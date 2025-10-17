News

Ce spune Robert Negoiță despre Gabriela Firea ca pontențial candidat la Primăria Capitalei: „Cred că face o figură bună”

Gabriela Firea sau Daniel Băluță? Care ar fi cel mai bun candidat pentru funcția de primar al Capitalei, potrivit lui Robert Negoiță, edilul Sectorului 3.
Claudia Şoiogea
17.10.2025 | 10:50
Ce spune Robert Negoita despre Gabriela Firea ca pontential candidat la Primaria Capitalei Cred ca face o figura buna
Cum vede Robert Negoiță o potențială candidatură a Gabrielei Firea pentru Primăria Capitalei. Sursa foto: Hepta

Ce părere are Robert Negoiță despre Gabriela Firea ca potențial candidat la Primăria Capitalei. Edilul Sectorului 3 și-a exprimat părerea și despre Daniel Băluță, lăudându-l pentru „treaba extraordinară” pe care a făcut până acum în Sectorul 4 al Capitalei.

Este Gabriela Firea un candidat bun pentru funcția de primar al Capitalei?

De câteva luni bune, Bucureștiul are un primar interimar, pe Stelian Bujduveanu. În curând, vor avea loc alegeri pentru noul edil al Capitalei, iar cursa va fi una destul de strânsă. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi 24, Robert Negoiță a vorbit despre potențialii candidați pentru fotoliul de edil al Bucureștiului.

Potrivit lui Robert Negoiță, există câțiva candidați care ar putea face o reală diferență pentru viitorul Capitalei. Primarul Sectorului 3 s-a referit la acei potențiali candidați care ar putea schimba multe pentru locuitorii celui mai important oraș din România.

Întrebat dacă „Ar fi Gabriela Firea un primar general bun?”, Robert Negoiță a preferat să dea un răspuns diplomat. Negoiță a subliniat faptul că nu a observat din partea Gabrielei Firea intenția de a candida pentru funcția de primar al Capitalei, dar nu a putut să nu scoată în evidență faptul că aceasta a făcut lucruri bune pentru București în mandatul său anterior.

„Nu am văzut să intenționeze să candideze. A făcut multe lucruri bune doamna Firea.”, a spus Robert Negoiță.

Robert Negoiță, pus să aleagă între Gabriela Firea și Daniel Băluță

La un moment dat, în cadrul interviului, Robert Negoiță a fost pus în fața unei alegeri dificile. Și anume, aceea de a numi cel mai bun candidat la Primăria Capitalei dintre Gabriela Firea și Daniel Băluță. Chiar dacă a fost o întrebare dificilă, edilul Sectorului 3 a oferit un răspuns destul de clar.

„M-am exprimat deja. Mereu plec cu probleme de la dumneavoastră din emisiune…(…) Daniel Băluță a făcut o treabă extraordinară. Gabriela Firea… eu cred foarte mult în capacitatea doamnei Firea în Parlamentul European, cred foarte mult. Este o persoană dinamică și foarte capabilă și foarte ambițioasă. Eu cred că va face o figură foarte bună în Parlamentul European.”, a fost răspunsul lui Robert Negoiță, oferit la Digi 24.

