile. Este vorba și de justiția economiei, a economiei individual, dar și despre cine suntem ca societate. Nimeni nu trebuie să fie forțat să facă o decizie pe care nu vrea să o facă, mai ales dacă nu este sigur sau îi pune viața în pericol”, a declarat Meghan Markle.

Alina Gorghiu vrea să bage dreptul la avort în Constituție

Reacțiile cu privire la legea interzicerii avorturilor în SUA nu au întârziat să apară și în Senatul României. După ce a ajuns președinte interimar al Senatului, Alina Gorghiu vrea ca dreptul la avort să fie introdus în Constituție.

”Decizia Curții Supreme a SUA de a revoca celebra Hotărâre Roe vs. Wade (1973) din SUA a divizat toate democrațiile lumii. Cea mai puternică reacție a venit din Franța, unde se cere includerea dreptului la avort nu doar în Constituția franceză, ci și în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Avem efectiv o experiență istorică pe care nu putem și nu trebuie să o ignorăm! Sunt româncă, sunt femeie, sunt mamă. Cunosc dramele femeilor din perioada comunistă. Iar trauma națională provocată de Decretul 770 din 1966 se resimte chiar și acum.

Lecția e următoarea: să interzici avortul nu înseamnă că îl oprești, înseamnă doar că întreruperile de sarcină se vor face în secret, prin proceduri periculoase(…)

Femeile au dreptul la autonomie și autodeterminare corporală! Și ce ar fi să fie și în Constituția noastră așa?”, a scris Gorghiu într-un material

În timp ce SUA interzice avorturile, Parlamentul israelian aprobă o reformă care facilitează accesul la avort

Parlamentul israelian a aprobat pe 27 iunie o reformă care facilitează accesul la avort, conform AFP, citat de Agerpres. Cu alte cuvinte, în Israel, avortul este legal, dar trebuie aprobat de o comisie a Ministerului Sănătăţii, conform unor proceduri introduse în anii 1970 şi care nu mai fuseseră actualizate.

Astfel, luni, parlamentul israelian a menţinut pentru acest lucru necesitatea obţinerii unui acord din partea Ministerului Sănătății. Pe de altă parte, caselor de sănătate li s-a permis să ofere practicarea avorturilor în centrele comunitare, şi nu doar în spitale sau în mari clinici.

În aceste condiții, femeile care intenționează să facă avort vor putea depune cerere online. Ele nu vor mai fi obligate să se prezinte în faţa comisiei de la Ministerului Sănătăţii.

Regulile noi din Israel vor intra în vigoare abia peste trei luni, pentru a permite comisiei ministerului să se adapteze la ele. Conform celor mai noi date deținute de autorităţi, 17.548 de femei au depus o cerere de avort în 2020. 17.351 (98,9%) dintre acestea au obţinut acordul de avort, iar 16.430 au făcut întreruperea de sarcină.