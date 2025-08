Ce spunea Ion Iliescu despre soția lui, Nina, în singurul interviu legat de povestea lor de dragoste: „Îngerul meu păzitor”. Cumpenele prin care au trecut împreună, înainte de 1989

Ion Iliescu a fost foarte rezervat când era întrebat despre povestea de iubire trăită alături de Nina, însă, la un moment dat, a făcut o excepție și și-a deschis sufletul, asumându-și că o putea supăra pe soția lui, care nu își dorea deloc să apară în spațiul public.

Ion Iliescu, confesiuni despre relația cu Nina în singurul interviu în care a vorbit despre căsnicia sa

Ion Iliescu a dezvăluit, în ediția din februarie 2004 a ziarului , cum s-a cunoscut cu Nina, dar și care au fost cele mai grele momente prin care au trecut. De asemenea, a mai mărturisit că singura vacanță în care a fost cu partenera lui era cu trenul, bucurându-se de peisajele din câteva țări europene: Italia, Elveția, Austria.

Cum s-au cunoscut Nina și Ion Iliescu? Cei doi se știau de la liceu și erau foarte implicați în apărarea drepturilor studenților, făcând parte din tot felul de organizații. a spus că era foarte atras de Nina, fiind plăcut surprins de faptul că era o fire sportivă, căci juca volei.

Relația celor doi nu a fost numai lapte și miere. Au existat momente care i-au marcat destul de mult. A trecut printr-un accident destul de urât, iar apoi a rămas și fără loc de muncă, timp de trei luni.

Accidentul care a marcat relația soților Iliescu. Prin ce altă cumpănă au mai trecut

„Momentul care ne-a marcat foarte puternic a fost în 1971. Până atunci am avut o linie ascendentă în promovarea mea. În acel moment, Ceaușescu m-a inclus într-o delegație în Asia și acolo am avut primele confruntări cu el pe teme legate de Coreea și de gândurile lui privind revoluția culturală. Când ne-am întors, ea m-a întâmpinat la aeroport și mi-a spus că atunci când am coborât din avion, a știut că s-a întâmplat ceva. Mi-a spus că a avut o presimțire. Eu nu cred în chestii de-astea, dar probabil că e ceva adevărat… a avut o presimțire și acela a fost momentul de ruptură. Am avut după aceea un accident de mașină destul de grav.

Acesta a fost un moment prin care am trecut amândoi și momentele grele ne-au sudat relația. A mai fost ceva care ne-a marcat. O perioadă în care nu am avut serviciu. În martie 1984 am fost eliberat din funcția de președinte al Consiliului Național al Apelor. Au urmat trei luni de zile fără loc de muncă, fără salariu. Mi s-a propus o ambasadă, dar am spus că nu primesc să plec din țară. Până să apară postul de director al Editurii Tehnice, am fost nevoit să stau acasă. A trebuit atunci să vindem o parte din cărți. Am curățat toată biblioteca”, a dezvăluit Ion Iliescu în Jurnalul Național.

„Ea este îngerul meu păzitor”

Când a descris-o pe soție, Ion Iliescu a zis că este cel mai important om din viața lui, comparând-o cu un înger. „Ea este îngerul meu păzitor. Eu sunt un tip mai neglijent. Ea este mult mai ordonată decât mine și de multe ori ea îmi urmărește programul, și programul alimentar. E e cea care asigură disciplina de program. Ea este mult mai grijulie cu mine decât eu cu ea. A fost nevoită să se sacrifice. A fost nevoită să trăiască viața mea și nu a fost ușor”, a adăugat Ion Iliescu.

Întrebat ce calități are soția lui, a zis că era un om extrem de decent, dincolo de faptul că era foarte grijulie cu el. A apreciat la partenera lui conștiinciozitatea de care a dat dovadă în tot ce făcea. „Are foarte multe calități. Este un om decent. Ceea ce s-a văzut deja și după 1989, nu-i place publicitatea. Un om foarte conștiincios în toate. Ea este foarte ordonată, lucru care mie îmi cam lipsește. Ea este neamțul din familie, și din punct de vedere al punctualității, și al corectitudinii. Ea are un spirit critic foarte activ. Are personalitate. Este criticul meu cel mai activ”, a mai povestit Iliescu.

„Am avut o singură posibilitate să petrecem împreună o vacanță în străinătate, a fost o excursie în 1966. Atunci am procurat un bilet de tren, circuit, și am mers cu trenul prin Elveția, Italia, Austria. În Italia am văzut Torino, Genova, Florența, Roma, Napoli, Pompei, Bologna, Parma, Verona. Am făcut toată Cizma de la nord la sud și apoi am plecat spre Viena. A fost singurul nostru concediu”, a declarat Iliescu, în pasajul în care a vorbit despre vacanțele cu Nina.