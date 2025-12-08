Ce spunea Ciprian Ciucu despre Steaua și FCSB în urmă cu 3 ani. Mesaj virulent al noului primar al Bucureștiului

ADVERTISEMENT

Disputa dintre Steaua și FCSB împarte de mulți ani lumea fotbalului în două tabere. Ciprian Ciucu s-a exprimat și el în urmă cu câțiva ani pe această temă. De partea cui s-a plasat omul politic.

Ciprian Ciucu, mesaj virulent în scandalul dintre Steaua și FCSB

Ciprian Ciucu și a recunoscut în mai multe ocazii că este și un pasionat de sport. Și de fotbal în general. Mai mult decât atât, el și-a exprimat punctul de vedere legat de diferendul pe palmares dintre Steaua și FCSB.

ADVERTISEMENT

În urmă cu 3 ani, în perioada când se afla la conducerea Sectorului 6, politicianul nu s-a ferit să facă o postare în mediul online la împlinirea a 75 de ani de la înființarea clubului Steaua în care și-a arătat susținerea pentru gruparea Armatei.

”La mulți ani, Steaua București! Suntem mândri să te avem în #Sectorul6! 75 de ani de performanță! Felicitări echipei de tenis de masă, de curând campioană națională! Deschideți-vă mai departe către comunitate, veniți în școlile noastre și căutați viitorii campioni.

ADVERTISEMENT

Deschideți permanent stadionul, trebuie să redevină punct de reper în Drumul Taberei! P.S. Echipa aia din Berceni nu e Steaua”, a scris Ciucu pe contul de Facebook, în data de 7 iunie 2022.

ADVERTISEMENT

Ce promisiuni le-a făcut marilor echipe din București

În timpul campaniei electorale pentru alegerile la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a fost prezent la emisiunea FANATIK EXCLUSIV acolo unde și a mărturisit că este un simpatizant al Stelei.

ADVERTISEMENT

”Am fost mare amator de fotbal, îmi place acum mai mult să mă joc decât să mă uit, până am avut o dezamăgire în tinerețea mea. Vă aduceți aminte de meciul cu Montpellier? (n.r. – se referă la PSG) Cu Steaua, eram în sectorul 6, Drumul Taberei, cu cine să țin?

La mine în sector sunt două echipe de mare, mare tradiție. Sunt sectoare care nu au nicio echipă. Mă întreabă lumea cu ce echipă țin, cu Steaua sau cu Rapid? Ce să răspund, că vreau să le ajut pe amândouă, sunt la tine în sector și le iubești pe amândouă, iar fanii se urăsc între ei.

Îmi spun de la Steaua că Primăria Capitalei nu ne face și nouă promenada din fața stadionului. Am zis bine domne, venim. La Rapid, la fel, domne, am făcut stadionul, dar Primăria Capitalei nu ne bagă în seamă, avem nevoie de trotuar. Da, venim! FCSB este… mă băgați în asta, nu mai ies, ca politician”, a declarat Ciucu.

Meciul care l-a dezamăgit cel mai mult pe Ciprian Ciucu

Noul primar al Capitalei a mărturisit că cea mai mare dezamăgire ca suporter de fotbal a trăit-o atunci când Steaua a pierdut dubla manșă pe care a jucat-o în 1997 cu PSG, în urma unei înfrângeri categorice, scor 0-5, în Franța.

”Steaua e în Drumul Taberei. Rapid a făcut o figură foarte frumoasă în ultimul timp, sunt mândru de echipa din Giulești. Au venit aici cei de la PSG, le-am dat 3-2, după care la masa verde 3-0. Am zis că mergem mai departe, eram cel mai fericit om. După care la Paris am luat 5 boabe. De acolo am murit de ciudă (n.r. – acuzațiile de blat). M-am enervat rău atunci.

O perioadă am ținut cu Național, deși nu aveam nicio treabă. Îmi căutam echipa care să-mi merita fidelitatea. După care fiind din Ghencea, din Drumul Taberei, am revenit la Steaua. N-am mai urmărit atât de activ fotbalul, am fost mai rar la meciuri”, a spus Ciprian Ciucu, la FANATIK EXCLUSIV.