Incursiune în mintea tinerilor care s-au sinucis pe A1. Fața neștiută a tragediei: ”Lumea e împotriva noastră”

Cum se poate explica din punct de vedere psihologic decizia celor doi tineri, de 14 și 19 ani (Cătălin și Georgiana) de a se sinucide împreună? Cazul care a șocat România este acum abordat dintr-un cu totul alt unghi.

Ce era în mintea celor doi tineri care s-au sinucis pe A1. Fața neștiută și greu de înțeles a poveștii

Pe 20 august, Autostrada A1 București-Pitești a devenit scena unei tragedii cutremurătoare. Cătălin, un tânăr de 19 ani din Râmnicu Sărat, și Georgiana, o adolescentă de doar 14 ani din comuna Crevedia Mare, și-au pus capăt vieții aruncându-se în fața unui TIR. Explicațiile despre acest gest sunt greu de înțeles, iar psihologul Cristina Zaharia face o analiză, în exclusivitate pentru FANATIK, a mecanismelor psihologice care i-au împins pe cei doi la un pact suicidar.

Psiholog: „Această trăire absolută activează sistemul emoțional din creier”

Psihologul subliniază că adolescența este perioada în care iubirea este trăită cu o intensitate greu de imaginat pentru un adult. „La adolescenți, iubirea este trăită cu o intensitate totală, fără limite. Ei nu o compară cu alte experiențe și nu au repere că „va trece” sau că „există și altceva”. Această trăire absolută activează sistemul emoțional din creier, în special amigdala, care reacționează cu intensitate la orice amenințare reală sau imaginară”, își începe analiza Cristina Zaharia, psiholog specialist clinician, pentru FANATIK.

Din acest motiv, fiecare obstacol devine o catastrofă, iar fiecare interdicție devine un atac direct la însăși existența cuplului. Deși un adult ar putea analiza situația, un adolescent se lovește de propriile limite biologice.

„Adolescentul are dificultăți să vadă situațiile pe termen lung”

„În mod normal, cortexul prefrontal ar ajuta la analiză și la găsirea de soluții alternative. La vârsta de 14-19 ani, această zonă nu este încă maturizată complet. Asta înseamnă că adolescentul are dificultăți să vadă situațiile „pe termen lung”. În loc de perspectivă, apare gândirea de tip „totul sau nimic”: dacă nu putem fi lăsați în pace să fim împreună, atunci nu există altă cale decât să murim împreună”, completează psihologul. Exact acest tip de gândire pare să fi stat în spatele gestului lui Cătălin și al Georgianei.

a intrat rapid în atenția autorităților. În mai 2025, tânărului i s-a deschis dosar penal pentru viol, dat fiind că diferența de vârstă între el și minoră depășea cinci ani, iar legea încadrează automat astfel de cazuri ca infracțiune.

Părinții fetei au încercat inițial să oprească relația, însă ulterior au acceptat ca băiatul să locuiască în casa lor. Situația s-a complicat odată cu deschiderea unei anchete sociale de către DGASPC Giurgiu, care ar fi putut duce la instituționalizarea Georgianei.

„Apar senzații de negare, sufocare”

„Presiunea părinților, interdicțiile, ancheta autorităților, toate acestea cresc stresul. Pentru un adult, pot părea încercări firești de protecție. Pentru un adolescent, însă, ele se traduc prin mesajul „lumea este împotriva noastră”. Creierul reacționează printr-o formă de apărare extremă: „noi doi contra tuturor”, explică Zaharia, în completarea informațiilor deja cunoscute.

Stresul nu face decât să alimenteze impulsivitatea: „Sub stres, corpul eliberează cortizol și adrenalină. În loc să tempereze emoțiile, aceste substanțe accentuează impulsivitatea. Apar senzații de sufocare, disperare și graba de a găsi o soluție imediată. În acest climat, suicidul pare nu doar o ieșire, ci chiar o dovadă supremă de iubire și de unitate”.

Potrivit surselor apropiate anchetei, ei și introdusă în sistemul social. Pentru cei doi tineri care s-au sinucis, această perspectivă a fost ultima picătură.

Ce este pactul suicidar

Dincolo de dramatism, gestul celor doi se înscrie în ceea ce psihologia numește ”pact suicidar”. „La nivel psihologic, pactul suicidar este o fuziune între identitatea proprie și identitatea celuilalt. Adolescenții simt că nu pot exista separat. Din moment ce familia, societatea sau legea îi țin despărțiți, singura cale de a rămâne „împreună pentru totdeauna” este moartea. Este o logică distorsionată, dar foarte reală în mintea lor”, ne-a spus

După cum se știe, Cătălin provenea dintr-o familie modestă, iar documentele oficiale arată că se confrunta cu datorii către primărie. Viața sa nu era lipsită de greutăți, însă în Georgiana găsise refugiul și o formă de stabilitate, mai ales emoțională.

În opinia psihologului, mecanismul care a dus la gestul celor doi este unul extrem de clar: „Mecanismul pornește de la o emoție intensă, este amplificat de lipsa maturității cognitive și este alimentat de presiuni externe percepute ca insuportabile. Se închide astfel un cerc vicios unde nu mai există „mâine”, ci doar „acum”.