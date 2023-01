Ce spune medicul Monica Pop despre boala lui Codrin Ștefănescu: ”Ești dator să faci tot ce se poate”

Codrin Ștefănescu a cutremurat scena politică odată cu ultimul său anunț.

Medicul Monica Pop, despre boala lui Codrin Ștefănescu

. El mai dezvăluia că medicii sunt cei care i-au recomandat să ia o pauză, lucru pe care îl va respecta, însă în continuare va susține proiectul Alianța Pentru Patrie.

Medicul Monica Pop a intervenit și ea și a vorbit despre boala lui Codrin Ștefănescu, dar și despre decizia pe care politicianul a luat-o.

Mai exact, aceasta se arată dezamăgită de mișcarea făcută de Codrin Ștefănescu. Menționăm faptul că România Tv, l-a contactat pe politician pentru a afla de ce afecțiune suferă, însă acesta nu a oferit detalii până acum despre cazul său.

Monica Pop susține însă că este dezamăgită de pesimismul politicianului, adăugând că oricine este dator să facă tot ce poate atunci când vine vorba de sănătate, dar și de munca sa.

“Să știți că nu mi-a plăcut domnul Ștefănescu, mie mi s-a părut că este pesimist și nu este ok. Eu foarte optimistă nu am fost din start și nu am fost niciodată din acest punct de vedere, dar ești dator să faci tot ce se poate, că nu avem de ales.

Face foarte rău domnul Ștefănescu dacă se retrage din munca lui. Nu trebuie”, a spus Monica Pop, la .

Sfatul Monicăi Pop pentru Codrin Ștefănescu

Aceasta a adus în discuție cancerul și tratamentul medical oncologic, care este extrem de important. De asemenea, însă după externare continua să meargă la muncă, iar acest lucru îi făcea foarte bine.

În acest sens, medicul Monica Pop i-a recomandat lui Codrin Ștefănescu să facă același lucru, adăugând că mai mereu, l-a văzut ca fiind om optimist.

De asemenea, ea a mai precizat că acesta nu este nevoit să dea explicații cu privire la boala de care suferă, însă să facă tot posibilul pentru a trăi.

Monica Pop, despre decizia lui Codrin Ștefănescu

Monica Pop a mai precizat că nu știe ce fel de cancer are Codrin Ștefănescu, însă în niciun caz, maniera în care a ales să privească lucrurile nu este una potrivită.

Totodată, aceasta a mai adăugat că din moment ce politicianul și-a expus public boala, acesta ar fi putut să dea mai multe lămuriri.

”Într-adevăr, boala aceasta este severă, dar curabilă și uneori vindecabilă. Eu nu știu ce fel de cancer are dânsul, dar în orice caz nu așa trebuie privite lucrurile.

Trebuia să vorbească cu dumneavoastră din moment ce a fost de acord să expună public boala sa și să știți un lucru, eu pentru oameni m-am hotărât să vorbesc pentru că știți că marea majoritate a oamenilor cunoscuți ascund astfel de povești și nu am înțeles, nu știu de ce”, a mai spus Monica Pop la România TV, vorbind despre cazul lui Codrin Ștefănescu.