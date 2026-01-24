Ce spune o legendă a lui Inter și a fotbalului mondial despre Cristi Chivu: ”Este de o inteligență rară”

ADVERTISEMENT

Cu Cristi Chivu pe bancă, Inter Milano conduce clasamentul în Serie A, unul dintre cele mai puternice campionate din lume, cu 6 puncte în fața rivalilor din oraș, AC Milan, după 6-2 cu Pisa. În Liga Campionilor, Nerazzurrii sunt abia pe locul 14 după 7 runde și riscă să rateze calificarea directă în optimi. În ciuda acestui aspect, tehnicianul român este lăudat de o legendă de pe San Siro.

Declarație laudativă despre Cristi Chivu făcută de o legendă a lui Inter, după eșecul cu Arsenal: ”Este de o inteligență rară”

Inter Milano a oscilat în ultima perioadă rezultatele perfecte din campionat cu eșecurile pe linie din UEFA Champions League. În Serie A, echipa lui Chivu stă excelent, cu 6 puncte peste AC Milan și 9 peste campioana en-titre Napoli.

Când vine vorba de competiția cea mai importantă la nivel de cluburi din lume, Nerazzurrii scârțâie. . Calificarea nu este în pericol, însă pentru optimi italienii ar mai avea de trecut un hop, dacă nu intră în top 8.

Într-un interviu acordat în presa italiană imediat după înfrângerea elevilor lui Chivu cu ”tunarii” lui Mikel Arteta, legendarul Javier Zanetti l-a lăudat pe fostul său coleg. Sud-americanul a ținut să sublinieze atât calitățile sale ca antrenor, cât și perioada în care cei doi au fost colegi pe teren.

„Cristian este un om de o inteligență rară, extrem de bine pregătit, un mare motivator. Îl ascult când le vorbește băieților, ajunge imediat la ei. Întotdeauna urmărește performanța, lucru pe care Inter l-a făcut mereu, inclusiv împotriva lui Arsenal, care este cea mai puternică echipă din Europa. Am fi meritat mai mult în meciurile cu Atletico și Liverpool, ne lipsesc acele două puncte!”, a afirmat Zanetti, conform .

Zanetti mai spune că cei de la Inter s-au convins deja de calitățile lui Chivu ca antrenor. Legendarul jucătorul apreciază că clubul îl va susține pe român. În privința viitorului, argentinianul consideră că, avându-l pe Chivu pe bancă, Inter are toate premisele să obțină rezultate și trofee importante.

Ce legendă uriașă a fost Javier Zanetti pentru Inter Milano

Javier Zanetti (52 de ani) s-a născut pe 10 august 1973. Și-a început cariera în țara natală, Argentina, la Talleres Remedios, apoi a jucat la Banfield. În 1995 s-a transferat la Inter Milano, unde a rămas 19 sezoane. Treptat, a primit aici banderola de căpitan al echipei. Este considerat unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului. După ce a pus ghetele în cui, acesta a fost numit vicepreședinte la Inter. În continuare, a rămas o voce influentă în club.

Zanetti s-a retras oficial în mai 2014. Un Inter – Lazio, încheiat 4-1, pe stadionul ”San Siro”, a fost ultimul meci al fotbalistului în fața celor care l-au adulat două decenii. Argentinianul a fost ovaţionat de peste 75.000 de spectatori.

Fanii Nerazzurri-lor nu au uitat paginile de istorie scrie de ”Il Capitano”. În cei 19 ani cu echipa italiană, Zanetti a adunat multiple trofee majore: 5 titluri de campion în Serie A, 4 Cupe ale Italiei, 4 Supercupe ale Italiei, un trofeu al Ligi Campionilor UEFA (2009-2010), Cupa Intercontinentală sau Campionatul Mondial al Cluburilor.

612 meciuri și 12 goluri a avut Zanetti în tricoul celor de la Inter Milano

145 de meciuri și 5 goluri, istoricul fundașului pentru naționala Argentinei

Ce alt nume de legendă care a trecut pe la Inter l-a criticat, indirect, pe Cristi Chivu

Dispărut de ani buni de pe radarul marilor forțe de pe continent, antrenorul portughez Jose Mourinho, care o pregătește pe Benfica (locul 3 în Portugalia, la 10 puncte de liderul Porto), .

”Când AC Milan l-a numit pe Max Allegri, Juventus pe Luciano Spalletti sau AS Roma pe Gasperini, pentru mine nu au fost deloc surprize. Pentru mine singurele surprize sunt atunci când tehnicienii fără un nume în spate au oportunitatea de a antrena cele mai bune echipe din lume. Astea sunt surprizele adevărate pentru mine”, a spus Jose Mourinho într-o conferința de presă.

Automat, după aceste cuvinte, jurnaliștii italieni de la au făcut unele conexiuni. Ei spun că, cel mai probabil, antrenorul român al lui Inter ar fi putut să fie vizat direct de atacul lui Jose Mourinho. ”Jose Mourinho folosește ca exemplu doar echipe italiene. Nu a menționat Napoli, care este antrenată de Antonio Conte, la fel ca și în sezonul precedent.

În schimb, a numit 3 echipe care și-au schimbat antrenorii vara trecută. Cu toate acestea, nu a menționat-o pe Inter, care în urmă cu câteva luni l-a înlocuit pe Simone Inzaghi cu Cristian Chivu.

Înainte de a prelua conducerea echipei, Chivu a avut doar 13 meciuri în Serie A ca antrenor al Parmei, plus mulți ani la echipele de tineret ale lui Inter. Așadar, gândirea lui Mourinho nu se poate îndrepta decât acolo. Se poate ca ținta atacului lui Mourinho să fie tocmai acel Inter care îl are acum pe bancă pe Chivu, care a și jucat la club?”, scrie site-ul citat.