Ce spune Raed Arafat despre medicul Flavia Groșan? ”Medicina nu se susține în stradă”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost întrebat cum comentează susţinerea medicului Flavia Groşan de către pacienţii vindecaţi de ea.

„Medicina nu se susţine în stradă, din punct de vedere al practicii actului medical. Actul medical se face pe bază de ştiinţă medicală şi pe bază de protocoale medicale care sunt dovedite, care sunt stabilite prin cercetare”, a precizat Secretarul de stat, potrivit Gândul.

Flavia Groşan are foarte mulți susținători după ce a susținut că pacienții ei infectați cu COVID nu au avut nevoie de nicio zi de spitalizare. Doctorița a dat explicaţii, luni, în faţa comisiei de etică a Colegiului Medicilor pentru faptul că a folosit alt protocol decât cel din spitale.

Medicul Flavia Groșan a devenit cunoscută după ce a susținut că pacienții ei infectați nu au avut nevoie de nicio zi de spitalizare, fiind tratați doar cu medicamente pentru pneumonie, precum Claritromicina, Ventolin-ul și Flixotide.

”Am evitat să intru în polemici de acest gen, pentru că nu este nici prima, nici ultima dată când avem colegi care vin cu păreri contrare părerilor generale care există din punct de vedere medical.

Dar ce v-am zis cred că explică un punct de vedere. Noi, ca medici, când comunicăm cu populaţia, dacă începem să comunicăm toate aspectele ştiinţifice, în detaliu, s-ar putea să-i derutăm atât de mult încât să nu mai înţeleagă nimeni despre ce este vorba. Deci ca să înţelegi anumite lucruri faci şase ani de medicină, mai faci încă cinci ani de specializare, mai cumulezi experienţă.

Când discutăm între noi, ca medici, înţelegem anumite nuanţe şi anumite lucruri, dar când intrăm în amănunte pot să devină derutante pentru populaţie. Şi trebuie să le explici pe înţelesul tuturor. Asta este o problemă cu care ne-am confruntat în România și în alte ţări. Colegi care ies şi explică nişte lucruri care nu sunt pe înţelesul tuturor şi atunci induc oamenii în eroare. Mai mult decât atât, nu cred că o să intru să comentez acest caz”, a declarat Raed Arafat, potrivit Gândul.

Ce a transmis Flavia Groșan după ce a fost audiată la Colegiul Medicilor din Bihor?

”Prieteni, am scăpat. Am intrat cu lacrimi în ochi la comisie și am ieșit cu lacrimi în ochi. Mi-ați transmis o emoție iesită din comun. Interviul a fost o chestie elegantă, între colegi. Cu unii mă știu de foarte mult timp.

Am spus ceea ce dumneavoastră știți de la mine de un an. Nu va fie frică. Mergem înainte. P.S. Ați fost fenomenali. Vă iubesc”, a scris medicul pneumolog pe pagina de Facebook.

