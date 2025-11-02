Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce spune Marius Șumudică de victoria FCSB la Universitatea Cluj: „Era să o comită”

Marius Șumudică a lăsat rivalitatea deoparte și a aplaudat victoria FCSB-ului la U Cluj. Cel mai tânăr fotbalist al campioanei a fost remarcatul fostului tehnician de la Rapid
Cristian Măciucă
02.11.2025 | 12:59
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Marius Sumudica de victoria FCSB la Universitatea Cluj. FOTO: Fanatik
Marius Șumudică (54 de ani) a comentat victoria FCSB-ului, scor 2-0, pe terenul lui U Cluj. Antrenorul a rămas impresionat de roș-albaștri, care s-au apropiat de play-off.

Marius Șumudică încântat de victoria lui FCSB la U Cluj

Marius Șumudică e de părere că FCSB nu i-a dat nicio șansă lui U Cluj în partida din etapa a 15-a a sezonului regulat din SuperLiga. Campioana en-titre a obținut a 4-a victorie din ultimele 5 etape.

Singurul jucător care nu i-a plăcut lui Șumudică a fost Siyabonga Ngezana. În schimb, tehnicianul l-a lăudat pe Ionuț Cercel (18 ani), reprofilat pe postul de fundaș central. 

„Mi s-a părut și din punct de vedere fizic și al jocului că FCSB e pe un drum bun. Reușeau să își câștige duleurile. Mai puțin când nu riscau, gen Ngezana, care mai tot timpul e preocupat de lupta cu adversarul, în loc să rezolve problema mingii. Când dă de un adversar mai puternic, gen Lukic, a fost dat la o parte și era să o comită.

Cercel a jucat foarte bine, matur pentru vârsta lui și pentru poziția pe care a fost folosit la un meci de genul ăsta. Poate să fie o soluție în anumite meciuri, mai ales că Ngezana va pleca în ianuarie la Cupa Africii. În momentul în care își revine și Dawa, devin mai puternici”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Darius Olaru a marcat cele două goluri ale FCSB-ului la U Cluj

Omul meciului a fost însă Darius Olaru. Căpitanul roș-albaștrilor a marcat o „dublă” și a provocat eliminarea lui Alessandro Murgia. După victoria de pe Cluj Arena, FCSB a ajuns la 19 puncte și a egalat-o pe Oțelul, echipa de pe locul 6.

„Mi-a plăcut FCSB, Tănase, care face diferența, Olaru e în creștere de formă. Aceste goluri sper să-i dea încredere că avem nevoie și pentru echipa națională.

FCSB are bancă. Când vin după bancă Miculescu, Octavian Popescu, Thiam… FCSB, dacă nu avea acea sincopă la Metaloglobus punea mari probleme. Aveau 22 de puncte acum. FCSB ieri a arătat bine și în contextul în care U Cluj îl pierde pe Murgia pe două greșeli impardonabile”, a adăugat Șumudică.

FCSB, REVENIRE SPECTACULOASA in LUPTA LA TITLU dupa 2-0 cu U Cluj. VERDICT CATEGORIC al lui Sumudica

