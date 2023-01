Ce spune Oana Roman despre mariajul cu Marius Elisei. ”Am simțit că parcă eram fugită de la pușcărie”

Nimic nu prevestea o nouă separare a cuplului Oana Roman și Marius Elisei. Pe rețelele de socializare fiica lui Petre Roman posta imagini cu tatăl fiicei ei în varii ipostaze, și, totul părea minunat. Însă, în doar o clipă, totul s-a schimbat și cei doi și-au spus ”Adio”, de data asta, aparent, pentru totdeauna. La doar câteva zile de la anunțul separării, fosta prezentatoare tv nu se mai ascunde și spune lucrurilor pe nume.

Mariajul cu Marius Elisei, ”pușcărie” pentru Oana Roman?

După anunțul despărțirii de Marius Elisei, Oana Roman admite că o ieșire în oraș cu o prietenă este ca o eliberare din pușcărie.

ADVERTISEMENT

Fiica Mioarei Roman și a lui Petre Roman este din ce în ce mai activă pe social media, acolo unde împărtășește toate schimbările care survin în viața ei, fie că sunt de bine sau de rău. Așa cum ne-a obișnuit, Oana Roman ne povestește pas cu pas ce face, ce activități are, și, de asemenea, care îi sunt apăsările sufletești.

”Nu se întâmplă lucruri spectaculoase în viața mea în momentul acesta, căci stau mai mult acasă. Aseară am ieșit la masă cu o prietenă și am simțit că parcă eram fugită de la pușcărie, pentru că am stat numai în casă zilele astea și nu-mi place să stau în casă”, a mărturisit Oana Roman.

ADVERTISEMENT

”Pentru orice ieșire trebuia să mă justific”

că s-a putut bucura pentru prima dată după mulți ani de o seară a ”fetelor” fără să se simtă vinovată față de fostul soț. Ba mai mult, fără să fie nevoită să se justifice că are o viață socială.

”Eu sunt dependentă de multă activitate și nu-mi place să stau în loc, dar aveam nevoie aseară să ies și să nu mă simt vinovată că am ieșit cu o prietenă în oraș, așa cum m-am simțit ani de zile, când, practic, pentru orice ieșire trebuia să mă justific”, a mai spus Oana Roman în mediul online.

ADVERTISEMENT

De ce au ajuns Oana Roman și Marius Elisei din nou la despărțire?

Deși au divorțat în 2021, cuplul format din Oana Roman și Marius Elisei și-au mai acordat o șansă, și, pentru o perioadă a funcționat, asta până acum câteva zile când fiica lui Petre Roman și a Mioarei Roman a făcut public faptul că ea și tatăl Isabelei nu mai sunt împreună.

După plecarea lui de acasă, : ”Da, este adevărat! E treaba noastră ce s-a întâmplat, cert e că nu mai suntem împreună și nu mai vreau să am legătură cu această fată. Nu mai locuiesc cu ea.

ADVERTISEMENT

E treaba noastră cum vom face cu fetița. Detaliile interioare trebuie să rămână în interior, nu trebuie să fie făcut public totul.

ADVERTISEMENT

Nu ne mai înțelegeam de multă vreme. Eu mi-am dorit această familie cu toată puterea, dar dacă nu ai cu cine să-ți faci o familie, nu ai”, a spus Marius Elisei pentru .