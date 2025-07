Ce spune un procuror despre salariile și pensiile din magistratură. Reacție dură: „În avocatură aș câștiga veniturile pe care le am acum, pentru un singur dosar”

Antonia Diaconu, procuror cu aproape două decenii de activitate, a vorbit pe site-ul de socializare despre viața reală pe care o au magistrații din România. Potrivit acesteia, salariul pe care îl primește într-o lună în procuratură, l-ar lua în avocatură pentru un singur dosar.

ADVERTISEMENT

Cum apără un procuror din România pensiile și salariile magistraților

Procurorul susține că, , a ales să rămână în sistem pentru că îi place ceea ce face și simte că face o diferență. Cu toate astea, spune că s-a săturat să vadă în spațiul public cum sunt jigniți magistrații din cauza informațiilor eronate despre pensii și salarii mari.

Andreea Diaconu a vorbit și despre ritmul de muncă pe care îl are un procuror din România. Povestește cum uneori trebuie să construiască un dosar de la zero într-o singură noapte, ca în cazul unui omor sau viol, și să se încadreze în cele 24 de ore legale pentru reținere. În unele cazuri, magistratul are doar șase ore la dispoziție pentru a convinge instanța că are suficiente probe pentru o arestare.

ADVERTISEMENT

„În avocatură aș câștiga salariul pe care îl iau acum lunar, pentru un singur dosar”

„Dacă m-aș întoarce în avocatură, aș câștiga salariul pe care îl iau acum lunar, pentru un singur dosar de nivel mediu și doar pentru o fază – de exemplu, urmărire penală. Dacă al clientului meu ar fi trimis în judecată, ar fi alt onorariu. Acum, însă, îmi trec prin mână, lunar, zeci de dosare, multe cu măsuri preventive, în care trebuie făcut rechizitoriul într-un anumit interval, într-o anumită ordine, urmând reguli stricte, interpretate diferit de către instanțe diferite”, a scris procurorul pe Facebook.



Magistratul mai atrage atenția că orele suplimentare nu sunt plătite, nu se pot compensa, iar dacă nu le faci, riști o anchetă disciplinară. Concediul trebuie ales cu grijă, iar zilele neluate se pierd. În prezent, ea are 96 de zile de concediu restante.

ADVERTISEMENT

Toate aceste nereguli se întâmplă într-un sistem în care volumul de muncă este mult mai mare comparativ cu alte țări din Europa, iar perioada legală de reținere este una dintre cele mai scurte din UE. Mai mult, procurorii nu au voie să facă nicio altă activitate în afara meseriei.

ADVERTISEMENT

Cum arată, de fapt, munca de procuror: de abia își văd copiii

„Orice altă activitate, oricare la care v-ați putea gândi, în afară de a preda la o universitate de profil, ne este interzisă. Chiar și a fi președintele comitetului de părinți într-o clasă sau a lua un premiu la un concurs de alergare. O colegă a dorit să scrie o cărticică cu rețete de mâncare pentru bebeluși – de asemenea interzis.

ADVERTISEMENT

Copiii noștri știu că este mereu posibil să primești un telefon și să pleci la orice oră. Sunt învățați că noaptea, câteodată, părintele mai vine să te vadă, puțin, pe întuneric, pentru că, uneori, simți nevoia să-ți vezi copilul după ce te-ai confruntat cu ce e mai urât pe lume”, a mai scris procurorul.

În ciuda sacrificiilor, . „Ni se spune că avem salarii și pensii nesimțite”, notează Diaconu, care a explicat că doar magistrații cu grad maxim și vechime pot ajunge la venituri mari, iar cei tineri muncesc pe sume mici, chiar și timp de șapte ani, fără posibilitatea de a avansa mai repede. Ea atrage atenția că, din cauza acestor percepții și a condițiilor grele, meseria nu mai atrage oameni bine pregătiți, iar riscul e ca, în viitor, să scadă standardele sistemului.