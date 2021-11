Ce spune Nicușor Dan despre prețul gigacaloriei! De câți ani are nevoie ca să reabiliteze rețeaua de termoficare

Nicușor Dan a fost invitatul emisiunii În fața ta de la Digi 24, dar s-a ferit de răspunsuri. , primarul s-a limitat în a da câteva asigurări legate de problemele orașului. Când a fost întrebat cu cât va crește factura unui apartament de 3 camere, edilul a răspuns:

„Acest răspuns nu există în acest moment. Răspunsul în numere. Este posibil ca prin intervenția Guvernului sau a Parlamentului să fie subvenționată diferența dată de această creștere extraordinară a gazelor. Sunt optimist că așa se va întâmpla”, a zis Nicușor Dan la .

Ce spune primarul Nicușor Dan despre prețul gigacaloriei!

Dacă în campania electorală a promis minuni în rețeaua de termoficare, Nicușor Dan și-a mai schimbat discursul. Edilul admite că situația este una înfiorătoare și spune că are nevoie de 15 ani pentru a rezolva totul.

„Am spus că va fi puțin mai bine, nu am spus că o să facem minuni. Pe termen mediu în acest mandat va fi mai bine.

S-au făcut în această vară acele reparații care erau necesare. Atât s-a putut face în acest an. Din o mie de km sunt undeva între 100 – 150 care au mai puțin de 10 ani și care au mai puțin de 20 de ani cam la fel.

Ar fi nevoie de vreo 700. Am reabilitat 15. Din punct de vedere tehnic se poate ajunge la 50. Anul viitor avem în plan 50.

Nu putem lucra decât în intervalul în care rețeaua nu este solicitată, adică aprilie – octombrie. Este o limită, nu poți să lucrezi pe rețeaua principală în mai multe locuri deodată.

În 15 ani s-ar termina reabilitările. Pierderile care sunt pe rețelele noastre sunt de 37 la sută”, a adăugat

Edilul dă vina pe Gabriela Firea și spune că a preluat o primărie falimentară. Mai mult decât atât, primarul a avut probleme și în gestionarea relației cu comapniile municipale înființate de Firea.

„Am preluat o Primărie care era practic în faliment. Trei sferturi din buget erau datorii, conturile blocate. În momentul de față noi suntem solvabili și credibili pe piață. Anul trecut am vrut un credit, dar nimeni nu a vrut să ne dea bani.

Am fost încurcați în gestionarea parcurilor de companiile municipale. Am un mandat în care m-am ocupat de problemele existențiale ale orașului. Unele erau obligatorii, de exemplu de a stopa căderea economică. Era un oraș obișnuit să cheltuiască cinci miliarde, deși primea 4. Am desființat companiile care erau găuri negre”, a mai spus Nicușor Dan.