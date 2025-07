Ce spunea Felix Baumgartner despre moarte. Confesiunea emoționanță făcută în România: ”Am atâtea de făcut”

Ce spunea Felix Baumgartner despre moarte? Fostul sportiv și iubit al Mihaelei Rădulescu a făcut câteva confesiuni incredibile în urmă cu zece ani.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Felix Baumgartner despre propria moarte. Mărturisirile făcute chiar în România

Felix Baumgartner a fost întrebat despre cum vede sfârșitul vieții, într-o vizită pe care a făcut-o în țara noastră în cadrul unui eveniment din care făcea parte. Bărbatul mărturisea că se vede trăind până la adânci bătrâneți, neștiind ce avea să îi rezerve soarta în data de 17 iulie 2025, când și-a luat definitiv zborul.

Baumgartner nu concepea sub nicio formă să moară la vârsta de 56 de ani, potrivit propriilor sale mărturisiri. „Vreau să trăiesc! Când se va întâmpla, vreau să fiu foarte bătrân. Vreau să stau pe această planetă cât mai mult. Este un loc minunat, sunt atâtea lucruri de descoperit. Am atâtea de făcut”, visa Felix Baumgartner, în scurtul interviu transmis de TVR.

ADVERTISEMENT

Sportivul a explicat și de ce a susținut la un moment dat că este mai greu să se căsătorească decât să zboare. A spus că stilul lui de viață nu ar fi unul agreat de prea multe femei. Cea care i-a pus capac, însă, așa cum știe toată lumea, este prezentatoarea tv din România Mihaela Rădulescu.

„Viața mea e destul de neobișnuită. Dacă te uiți în urmă, o să vezi că atunci când am fost sportiv, am călătorit mult, am executat tot felul de sărituri spectaculoase în diverse locuri ale lumii… Niciunei fete nu îi place o astfel de viață. Tot timpul sunt pe drumuri, înconjurat de alți oameni sau de alte fete. E greu să trăiești așa cum trăiesc eu acum. Acesta e motivul pentru care probabil nu sunt căsătorit încă”, a mai spus Baumgartner în interviul postat de TVR pe YouTube acum zece ani.

ADVERTISEMENT

Mihaela Rădulescu nu doar că îl iubea, îl idolatriza

Felix Baumgartner a provocat multă emoție în rândul celor care l-au cunoscut sau admirat. Mihaela Rădulescu este una dintre persoanele care suferă cel mai mult de aproape 24 de ore încoace. Fosta realizatoare a emisiunii „Duminica în familie” de la Antena 1 a scris de multe ori pe rețelele de socializare cât de norocoasă era pentru că l-a întâlnit pe Felix.

ADVERTISEMENT

Una dintre postările pe care i le-a dedicat acum 9 ani arată că sentimentele divei pentru austriac erau extrem de puternice, până la idolatrie. „Am un bărbat care mă întregește, cu care pot să fiu exact cine știu bine că sunt și care mă tot uimește, zilnic. L-am cunoscut… erou, multiplu campion mondial, pionier în zeci de acțiuni ultra periculoase, primul om din lume care a depășit viteză sunetului în cădere liberă, primul care a traversat Canalul Mânecii cu un wingsuit…

ADVERTISEMENT

„Mă topesc când îmi văd eroul”

L-am urmărit cu niște bătăi în plus de inima cum face acrobații și cascade periculoase cu elicopterul, cum forțează toate limitele tehnice și umane în raliuri sau în alte sporturi, mă uit cât e de organizat în tot ce face, câtă seriozitate pune la bătaie în orice proiect, câtă disciplină de viață are…

Și nu încetez să-l admir exact pentru ceea ce e și pentru tot ce a făcut și face în această viață. Nu uit nicio clipă cine sunt lângă el, pentru că ne uităm ochi în ochi și știm de ce suntem împreună. Pentru că ne iubim și avem atâtea să ne spunem și atâtea să facem împreună… Poate că sună ciudat, dar mă topesc când îmi văd eroul… ducând gunoiul sau udând florile. În momentele acelea e omul meu… și-atât. E jumătatea mea de viață, e inspirația și bucuria mea, e a două bătaie a inimii mele”, spunea în 2016,