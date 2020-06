Ce spunea Nicolae Ceaușescu despre rezervele de petrol ale României. Anunțul făcut cu două săptămâni înainte de Revoluție

FANATIK scoate la lumină discuția pe care Nicolae Ceaușescu a avut-o cu Mihail Gorbaciov și în care s-a lămurit și misterul rezervelor de petrol ale României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Trebuie specificat încă din start că întâlnirea dintre cei doi lideri politici a avut loc cu doar două săptămâni înainte de startul Revoluției din 1989, revoluție care avea să însemne sfârșitul lui Ceaușescu.

La discuție au mai participat și Constantin Dăscălescu, în calitate de prim ministru al Republicii Socialiste România, dar și Nikolai I. Ryzhkov, șeful consiliului ministereleor din URSS.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adevărul despre rezervele de petrol ale României spus de Nicolae Ceaușescu!

După mai mult subiecte abordate, Nicolae Ceaușescu a ţinut să-i aducă aminte omologului său de importurile dintre cele două țări.

„Din Uniunea Sovietică importăm 5 milioane de tone petrol, începând din 1984 iar din alte ţări importăm 15 milioane, aşa că nu avem de gând acum să rezolvăm problema numai cu Uniunea Sovietică”, a spus liderul PCR.

ADVERTISEMENT

„Şi cât extrageţi dumneavoastră din România?”, a fost întrebarea lui Gorbaciov, una la care Ceaușescu avea să răspundă ferm.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Numai vreo 10 milioane de tone, pentru că nu mai avem rezerve”, a spus acesta. „Dar cândva extrăgeaţi vreo 22 milioane tone?”, a adăugat Gorbaciov

„Nu, am avut vreo 15 milioane, dar pentru o perioadă scurtă şi mai de mult. Nu mai găsim rezerve. Vrem să mergem acum la 10 mii de metri adâncime”, a mai zis Ceaușescu

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După câteva secunde de gândire, Gorbaciov avea să recunoască problema. „Şi la noi scade extracţia”, a precizat acesta, susținut de Nicolae Ceaușescu.

ADVERTISEMENT

„Sunt multe domenii în care putem colabora. De exemplu, putem colabora în domeniul energetic, pe bază de tehnologii noi”, a mai adăugat liderul PCR.

De altfel, în stenograma discuției dintre cei doi se mai observă cum Nicolae Ceauşescu îi reproșează lui Mihail Gorbaciov faptul că URSS nu a livrat petrol României.

ADVERTISEMENT

„Începând din 1968 noi am spus: hai să ne apucăm să dezvoltăm economia, pentru că altfel n-o să ne ajute nimeni. Şi am lucrat în această direcţie. Până în 1984 nu am primit un litru de petrol din Uniunea Sovietică”, a zis Ceaușescu.

„Pentru ce aveaţi nevoie? Aveaţi petrolul dumneavoastră. Aceasta este o problemă clară, deja”, a ținut să se apere Gorbaciov, contrat imediat de Ceauşescu. „Eu am vrut numai să reamintesc”, a mai spus liderul PCR