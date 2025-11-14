Ce spune Neluțu Varga despre posibila depunctare a CFR-ului: „Nu cred că se va întâmpla și dacă se va întâmpla, nu moare nimeni”

ADVERTISEMENT

Problemele financiare pentru echipele din România rămân la ordinea zilei, chiar dacă unele formații au reușit să se stabilizeze din acest punct de vedere. Cei de la CFR Cluj traversează o perioadă extrem de dificilă, care ar putea să ducă la evenimente nedorite.

Ioan Varga, reacție clară despre posibila depunctare a CFR-ului

Ardelenii au datorii importante și plăți care nu au fost făcute la timp, iar acum problema depunctării pare a fi din ce în ce mai acută. Jucătorii și angajații nu și-au primit salariile de câteva luni, iar Comisia de Disciplină din cadrul FRF analizează situația și ar putea aplica o măsură drastică: depunctarea echipei din Gruia pentru nereguli financiare.

Ioan Varga are un mesaj optimist pentru fanii echipei și spune că lucrurile se vor rezolva în curând, cerând doar răbdare.

„Sincer, nu cred că se va întâmpla asta, pentru că se rezolvă problemele financiare. Deci aveți răbdare. Se rezolvă! Am anunțat FRF-ul. Deci se vor rezolva problemele! Nu cred că se va întâmpla asta.

Și, dacă se va întâmpla asta, nu moare nimeni! Asta este! Trecem printr-un moment mai greu, dar o să ne revenim”, a declarat Ioan Varga pentru .

Își revine CFR Cluj cu vânzarea lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB?

Dificultățile la nivel financiar l-au făcut pe Ioan Varga să se gândească inclusiv la o , FCSB. Atacantul pe care spera în vară să primească peste 15 milioane de euro ar putea în , cel care s-a declarat public, în mai multe rânduri, un fan al fotbalistului crescut de Academia Hagi.

În afacerea care a fost discutată și care a apărut și în presă ar urma să intre și mijlocașul din Kosovo, Lindon Emerllahu, iar cei de la FCSB ar achita pentru cei doi jucători nu mai puțin de 4,5 milioane de euro. La această sumă s-ar mai adăuga și alți bani în funcție de performanțele jucătorilor.

Astfel, Ioan Varga ar rezolva o mare parte din problemele financiare ale actualului sezon și ar achita inclusiv salariile restante și datoriile urgente. Rămâne de văzut dacă afacerea se va mai face în iarnă sau nu. De ceva timp, discuțiile au fost sistate din cauza faptului că