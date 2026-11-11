Ce spune presa din Ungaria despre Dinamo. Atac devastator la Andrei Nicolescu: „Au venit foarte flămânzi!”

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Războiul dintre Dinamo și Sepsi e departe de a fi încheiat. Atilla Hadnagy a lansat acuzații grele la adresa conducerii din „Ștefan cel Mare”, la mai bine de o lună de la meciul câștigat de echipa lui Nuno Campos cu scorul de 2-0.

Atilla Hadnagy îl atacă în presa maghiară pe Andrei Nicolescu

Sepsi – Dinamo 0-2 s-a disputat pe 9 octombrie, dar tensiunile dintre cele două cluburi continuă. Totul a început la finalul partidei, când Andrei Nicolescu s-a arătat deranjat de modul în care delegația dinamovistă a fost primită la Sf. Gheorghe. Președintele executiv al „câinilor” a criticat condițiile oferite de gazde, iar discuțiile au ajuns

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Atilla Hadnagy, oficial la Sepsi, a revenit asupra subiectului într-un interviu acordat în podcastul „Helyzetbe hozunk!”, realizat de Szekely Sport, și nu l-a menajat pe Nicolescu. „Au venit foarte flămânzi, pentru că probabil credeau că aici, la Sfântu Gheorghe, îi vom aștepta cu platouri de mâncare. Și i-am primit, pentru că noi îi primim pe toți cu drag. În mod normal, la pauză sunt aduse platourile. Marea știre a fost că platourile nu au venit.

El venise cu mai mulți cunoscuți și sponsori, nici nu știu exact cu câți, și lucrul acesta l-a deranjat. Dar, cum am spus, și Prunea a explicat foarte bine la televizor, în Sfântu Gheorghe sunt o sută de restaurante. Dacă voiați atât de mult să mâncați, trebuia să vă opriți undeva, nu să așteptați mâncare de la Sepsi. Dacă primești platourile, bine, dacă nu, nu. Dar noi așa ne primim oaspeții. Când ne-au spus că nu aveau mâncare și că ar vrea să mănânce, Cosmin, cel care se ocupă de asta la noi, a dus imediat platourile”, a transmis Atilla Hadnagy.

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Dinamo, amendată pentru scandările xeonofobe ale suporterilor

În opinia lui Atilla Hadnagy, declarațiile lui Andrei Nicolescu au avut menirea să distragă atenția de la ceea ce s-a întâmplat în tribune. Meciul Sepsi – Dinamo a fost oprit preț de câteva minute din cauza scandărilor xenofobe venite din sectorul destinat fanilor oaspeți,

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„Eu cred că toată povestea a fost o diversiune, pentru a abate atenția propriilor suporteri de la ceea ce s-a întâmplat în timpul meciului. Ca să nu se vorbească despre acele lucruri, ci despre platourile cu mâncare. A fost o declarație menită să distragă atenția, pot spune chiar una disprețuitoare, o declarație ieftină din partea președintelui lor”, a adăugat oficialul covăsnenilor.

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Hadnagy îi acuză pe dinamoviști că au încercat destabilizarea lui Sepsi

Atilla Hadnagy nu s-a oprit doar la episodul cu protocolul de la Sepsi – Dinamo 0-2 și a adus în discuție și un presupus interes al „câinilor” pentru Hunor Batzula (18 ani). Înaintea meciului direct, în presă au apărut informații conform cărora Dinamo îl monitorizează pe internaționalul U19.

„Am primit un mesaj. Îl cunosc pe directorul sportiv de la Dinamo, pentru că am făcut școala împreună. Și m-a întrebat dacă Batzula este disponibil. Dar asta se întâmpla cu aproximativ două luni înaintea meciului. Eu am închis repede și foarte simplu discuția. I-am spus că Batzula este încă tânăr, că trebuie să mai joace doi-trei ani la noi și abia după aceea putem discuta despre el.

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Asta a fost tot. Este adevărat că am fost întrebați despre Batzula, dar am închis atunci subiectul. Și apoi au aruncat din nou această informație în presă”, a mai spus Hadnagy.