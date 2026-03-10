Ce spunea Mihai Rotaru despre varianta Mirel Rădoi la FCSB: „E zero!”

Elias Charalambous și-a prezentat demisia după FCSB – Universitatea Cluj, scor 1-3. Gigi Becali nu a stat mult fără antrenor și a pornit negocierile cu Mirel Rădoi. Deși această variantă părea neplauzibilă în ochii lui Mihai Rotaru, tehnicianul român o va pregăti pe campioana en-titre până la finalul stagiunii.
Mirel Rădoi s-a aflat pe banca Universității Craiova la începutul acestui sezon. Antrenorul alegea să îi părăsească pe olteni o înfrângere cu UTA, în locul său fiind instalat la scurt timp Filipe Coelho.
Deși era puțin probabil să se întâmple, Gigi Becali l-a convins pe Mirel Rădoi să o pregătească pe FCSB până la finalul sezonului în curs. Mihai Rotaru, la momentul despărțirii de Rădoi, era de părere că antrenorul nu poate merge la formația roș-albastră, între el și campioana en-titre fiind o „compatibilitate 0”.
„Unde ar putea antrena Mirel Rădoi? FCSB, Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și CFR? FCSB pică din start, știți foarte bine de ce, e zero compatibilitate. Mirel e antidinamovist, iar la Rapid știm foarte bine scandările împotriva lui.
Eventual, dacă apare vreo echipă-fenomen, cu investitori. Dar, momentan, nu există decât o singură echipă unde poate lucra și aceea e Universitatea Craiova. Poarta lui la Universitatea Craiova e mereu deschisă”, a transmis Mihai Rotaru, în conferinţa de presă în care a anunţat despărțirea de Mirel Rădoi.
FCSB nu a rămas prea mult timp fără antrenor după hotărârea neașteptată a lui Elias Charalambous de a pleca. Gigi Becali a discutat cu Mirel Rădoi, iar fostul antrenor al Universității Craiova a acceptat oferta venită din partea nașului său.
Rădoi va conduce echipa FCSB până la finalul sezonului actual. Totuși, vestea nu este una prea bună pentru suporteri, deoarece Gigi Becali a anunțat că finul său are deja o înțelegere cu o altă formație, iar șansele ca acesta să rămână și din vară sunt destul de mici.
Mirel Rădoi este așteptat marți dimineață, la ora 11:00, să conducă primul său antrenament la FCSB. Debutul oficial pe banca tehnică ar putea avea loc sâmbătă, de la ora 21:00, când campioana va primi vizita lui Metaloglobus pe Arena Națională.