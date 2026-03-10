Ce spunea Mihai Rotaru despre varianta Mirel Rădoi la FCSB: „E zero!”

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous și-a prezentat demisia după FCSB – Universitatea Cluj, scor 1-3. Gigi Becali nu a stat mult fără antrenor și a pornit negocierile cu Mirel Rădoi. Deși această variantă părea neplauzibilă în ochii lui Mihai Rotaru, tehnicianul român o va pregăti pe campioana en-titre până la finalul stagiunii.

Ce spunea Mihai Rotaru despre varianta Mirel Rădoi la FCSB

Mirel Rădoi s-a aflat pe banca Universității Craiova la începutul acestui sezon. Antrenorul alegea să îi părăsească pe olteni o înfrângere cu UTA, în locul său fiind instalat la scurt timp Filipe Coelho.

Deși era puțin probabil să se întâmple, Gigi Becali l-a convins pe Mirel Rădoi să o pregătească pe FCSB până la finalul sezonului în curs. , între el și campioana en-titre fiind o „compatibilitate 0”.

„Unde ar putea antrena Mirel Rădoi? FCSB, Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și CFR? FCSB pică din start, știți foarte bine de ce, e zero compatibilitate. Mirel e antidinamovist, iar la Rapid știm foarte bine scandările împotriva lui.

Eventual, dacă apare vreo echipă-fenomen, cu investitori. Dar, momentan, nu există decât o singură echipă unde poate lucra și aceea e Universitatea Craiova. Poarta lui la Universitatea Craiova e mereu deschisă”, a transmis Mihai Rotaru, în conferinţa de presă în care a anunţat despărțirea de Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, înlocuitorul lui Elias Charalambous la FCSB

FCSB nu a rămas prea mult timp fără antrenor după hotărârea neașteptată a lui Elias Charalambous de a pleca. Gigi Becali a discutat cu Mirel Rădoi, iar fostul antrenor al Universității Craiova a acceptat oferta venită din partea nașului său.

Rădoi va conduce echipa FCSB până la finalul sezonului actual. Totuși, vestea nu este una prea bună pentru suporteri, deoarece e, iar șansele ca acesta să rămână și din vară sunt destul de mici.

Mirel Rădoi este așteptat marți dimineață, la ora 11:00, să conducă primul său antrenament la FCSB. Debutul oficial pe banca tehnică ar putea avea loc sâmbătă, de la ora 21:00, când campioana va primi vizita lui Metaloglobus pe Arena Națională.