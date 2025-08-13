Ce spune PSD despre o guvernare cu AUR și Călin Georgescu premier: „Poporul a vorbit prin vot”

Fostul lider al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a reacționat miercuri la declarațiile lui George Simion, conform cărora PSD ar putea accepta o guvernare alături de AUR, cu Călin Georgescu premier. Social-democratul nici nu a vrut să audă de așa ceva, spunând că românii au ales altceva atunci când au votat.

Ce spune PSD despre o guvernare cu AUR și Georgescu premier

Alfred Simonis a ținut să menționeze că George Simion nu are dreptul să vorbească în numele românilor. El a amintit de eșecul înregistrat de , unde Nicușor Dan a câștigat președinția României, nu liderul suveraniștilor.

„Domnul Simion nu poate vorbi în numele poporului în niciun fel. S-a văzut asta şi la alegerile pe care le-a pierdut cu diferenţă imensă în defavoarea lui Nicuşor Dan. Poporul s-a exprimat la vot, prin urmare, nu ascultăm recomandări de la nimeni. PSD este un partid care a rămas permanent conectat la nevoile românilor. S-a văzut şi asta la vot.

Iertaţi-mă, am câştigat alegerile parlamentare, nu pe cele prezenţiale, dar cele unde a candidat partidul au fost câştigate de către noi. Am pierdut cele unde au candidat nişte reprezentanţi ai partidului. Nu sunt atent la ce spun domnul Simior, cu alte cuvinte”, a declarat miercuri, Alfred Simonis, întrebat despre afirmațiile liderului AUR.

Propunerea lui George Simion: Guvern AUR – PSD, Călin Georgescu premier

Marți seară, alături de PSD, cu Călin Georgescu în funcția de premier. Primul pas ar fi depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, cu speranța că va obține suficient sprijin în Parlament pentru înlăturarea actualei coaliții. Liderul AUR a acuzat PSD, PNL și partenerii lor că „trag în direcții diferite” și fac doar „gesturi de PR”.

Acesta a mai precizat că AUR va depune toate moțiunile de cenzură posibile și a afirmat că doi deputați PSD ar fi anunțat deja că vor vota moțiunea, deși nu știe dacă își vor menține poziția. „Eu am văzut doi deputați PSD care asta au anunțat. Sunt serioși, nu sunt serioși, vor exista facțiuni în actualul PSD, nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul PNL, nu pot să știu, noi trebuie să ne facem datoria, nu a dezertat niciun parlamentar AUR, cred că am construit de la 0,1% Alianța pentru Unirea Românilor și am devenit o forță”, a spus liderul AUR, la Realitatea PLUS.

Simion este convins că AUR va intra la guvernare din toamnă și susține că PSD are „ocazia să revină către popor” acceptând o guvernare cu Călin Georgescu premier.

George Simion: „PSD are ocazia să se reîntoarcă către poporul român”

„PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu. Va face lucrul ăsta? Asta aș fi făcut-o eu în calitate de președinte al țării. Am spus-o de multe ori că eu, chiar dacă nu am dovezi, altele decât cele pe care le-am publicat, altele decât faptul că nu ne-a fost permis accesul la cele trei milioane două sute de mii de voturi suplimentare. Eu consider că acest scrutin a fost fraudat și sper să apară și mai multe voci din poporul român care să vadă acest lucru și să se ralieze acestei opinii. Domnul Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor”, a transmis acesta.