Ce spune Miruna Diaconescu despre cele mai grele momente din viața de mămică: ”Mă face să am o durere profundă”. Exclusiv!

Omar Arnaout şi Miruna Diaconescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. În aprilie 2024 cei doi şi-au mărit familia, devenind părinţii unui băieţel minunat. De atunci trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viaţa lor, dar este şi un proces solicitant. Ambii sunt artişti la mare căutare, iar cariera trebuie îmbinată cu viaţa de familie.

Cum se combină viaţa de părinte cu cea de artist pentru Omar şi Miruna

şi Miruna Diaconescu formează un cuplu de mai bine de trei ani şi împreună şi-au construit familia mult visată. Deşi au doar 24 de ani, ambii sunt foarte responsabili, dedicându-se trup şi suflet familiei lor.

În luna aprilie a acestui an s-a născut rodul iubirii lor, Yasin. Bebeluşul le-a dat un cu totul alt sens vieţii, iar fiecare zi este plină de zâmbete şi iubire. Băieţelul are 8 luni şi, deşi este încă micuţ, Miruna s-a întors pe scenă, împărţindu-se între carieră şi viaţa de mămică.

FANATIK a stat de vorbă cu tânăra artistă şi ne-a dezvăluit cum reuşeşte să facă faţă provocărilor de zi cu zi, cum îşi împarte timpul între copil şi meserie, dar şi care este lucrul care a uimit-o la Omar, soţul său.

În discuţia savuroasă purtată cu îndrăgita artistă, aceasta a mărturisit că doreşte să îşi mărească familia. îi prieşte viaţa de mamă tânără şi vrea să îi facă băieţelului ei şi o surioară. Totul despre viaţa de familie, carieră, studii şi dorinţe ascunse ale tinerei se află în rândurile de mai jos.

Miruna Diaconescu, destăinuiri despre viaţa de mămică

Mămica Miruna de ce tradiţii ţine cont în creşterea lui bebe? Cum e perioada asta pentru tine, ca mamă?

Iubesc această perioadă a vieţii mele. De când am devenit mamă, pot spune că m-am transformat din foarte multe puncte de vedere, dar în bine! Lumea din jur îmi spune că se vede că sunt mult mai fericită şi împlinită.

Eu pot spune cu mâna pe inimă că au dreptate. Nu există zi să nu râd şi să zâmbesc de mai mult de 1000 de ori pe zi, lucru care nu se întampla atât de des înainte. Serios că avem un bebeluş tare comic şi draguţ care nu încetează să ne bucure!

Cum este să fii artistă, soţie şi mama unei mici comori de băieţel. Uneori imposibil de făcut în acelaşi timp?

Poate pare ciudat că spun asta, însă mie îmi place să fiu mereu ocupată. Pentru felul meu de a fi ca om, şi anume mereu pusă pe gânduri şi puţin stresată, faptul că trebuie să îndeplinesc bine atât de multe roluri îmi ocupă mintea. Deci nu mai am timp pentru overthinking.

Trebuie să fiu prezentă în viaţa mea, iar acest lucru este benefic pentru mine, pentru că atunci când am timp liber tind să mă concentrez mai mult pe viitor şi să uit să traiesc în prezent. Eu mă simt binecuvantată că sunt mereu într-o mică alertă aşa şi că trebuie să le fac pe toate: şi mamă şi artistă şi soţie.

Cine are grijă de cel mic atunci când Miruna şi Omar sunt la evenimente

Ce a fost cel mai dificil de când ai devenit mamă?

Cele mai dificile momente pentru mine sunt acelea în care plec în deplasări pentru evenimentele la care cânt şi nu-l văd pe Yasin câteva zile la rând. Faptul că sunt departe de el mă face să am o durere profundă în suflet. Însă ştiu că mereu este lăsat pe mâini foarte bune, fie că e vorba de Omar sau bunicile lui, iar acest lucru mă mai linişteşte.

Cine te ajută cel mai mult cu bebe, mai ales când trebuie să mai pleci şi la evenimente. Pentru că am văzut că ai revenit la muncă destul de repejor.

În general, Omar este cel care are grijă de bebe atunci când nu sunt eu, însă dacă şi el are la rândul lui evenimente, clar apelăm la bunicile bebeluşului. Fie că e vorba de mama lui Omar care trăieşte aici în Bucureşti şi ne este lejer să lăsăm bebeluşul la ea, fie mama mea care vine, draga de ea, tocmai de la Bârlad să ne ajute.

„Un om ca Omar întâlneşti rar”

Zi-mi două calităţi şi două defecte pe care le are Omar

Este cel mai bun, iubitor şi grijuliu soţ şi tată la care am putut visa vreodată şi cred că am spus tot cu asta! Nu că este al meu, dar nu am ce să îi reproşez în general. Mă gândesc mereu cum la vârsta lui, 23 de ani, este atât de matur şi responsabil. Cu durere în suflet spun că am văzut multe antiexemple în generaţia mea din aceste puncte de vedere.

Tocmai de aceea cred că un om ca Omar întâlneşti rar şi mă bucur că l-am întâlnit chiar eu. Hai ca să mai piperez putin acum la final, să nu creadă nimeni că idealizez, pot sa spun că o chestie care m-a dat puţin peste cap la el este faptul că este genul de om care după o ceartă, prima data trebuie să se calmeze şi apoi vorbeşte despre cele întamplate.

Eu sunt fix invers. Vreau să vorbesc şi să descarc tot ceea ce am de zis şi abia apoi reuşesc să mă calmez. Dar pe parcurs am învăţat că e mai bine ca el, pentru că e mai important să ne vorbim calm decât să ne zbatem în flacăra momentului cu discuţii sensibile.

„Îmi doresc încă un bebeluş”

Spune-ne două lucruri despre tine pe care lumea nu le ştie, ceva ce nu ai spus niciodată şi s-ar putea să ne surprindă

După ce am terminat cei 3 ani de licenţă la Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală- Universitatea de Muzică Bucureşti, m-am înscris la a doua facultate: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei – Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar – Universitatea din Bucureşti.

Acum trec în anul al II-lea după ce am terminat cu rezultate foarte bune primul an de licenţă. Întotdeauna am visat să devin profesor învăţător pentru clasele I-IV. Încă o data, mama mi-a fost model şi în ceea ce priveşte această alegere, ea fiind în domeniu de foarte mulţi ani. Sunt norocoasă că am o mamă atât de educată, versatilă şi talentată, pentru că aceste lucruri mă ambiţionează să vreau să îi calc pe urme. Un alt lucru pe care lumea nu-l ştie despre mine este faptul că îmi doresc încă un bebeluş. Iar dacă Dumnezeu vrea, să fie şi fată!

Ce planuri profesionale are Miruna Diaconescu

Mai lipseşte ceva în tabloul familiei tale?

Sunt o fire recunoscătoare de fel. Sunt recunoscătoare mereu pentru tot ceea ce am şi niciodată nu mă gândesc că îmi lipsesc anumite lucruri. Îmi iubesc viaţa aşa cum este, cu bucuriile şi încercările care vin la pachet. Exact cum am spus, dacă Dumnezeu îşi doreşte, El va mai aduce un al doilea puiuț în viaţa noastră, dacă nu, vom iubi viața în 4 la fel de mult ca până acum. Zic 4 pentru că o pun la socoteală şi pe Lolita, pisica noastră, care este clar un membru al familiei.

Care sunt planurile pentru finalul acestui an?

Caut un “Alo Follow” II. Adică o piesă cu un succes la fel de mare. Pentru asta voi încerca să lansez cât mai multe piese, până, sper eu, o nimeresc pe aia bună.

Vreau, de asemenea, să continui să postez cât mai mult conţinut pentru urmăritorii mei, conţinut muzical, cât şi legat de viaţa cu bebe, în special pe Tik Tok şi Instagram. Îmi place să împărtăşesc din experienţele mele fie de la muncă, fie de acasă, cu ceilalţi oameni, în speranţa că le-ar putea fi de folos.