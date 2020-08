Ce spune tatăl Andreei Bălan despre relația artistei cu Tiberiu Argint. Săndel Bălan și-a vizitat fiica

Andreea Bălan și-a refăcut viața după divorțul de George Burcea. Tiberiu Argint este bărbatul care pare să-i fi redat Andreei zâmbetul și speranța în zile mai bune. Vestea că cei doi formează un cuplu a fost un șoc pentru toți cei care îi cunosc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Zilele trecute, Săndel Bălan și-a vizitat fiica și cele două nepoate, însă, pe Tiberiu nu a apucat să-l cunoască pentru că cei doi nu locuiesc încă împreună.

La câteva luni de la divorțul de George Burcea, Andreea a fost surprinsă în compania lui Tiberiu Argint, iar o lună mai târziu, cei doi amorezi au recunoscut relația de iubire pe care o au.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Săndel Bălan a mers în vizită la Andreea. Ce spune despre Tiberiu Argint

Andreea și Tiberiu formează cel mai nou cuplu monden, dar sunt încă la începutul povetii de iubire, așa că familiile nu au apucat să îi cunoască pe cei doi. Săndel Bălan, care a vizitat-o pe Andreea de curând, a spus că nu îl cunoaște, încă, pe iubitul fiicei lui.

„Păi, nu am avut ocazia să-l cunosc pe Tiberiu Argint, motiv pentru care nu pot să îmi dau cu părerea despre această relație. Am fost acum două zile la Andreea, mi-am văzut nepoatele și nu am discutat despre acest subiect” a spus Săndel Bălan pentru cancan.ro.

ADVERTISEMENT

Săndel și Andreea au decis să pună punct divergențelor dintre ei și deși s-au împăcat de câteva luni, nu au apucat să se mai vadă din cauza pandemiei. Dar pntru că îi era dor de cele mici, tatăl artistei a riscat și a venit să le vadă. Bineînțeles, nu a venit cu mâna goală.

”I-a uite, a venit bunicul de la Ploiești și v-a adus jucării! Aoleu, aoleu, ce e aici! Uite ți-a adus un cărucior și un pățuț!”, le-a spus Andreea Bălan celor mici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT