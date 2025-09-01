Ce spune un englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. De ce mașina are un preț uriaș chiar și la mâna doua în Marea Britanie

Un englez care a parcurs mii de kilometri cu Dacia a scris despre experiența de care a avut parte la volanul autoturismului. La ce concluzii a ajuns?

Ce spune un englez despre noul model Dacia Duster după ce a parcurs 13.000 de kilometri cu mașina. Marile plusuri și minusuri

Will Rimell, , dedicată cailor putere, a scris un amplu material despre relația sa cu Dacia, pe care a testat-o în mai multe trasee. Britanicii iubesc chilipirurile, iar în plină criză a costului vieții, vânătoarea de oferte a devenit un adevărat sport național. Totuși, spune el, multe reduceri nu sunt ceea ce par, fapt pentru care scepticismul e justificat atunci când apare ceva care promite valoare reală.

Același scepticism l-a însoțit și pe jurnalistul britanic când a văzut prima oară preț noului Dacia Duster: sub 20.000 de lire pentru un SUV complet nou în 2025. Prea frumos ca să fie adevărat? Se pare că nu. La lansare, modelul a surprins prin design și prin trecerea spectaculoasă de la generația precedentă. Întrebarea era cum se va comporta în utilizarea de zi cu zi.

Dacia Duster 2025: preț și valoare

Versiunea testată a costat 26.700 de lire sterline, ceea ce nu mai sună ieftin, dar păstrează un raport calitate-preț destul de bun. De pildă, notează autorul, un Nissan Qashqai entry-level pornește de la aproape 35.000 de lire, iar o mașină Skoda Kamiq similar ca dimensiuni costă comparabil cu un Duster, dar doar cu motor de 1.0 și cutie manuală.

În leasing, Duster-ul înseamnă circa 350 de lire pe lună timp de patru ani, cu un avans de 3.000 de lire. O sumă care, raportat la este considerată atractivă.

Design și dotări. Cum a trecut testul drumurilor lungi

SUV-ul se remarcă printr-un aspect robust, linia înălțată de inspirație Toyota Land Cruiser și noua parte frontală introdusă de Dacia în 2023. Detaliile de design în formă de Y sunt regăsite atât în faruri cât și la aerisiri și mânere. De asemenea, sistemul modular YouClip permite fixarea de accesorii precum suport de telefon, suport de pahar sau sacoșă în mai multe puncte din habitaclu.

Într-o serie de călătorii însumând 2.000 de kilometri, inclusiv drumuri de autostradă, naționale și urbane, Duster-ul s-a dovedit a fi practic și spațios, e de părere Will. Portbagajul de 517 litri este suficient pentru un weekend cu patru adulți sau chiar pentru transportul recuzitei de nuntă.

Performanțele off-road și pachetul Sleep Pack

Jurnalistul a remarcat și câteva puncte negative: difuzoare cu sunet slab, microfon ineficient pentru apeluri telefonice la viteze de peste 90 de km/h și scaune care devin tari pe distanțe lungi. Pe de altă parte, consumul a fost impresionant. Peste 2.000 de km cu doar 260 de lire (1.500 de lei) cheltuiți pe carburant. Sistemul full-hybrid a asigurat o medie de 55 mpg, performanță excelentă pentru un SUV de 1,4 tone.

Rimell a continuat descrierea experienței sale, modelul 4×4 fiind testat pe trasee cu pietriș, pante abrupte și teren accident în Dorset. Direcția ușoară, unghiul de trecere de 24 de grade și camerele pentru manevre au permis trecerea fără probleme prin zone dificile, dovedind că Duster-ul are reale capacități în afara asfaltului. SUV-ul a fost testat și în varianta cu pat pliabil și cort atașabil. Montajul s-a dovedit, însă, anevoios, dar experiența dormitului în mașină a fost surprinzător de confortabilă. Totuși, accesoriul ocupă tot portbagajul, iar cortul este dificil de ridicat.

Concluziile după 13.000 de kilometri parcurși

Britanicul spune că, după patru luni și 13.000 de kilometri parcurși, Dacia Duster a demonstrat că este unul dintre a transportat cinci adulți, a ajutat la mutarea unei case, a urcat drumuri abrupte de coastă, a fost folosit pe teren accidentat și chiar ca spațiu de dormit. Designul atractiv, consumul scăzut și prețul competitiv compensează micile neajunsuri precum infotainment-ul simplu, scaunele tari și calitatea audio modestă.

Nu întâmplător modelul a primit titlul de „cea mai bună mașină ca raport calitate-preț” la Premiile Autocar. În Marea Britanie, vânzările au crescut cu 22%, iar valoarea de revânzare se menține ridicată: un Duster de 8.000 de km încă se vinde cu peste 20.000 de lire sterline.