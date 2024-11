Ce spune patronul PNL-ist al FC Botoșani, Valeriu Iftime, despre cele 7.800 contracte de 3 miliarde euro cu statul: ”Sunt pe 3-4 ani! Erbașu ia 6 miliarde euro”

Cunoscut drept unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din România, dar și ca patron al clubului FC Botoșani, Valeriu Iftime și-a preluat, în 28 octombrie, mandatul de președinte al Consiliului Județean Botoșani, obținut în urma alegerilor locale din 9 iunie 2024.

Baronul PNL – patron al FC Botoșani, Valeriu Iftime, a vorbit despre contractele cu statul

La începutul acestei luni, o analiză publicată de , afirma că grupul de firme Elsaco, deținut de Iftime împreună cu familia sa, are .

FANATIK.RO a obținut, în exclusivitate, o reacție de la baromul PNL de Botoşani pe acest subiect. Valeriu Iftime spune că “este vorba, cel mai probabil, de un atac politic, tendențios 100% ”.

„Dacă-l luați pe Umbrărescu are 70 de miliarde, tot cu statul. (…) Astea nu-s de 3 miliarde, sunt mai puține. Sunt contracte mari, dar sunt pe 3-4 ani, au luat și din urmă, sunt și contracte în asociere, adică nu-s banii, contractele firmei ăsteia (Grupului Elsaco n.r.).

Haideți să vă spun ceva, eu fac o cifră de afaceri de 200 de milioane de euro pe an. La 200 de milioane de euro pe an puneți 5% profit și vedeți câți bani câștig.

Le-au luat dintr-un context, e o chestie politică. Nu sunt contracte de acum, sunt contracte mai vechi. Nu sunt făcute de când sunt un om politic.

Eu de 7-8 luni nu mai sunt deloc în firmă și, culmea, nu am mai avut niciun contact în ultimul timp”, a declarat liberalul.

”În politica pierd bani”

Omul de afaceri mai spune că, în realitate, politica nu îi aduce niciun câștig, ba, din contra, pierde bani în politică. Pe de altă parte, mai susține el, este normal să fi câștigat aceste licitații, întrucât vorbim despre cea mai mare companie din Botoșani.

„Dar într-adevăr, noi lucrăm pe infrastructura energetică, centrale mari în cogenerare, rețelele de termoficare din București. Aste sunt licitații europene, internaționale, nu că le dă cineva, abonat la nu știu ce…

Habar n-am dacă sunt 7.800 de contracte, nu le-am numărat. Sunt din astea mici: două laptopuri, cinci calculatoare, că toate-s pe SEAP, până la urmă toate sunt licitații, nimic nu e acordat (prin atribuire directă n.r.).

Și au fost de-a lungul timpului. Cred că sunt luate din istoric, luate de pe SEAP. Până la urmă e o cifră aruncată. Eu n-am verificat-o că nu e treaba mea s-o verific, dar dacă cineva vrea să facă rău…

E tendențios 100%. Ce pot să comentez, decât să-mi văd de treaba mea, să muncesc în continuare. Noi suntem cea mai mare companie din Botoșani, plătim sute de milioane de euro către stat.

Dacă nu le luam noi, cine le lua? Cineva de unde? Erbașu are dublu cât mine, are 6 miliarde, vedeți? Pot eu să spun ceva? (…) Ba din contra, în politica pierd bani”, a mai declarat Valeriu Iftime pentru FANATIK.RO.

”Regele achizițiilor publice”, noul șef al CJ Botoșani

, împreună cu familia sa, grupul de firme Elsaco format din: Elsaco Electronic; Vestra Industry; Elsaco Solutions; Elsaco Esco; Elsaco Engineering; Smart Eco Plus. Printre serviciile oferite de firmele din grupul Elsaco se numără: servicii de mentenanță calculatoare; achiziții echipamente IT; sisteme integrate de videoconferințe; furnizare licențe software; proiecte energetice.

Potrivit analizei Gândul, „firmele deținute de patronul FC Botoșani au contracte cu sute de localități, inclusiv cu UAT-uri din județul pe care Valeriu Iftime îl conduce de câteva zile.

Firmele sale au contracte cu statul în valoare de 15.405.977.373 lei, adică 3.081.195.474 euro. Peste 3 miliarde de euro, prin 7.827 de contracte, așa cum reiese de pe platforma de achiziții publice SICAP.”

Firmele din grupul Elsaco au contracte inclusiv cu Primăria Municipiului București. Sursa citată precizează că PMB a atribuit Elsaco contracte pentru înlocuirea conductelor de termoficare. Unul dintre acestea este în valoare de 141 milioane de lei, atribuit în decembrie 2023, iar un altul are o valoare de 91 de milioane de lei, fiind atribuit în mai 2024.

Nu sunt singurele lucrări din Capitală. Firmele din grupul Elsaco reabilitează sute de blocuri din București, unul dintre contractele pentru acest tip de lucrări ridicându-se la peste 477 de milioane de lei.

Nu se consideră în incompatibilitate

recent că nu se consideră în incompatibilitate, deși firmele sale au afaceri impresionante cu statul, subliniind că el nu mai este administratorul acestor firme, ci a rămas doar acționar.

„Eu am o vârstă, am doi copii mari, 35 și 39 de ani, și ei au preluat firmele (…) nu mai sunt administrator. Sunt doar acționar. Ce ar trebui să fac? Să dau acțiunile la un străin? (…)

Dacă ești om de afaceri, trebuie să vinzi tot, ca să faci politică? Eu m-am uitat foarte atent și în declarațiile de avere și de interese. O să se vadă că-mi scade averea, nu-mi crește.

Nu e rentabil, dar este moral pentru mine, pentru că am o vârstă, am această misiune, am copiii mari și pot să fac și altceva. E și un tip de respect pe care mi-l poartă oamenii în oraș, că altfel nu mă votau aici.

N-am vrut niciodată să fiu președintele Consiliului Județean, eu am vrut să fiu un deputat, un senator în București, dar uite că nu s-a întâmplat. S-a întâmplat să fiu președintele Consiliului Județean și asta a vrut Dumnezeu. O să-l duc până la capăt”, a declarat Iftime pentru Jurnalul Național.

Legea îl contrazice

Deși omul de afaceri se consideră la adăpost de eventuale acuzații de incompatibilitate între actuala sa funcție publică și faptul că este acționar în firme care beneficiază de contracte cu statul, prevederile Legii 161/2003 „privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției” îl contrazic.

„Articolul 90 (1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local.”