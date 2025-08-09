Ce se va întâmpla cu produsele second hand care ajung în România. Anunțul făcut de ministrul Mediului

Multe dintre produsele second hand care ajung în România vin chiar din străinătate. Acestea ajung ulterior să fie vândute pentru sume rezonabile, iar o mulțime de români aleg să le cumpere în locul altor produse noi.

O marte parte dintre produsele second hand din România, considerate deșeuri

Într-adevăr, , în special hainele, pot fi o alegere bună pentru cei cu buget redus. Când vine vorba de protejarea mediului înconjurător însă, sunt niște lucruri care trebuie cunoscute.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a tras un semnal de alarmă în acest sens. Nu orice produs marcat ca fiind second hand este într-adevăr și unul bun. Mai exact, potrivit acesteia, există sute de mii de tone de produse cu un astfel de marcaj, dar care, de fapt, sunt deșeuri.

Unde ajung în final aceste produse

De ce apare această problemă? Ministrul susține că momentan nu poate exista un dublu standard. Pe de altă parte, ea a subliniat faptul că produsele considerate deşeuri în alte state sunt deşeuri şi în România.

Ce se întâmplă mai departe cu aceste produse? Unele care arată bine ajung de cele mai multe ori să fie cumpărate. Altele în schimb ajung pe câmpuri, ori la gropile de gunoi, iar asta înseamnă un mare dezavantaj pentru România.

”Sunt zeci, sute de mii de tone de produse marcate ca fiind produse second hand, care în realitate sunt deşeuri. Trebuie să rezolvăm această problemă. Deşeurile care sunt deşeuri pentru alte state europene sunt deşeuri şi în România.

Nu putem să avem acest standard dublu în care alte state aduc deşeuri în România, dar le marchează ca produse second hand, apoi noastre sau la gropile de gunoi, în cele mai bune cazuri sau, din păcate, unele dintre ele, o parte semnificativă, arse în case, ceea ce înseamnă o poluare pentru noi toţi, o scurtare a vieţii pentru noi toţi”, a declarat Diana Buzoianu, sâmbătă, în timpul unei vizite în judeţul Hunedoara.

Ce soluții are Ministerul Mediului

Având în vedere actuala situațe, ministrul a mai precizat că în prezent se lucrează la regulamente pentru aceste produsele second hand şi deșeurile care intră în România.

Practic există soluții, dar mai rămâne ca acestea să fie puse și în practică. Ministerul își dorește ca produsele care intră în țară să fie într-adevăr second hand și să nu fie mai apoi aruncate ori considerate deșeuri.

”Avem legislaţie, avem soluţii care pot fi puse în practică şi tocmai de aceea lucrăm zilele acestea şi sper ca până la finalul anului să trecem în Guvern, în Parlament, indiferent care va fi instrumentul legal, juridic, asumat în Guvern, un proiect, o iniţiativă a Ministerului Mediului, împreună cu Ministerul Economiei, de a avea o trasabilitate foarte clară şi regulamente şi măsuri clare pe zona de produse second hand şi deşeuri.

Ce ne interesează pe noi este ca produsele care astăzi intră în România, cu eticheta produse second hand, să fie în mod real produse second hand. Nu vrem să ajungă în România produse care sunt, de fapt, deşeuri şi care intră în România pe o grămadă de portiţe legislative şi apoi ne otrăvesc pe noi toţi”, a mai precizat Diana Buzoianu.