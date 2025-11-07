Ce spune Zeljko Kopic despre transferuri înainte de Dinamo – Csikszereda

ADVERTISEMENT

Tehnicianul croat, care este extrem de apreciat pentru munca depusă la Dinamo, a fost precaut înainte de partida cu Csikszereda.

Avertismentul lui Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Csikszereda

Zeljko Kopic spune că echipa sa este pregătită pentru meciul cu formația din Miercurea Ciuc, însă în același timp spune că jucătorii nu trebuie să fie relaxați. În tur, Dinamo a remizat cu Csikszereda, 2-2, partidă în care „câinii” au fost conduși cu 2-0 de către nou-promovată.

„Prima parte a campionatului regulat s-a încheiat, urmează cea de-a doua. Dacă tragem linie, impresia mea este că suntem pe drumul cel bun şi că am început să fim mai constanţi în jocul nostru. Sigur că mai sunt lucruri de îmbunătăţit, dar sunt mulţumit de modul cum am arătat până acum.

Echipa este în formă, are o energie şi un moral bun după partida cu CFR Cluj, aşa că suntem pregătiţi pentru meciul cu Miercurea Ciuc. Am încredere în jucători că mâine, în faţa suporterilor noştri, vor arăta un fotbal frumos pe teren şi la final vor câştiga încă trei puncte.

Este un meci important pentru noi, ştim că nu am început bine în tur cu ei. Miercurea Ciuc are momente bune în joc şi trebuie să fim pregătiţi pentru orice pentru a obţine victoria.

În această primă parte a sezonului am văzut că echipele care nu stau foarte bine în clasament au arătat uneori un fotbal foarte bun, s-au luptat şi au obţinut unele rezultate. Pentru noi nu contează împotriva cui jucăm, trebuie să fim la cel mai bun nivel nostru”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda.

Ce spune Zeljko Kopic despre transferuri

spune că există deja jucători pe care echipa de scouteri îi are în vedere, atât , cât și de afară.

„Cu siguranţă nu suntem siguri de locul în play-off. Au trecut doar 15 meciuri, dar suntem pe drumul bun. Trebuie să continuăm să muncim, să facem progrese şi să dăm totul până la vacanţa de iarnă când vom face o analiză şi vedem ce putem face în partea a doua.

Analizăm anumiţi jucători străini, jucători români şi dacă există vreo posibilitate atunci vom acţiona”, a concluzionat Zeljko Kopic.

O veste bună pe care dinamoviștii au primit-o vine din partea lui și ar putea să revină pe teren în luna decembrie.