Sport

Ce spunea Ciprian Ciucu despre Steaua și FCSB în urmă cu 3 ani. Mesaj virulent al noului primar al Bucureștiului

Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, nu este străin de fotbal. Ce spunea politicianul în urmă cu 3 ani despre scandalul dintre Steaua și FCSB privind palmaresul.
Traian Terzian
08.12.2025 | 22:08
Ce spunea Ciprian Ciucu despre Steaua si FCSB in urma cu 3 ani Mesaj virulent al noului primar al Bucurestiului
ULTIMA ORĂ
Ciprian Ciucu, mesaj viral în lupta dintre Steaua și FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Disputa dintre Steaua și FCSB împarte de mulți ani lumea fotbalului în două tabere. Ciprian Ciucu s-a exprimat și el în urmă cu câțiva ani pe această temă. De partea cui s-a plasat omul politic.

Ciprian Ciucu, mesaj virulent în scandalul dintre Steaua și FCSB

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru funcția de primar al Capitalei și a recunoscut în mai multe ocazii că este și un pasionat de sport. Și de fotbal în general. Mai mult decât atât, el și-a exprimat punctul de vedere legat de diferendul pe palmares dintre Steaua și FCSB.

ADVERTISEMENT

În urmă cu 3 ani, în perioada când se afla la conducerea Sectorului 6, politicianul nu s-a ferit să facă o postare în mediul online la împlinirea a 75 de ani de la înființarea clubului Steaua în care și-a arătat susținerea pentru gruparea Armatei.

”La mulți ani, Steaua București! Suntem mândri să te avem în #Sectorul6! 75 de ani de performanță! Felicitări echipei de tenis de masă, de curând campioană națională! Deschideți-vă mai departe către comunitate, veniți în școlile noastre și căutați viitorii campioni.

ADVERTISEMENT
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD...
Digi24.ro
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”

Deschideți permanent stadionul, trebuie să redevină punct de reper în Drumul Taberei! P.S. Echipa aia din Berceni nu e Steaua”, a scris Ciucu pe contul de Facebook, în data de 7 iunie 2022.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit...
Digisport.ro
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei

Ce promisiuni le-a făcut marilor echipe din București

În timpul campaniei electorale pentru alegerile la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a fost prezent la emisiunea FANATIK EXCLUSIV acolo unde a vorbit pentru pasiunea pentru fotbal și a mărturisit că este un simpatizant al Stelei.

ADVERTISEMENT

”Am fost mare amator de fotbal, îmi place acum mai mult să mă joc decât să mă uit, până am avut o dezamăgire în tinerețea mea. Vă aduceți aminte de meciul cu Montpellier? (n.r. – se referă la PSG) Cu Steaua, eram în sectorul 6, Drumul Taberei, cu cine să țin?

La mine în sector sunt două echipe de mare, mare tradiție. Sunt sectoare care nu au nicio echipă. Mă întreabă lumea cu ce echipă țin, cu Steaua sau cu Rapid? Ce să răspund, că vreau să le ajut pe amândouă, sunt la tine în sector și le iubești pe amândouă, iar fanii se urăsc între ei.

Îmi spun de la Steaua că Primăria Capitalei nu ne face și nouă promenada din fața stadionului. Am zis bine domne, venim. La Rapid, la fel, domne, am făcut stadionul, dar Primăria Capitalei nu ne bagă în seamă, avem nevoie de trotuar. Da, venim! FCSB este… mă băgați în asta, nu mai ies, ca politician”, a declarat Ciucu.

Meciul care l-a dezamăgit cel mai mult pe Ciprian Ciucu

Noul primar al Capitalei a mărturisit că cea mai mare dezamăgire ca suporter de fotbal a trăit-o atunci când Steaua a pierdut dubla manșă pe care a jucat-o în 1997 cu PSG, în urma unei înfrângeri categorice, scor 0-5, în Franța.

”Steaua e în Drumul Taberei. Rapid a făcut o figură foarte frumoasă în ultimul timp, sunt mândru de echipa din Giulești. Au venit aici cei de la PSG, le-am dat 3-2, după care la masa verde 3-0. Am zis că mergem mai departe, eram cel mai fericit om. După care la Paris am luat 5 boabe. De acolo am murit de ciudă (n.r. – acuzațiile de blat). M-am enervat rău atunci.

O perioadă am ținut cu Național, deși nu aveam nicio treabă. Îmi căutam echipa care să-mi merita fidelitatea. După care fiind din Ghencea, din Drumul Taberei, am revenit la Steaua. N-am mai urmărit atât de activ fotbalul, am fost mai rar la meciuri”, a spus Ciprian Ciucu, la FANATIK EXCLUSIV.

1.44 este cota oferită de BETANO pentru ”ambele echipe înscriu sau peste 2.5 goluri: fa” în meciul FCSB - Feyenoord
Rezultate SuperLiga, etapa 19. FC Botoșani – Rapid 0-0. Final tensionat de partidă
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 19. FC Botoșani – Rapid 0-0. Final tensionat de partidă
Super Gala Fanatik 2025! Lista premiilor și toți câștigătorii! Cele mai spectaculoase momente,...
Fanatik
Super Gala Fanatik 2025! Lista premiilor și toți câștigătorii! Cele mai spectaculoase momente, cele mai apreciate discursuri ale serii și reacțiile laureaților
Pensia infimă pe care o primesc jucătorii din Craiova Maxima: “Când m-am întâlnit...
Fanatik
Pensia infimă pe care o primesc jucătorii din Craiova Maxima: “Când m-am întâlnit cu el, nu mai avea tocuri la pantofi”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
SCANDALOS! Finanțatorul unei candidate la titlu i-a promis lui Gigi Becali că o...
iamsport.ro
SCANDALOS! Finanțatorul unei candidate la titlu i-a promis lui Gigi Becali că o va ajuta pe FCSB să devină campioană: 'E băiat bun'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!