Ce spune Nadia Comăneci despre România, la 37 de ani de la plecarea din țară: ”Trebuie să rămâi conectat cu locul de unde ai plecat”

Nadia Comăneci, considerată de specialiști drept cea mai mare gimnastă din istorie, fiind prima sportivă care a obținut un perfect 10 într-o competiție olimpică, a acceptat să vorbească deschis cu o publicație de sport celebră din Europa. Printre multele subiecte abordate, ”Zeița de la Montreal” a vorbit din inimă și despre România, țară de unde a plecat în timpul regimului comunist.

Nadia Comăneci, 64 de ani, considerată definiția perfecțiunii într-o competiție olimpică de gimnastică, a acordat la mijlocul lunii mai un interviu în presa din Italia. Printre altele, aceasta a vorbit despre conaționalul ei Cristi Chivu, 45 de ani, antrenorul care a reușit ”eventul” la primul său sezon pe banca celor de la Inter Milano.

Cu cei de la , Nadia a vorbit și despre România. La aproape 37 de ani de când marea noastră campioană a plecat din țară, chiar înainte de prăbușirea regimului comunist, jurnaliștii din peninsulă au vrut să afle de la ea în ce ”relație” mai este cu România, locul care i-a dăruit atât de multe, dar și țara pentru care .

”Care mai este relația dumneavoastră cu țara natală? Obișnuiți să vă întoarceți acolo des?”. Nadia Comăneci a răspuns prin a le aminti italienilor de faptul că România celebrează în 2026 ”Anul Nadia”. ”Da, mă duc acolo des. Apoi, anul acesta este ‘Anul Nadia’. Mi-a fost dedicat de către Parlament și președintele țării. Se celebrează 50 de ani de când am luat nota 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Vom organiza multe evenimente și activități alături de copii. Pe 29 mai, se va organiza o mare gală alături de atleți și olimpici din era mea. Apoi vom merge la Onești, orașul unde m-am născut, și vom da o mare petrecere. Poate voi face chiar un documentar pentru a sărbători toate acestea”, a afirmat Nadia Comăneci.

Ce spune Nadia Comăneci în Gazzetta dello Sport despre țara ei, în anul celebrării a 50 de ani de la Montreal: ”Nu poți să uiți de unde ai plecat”

Cei de la Gazzetta dello Sport au continuat în aceeași notă cu întrebările pentru Nadia. Au vrut să afle de la ea dacă crede că atleții români împărtășesc o conexiune specială atunci când reprezintă țara pe scena internațională, la fel și fel de competiții sportive. și a spus că:

”Da, România unește. Sportivii noștri au o mândrie specială în a fi români. Indiferent de unde te duci, Italia sau SUA, mereu trebuie să rămâi conectat cu locul de unde ai plecat. Iar acest lucru îți construiește caracterul. Nu poți să uiți de unde ai plecat și cine ești. Iar Cristian știe bine acest lucru”.