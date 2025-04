Ce spune Sebastian Coțofană despre experiența la Survivor România 2025: “Pentru mine, jungla dominicană nu se referă la sălbăticia naturii, ci a oamenilor”. Exclusiv

Lista eliminaților Survivor România 2025 continuă cu Sebastian Coțofană, concurent care a părăsit competiția săptămâna trecută.

El s-a întors din Republica Dominicană unde se filmează show-ul de la Pro Tv, prezentat de Daniel Pavel.

Sebastian Coțofană, eliminat de la Survivor România 2025: “Cel mai dificil a fost să îmi păstrez calmul și rațiunea în relație cu oameni și tipuri de comportament pe care în viața reală nu le întâlnesc nici măcar în cercul foarte lărgit de cunoștințe”

Sebastian Coțofană a fost eliminat în urma duelului cu Bitză, cel din urmă fiind câștigător. Nu foamea sau traseele au fost grele din punctul de vedere al concurentului, ci conviețuirea cu colegii, după cum a declarat el pentru FANATIK.

Cum ai trăit experiența Survivor România 2025?

Am trăit experiența Survivor cu entuziasm, profesionalism, echilibru și spirit de echipă. M-am bucurat de conexiunea cu natura, de soare, ploi și dormitul pe nisip. De muncă în tabără, de sport, de filmări, dar naturală și obținută 100% prin eforturi proprii. Am făcut tot ce am știut să îmi ajut colegii, să nu deranjez și să nu fiu deranjat. Am trăit așa cum trăiesc și viața reală: dând tot ce e mai bun, comportându-mă în așa fel încât nimeni să nu îmi poată reproșa nimic și fără să rămân dator nimănui.

Ce a fost cel mai dificil pentru tine pe insulă?

Cel mai dificil a fost să îmi păstrez calmul și rațiunea în relație cu oameni și tipuri de comportament pe care în viața reală nu le întâlnesc nici măcar în cercul foarte lărgit de cunoștințe. Pentru mine, jungla dominicană nu se referă la sălbăticia naturii, ci a oamenilor.

Ai fost eliminat după un duel extrem de strâns. Ce crezi că a făcut diferența între voi doi?

Ca în multe alte probe din acest sezon, a fost vorba și de noroc. Să descifrezi un labirint legat la ochi nu ține de vreo aptitudine specială. Deci nu pot spune că am vreun regret, că aș fi putut face mai mult.

Sebastian Coțofană, mesaj pentru colegii rămași în competiția Survivor România 2025: “Cu tot cu strategiile lor josnice, simt că Universul va face dreptate în final”

Cum ai perceput dinamica echipei tale? Ai simțit sprijin din partea colegilor tăi?

Perioada Dragonilor a fost ca o tabără din copilărie. Ne-am simțit extraordinar, fiecare zi care trecea era cea mai frumoasă zi de când eram în concurs. Voi rămâne cu multe amintiri valoroase. Cu trei excepții ușor de ignorat, echipa a fost perfectă.

Ce părere ai despre introducerea Urnelor Destinului? Crezi că acest nou element schimbă radical jocul?

Urnele Destinului mi-au părut din start loterie. Dar eu sunt un gambler, așa că nu mi-a displăcut ideea. Plec mereu de la premisa că norocul poate lucra în favoarea mea. Pe mine nici nu m-au ajutat, nici dezavantajat. Dar clar au influențat firul poveștii Survivor.

Dacă ai avea ocazia să revii în competiție, ai face ceva diferit?

Absolut nimic, tot parcursul meu a fost conform principiilor și felului meu de a fi.

Ce mesaj ai pentru susținătorii tăi și pentru colegii rămași în compețite?

Susținătorilor mei le mulțumesc că au trecut prin această aventură alături de mine și le spun că abia aștept să fim din nou împreună în viața reală sau în cea virtuală. Celor mici și agitatori pentru că un singur om merită să câștige Survivor 2025 cu adevărat, și cu tot cu strategiile lor josnice, simt că Universul va face dreptate în final.