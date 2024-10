Ce spune Oana Roman despre scandalul dintre Pepe şi Raluca Pastramă: ”Eu știu care e situația”. Exclusiv

Oana Roman se implică în scandalul dintre Pepe şi Raluca Pastramă. Vedeta sare în apărarea artistului şi are numai cuvinte de laudă la adresa prietenului pe care îl consideră fratele pe care mereu l-a dorit.

Oana Roman îl apără pe Pepe

Pe şi Pepe îi leagă o prietenie aparte. Cei doi se cunosc de ani buni, iar vedeta TV a declarat de multe ori că Pepe este fratele pe care l-a dorit mereu. Acum, când artistul este băgat până-n gât în scandalul cu Raluca Pastramă, Oana vine în ajutorul lui.

Având în vedere că Oana cunoaște situația ”din interior”, FANATIK a contact-o pe Oana Roman a-şi spune punctul de vedere referitor la acest scandal monstru. Vedeta a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Pepe. Ea susţine că artistul le oferă fiicelor sale tot ce au nevoie. Mai mult decât atât, Maria şi Rosa au parte de un mediu stabil şi iubire din partea tatălui lor, spune buna sa prietenă.

“Sincer nu am ce să comentez de rău. Ei știu care e situația, eu nu pot să mă bag. Ce știu e ca el are grijă de fete impecabil și că le crește foarte frumos. Asta e ceea ce văd eu.

Pot să spun că e un super tată și că are super grijă de ele. Noi ne vedem des și eu văd cât sunt de bine fetele, fericite și îngrijite. El chiar le oferă tot și mai ales le oferă iubire și mediu stabil”, ne-a declarat Oana Roman, în exclusivitate.

Care este adevărata relaţie dintre Oana Roman şi Pepe

La finalul anului 2020, atât Oana Roman, cât şi , se aflau în pragul divorţului. Crăciunul din acel an l-au petrecut împreună, urmând speculaţii cum că între ei ar fi fost mai mult decât o relaţie de prietenie. Ei bine, la scurt timp după, Oana a ieşit să facă lumină în acest caz.

Vedeta declara că între ea şi Pepe este o relaţie foarte frumoasă, considerându-l pe artist fratele pe care şi l-a dorit mereu. Ba mai mult, cei doi s-au susţinut reciproc când ambii au divorţat de partenerii lor.

“Pe lângă mama și Iza și tata, care chiar dacă nu ne-am văzut, m-a sunat și am vorbit cu el, după ei, eu am o a doua familie după cum bine știți și această a doua familie, de sărbătorile astea mi-a arătat tot ce trebuia. Adică au fost acolo lângă mine, am fost cu ei de Crăciun.

Iza și cu fetele au făcut spectacol, au cântat, au aplaudat. Am fost în familie cu toții și a fost absolut minunat. Sunt 20 de ani de când ei sunt ca și familia mea, iar Pepe este fratele pe care eu mi l-am dorit și pentru care m-am rugat la Dumnezeu”, declara Oana Roman în Ianuarie 2021.

Pepe, în plin scandal cu Raluca Pastramă

La începutul acestei luni, Pepe a fost chemat în instanţă de către Raluca Pastramă, fosta soţie. Femeia susţinea că artisul nu îi permite să îşi vadă fiicele, acesta fiind şi motivul pentru care a intentat un proces. De aici până la scandalul monstru care a fost creat, nu a fost decât un pasţ. Acum, ei se acuză reciproc de consum de droguri, Pepe prezentând filmuleţe cu Raluca în care susţine că aceasta este drogată.

Situaţia s-a complicat şi mai tare, pentru că, fără să vrea, artistul l-a inculpat pe Ibrahim, fostul soţ la Ralucăi Pastramă. Tot de la el ar fi procurat şi respectivele filmuleţe. Din toată această situaţia cea care are cel mai mult de pierdut este chiar bruneta. Aceasta riscă să fie decăzută din drepturile părinteşti, deşi neagă că ar fi consumat vreodată substanţe interzise. Rămâne de văzut cum se va finaliza această situaţie fără precedent.