Ce spunea Otniela Sandu pentru FANATIK despre Sebastian Dobrincu, cu câteva zile înainte de despărțire: „Viața e mai frumoasă așa”

Otniela Sandu a vorbit despre relația cu Sebastian Dobrincu, în exclusivitate pentru FANATIK, chiar de Dragobete, când nimeni nu bănuia că visul lor frumos avea să se termine.

Ce spunea Otniela Sandu despre Sebastian Dobrincu cu câteva zile înainte de despărțire

Blondina ne-a spus că urma să apară alături de (acum) fostul iubit pentru a povesti pe larg cum s-au cunoscut. Ei bine, așa cum știe toată lumea, acest lucru nu s-a mai întâmplat, căci între timp cei doi au anunțat despărțirea.

În interviul acordat pentru FANATIK în urmă cu câteva zile, vedeta nu dădea niciun semn că lucrurile între cei doi s-au încheiat. E foarte probabil să fi fost într-o pauză și atunci și să fi convenit cu Sebastian să nu spună ceva despre neînțelegerile dintre cei doi, în speranța că lucrurile pot fi rezolvate.

Rămâne, deocamdată, un mister motivul pentru care Otniela și Sebastian au pus capăt poveștii lor de amor. Despre Sebastian, actrița a avut numai cuvinte de laudă în interviul pe care îl acordase pentru FANATIK.

Ba mai mult, lucru care nu mai este posibil dată fiind separarea. Sau… cine știe? Viața e plină de surpriză mai ales în showbiz-ul românesc.

Otniela avea gânduri mari legate de relația cu Sebastian Dobrincu. Blondina ne-a mărturisit că a luat în calcul inclusiv varianta de a ajunge la altar la brațul Totodată, vedeta și-a exprimat și dorința de a avea copii, căci e înnebunită după prichindei.

Actriței i-ar fi plăcut să meargă cu Sebi la Asia Express

„Este un show care îmi place foarte tare și, din ce știu, și lui. Amândoi suntem competitivi, ne place sportul, dar în același timp cred că avem și niște ingrediente diferite care ne-ar ajuta și ne-ar completa foarte bine într-un astfel de show. Pentru mine, dacă am un om pe care știu că mă pot baza, pot face față oricărei situații. Iar Sebi un om și foarte responsabil, și descurcăreț, și cu principii, și, pe lângă astea este… (n. red.: ne arată un emoticon în formă de mâini care formează o inimă)”, ne-a spus Otniela despre posibila participare alături de Sebastian Dobrincu la Asia Express.

Apoi, Otniela ne-a mărturisit că pentru ea căsătoria este foarte importantă și că ar face pasul cel mare cu persoana potrivită. Acum câteva zile, acea persoană era Sebi.

„Este un moment magic al unui parcurs și a unei decizii. De când mă știu, la nunți îmi dau lacrimile. Nu știu, iubirea este motorul vieții pentru mine. Viața este mult mai frumoasă așa și cred că poți depăși multe moment prin asta”, ne-a mai zis Otniela Sandu.

Otniela se vede mămică

Cu privire la copii, Otniela ne-a spus că i-ar plăcea să devină mamă, dar nu din cauza presiunii sociale, ci pentru că simte asta cu adevărat.

„De când eram eu un copil aveam grijă de alți copilași. Am ceva ce îi atrage și pe ei la mine, dar și eu mă topesc după ei. Am stat cu zeci de copilași până acum și niciodată nu am experimentat să nu mă pot înțelege cu un copil. Primul meu job a fost în clasa a 8-a, de baby-sitter”, a completat Otniela.

Între timp, a publicat câteva imagini cu Sebastian Dobrincu în care apare cu o altă femeie! Acea tânără este chiar fosta lui iubită, Ioana Ignat, cu care a fost într-o relație înainte să fie cu Otniela.