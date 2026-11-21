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Raul Rusescu a revenit la FCSB, dar de această dată într-o funcție de conducere! Fostul golgheter al roș-albaștrilor a fost numit director al Academiei și va avea misiunea de a dezvolta viitoarele generații de fotbaliști. După retragerea din activitate, Rusescu a devenit analist sportiv și nu s-a ferit să critice anumite decizii luate de Gigi Becali.

Raul Rusescu și Lukasz Szukala au revenit la FCSB! Ce funcții ocupă cei doi

FCSB trece printr-o perioadă de schimbări importante la nivelul conducerii. După plecarea lui Mihai Stoica, Gigi Becali a decis să apeleze la doi dintre foștii fotbaliști ai echipei. Raul Rusescu și Lukasz Szukala au fost prezentați oficial marți, 17 noiembrie, și au primit responsabilități importante în noua organigramă a clubului.

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și se va ocupa de dezvoltarea tinerilor fotbaliști, dar și de pregătirea acestora pentru trecerea la prima echipă. Fostul atacant își dorește să ridice standardele centrului de juniori și să construiască un sistem care să producă jucători pentru SuperLiga.

De cealaltă parte, L și se va implica în identificarea și analizarea potențialelor transferuri. Cei doi vor colabora îndeaproape cu Laurențiu Reghecampf, antrenorul alături de care au cunoscut succesul în precedentele mandate la FCSB.

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Ce spunea Raul Rusescu despre Gigi Becali înainte să semneze cu FCSB

Revenirea lui Raul Rusescu este cu atât mai interesantă cu cât fostul atacant a comentat frecvent deciziile lui Gigi Becali în perioada în care a lucrat ca analist TV. Rusescu nu a ezitat să-l critice pe patronul FCSB atunci când a considerat că anumite hotărâri îi dezavantajează pe fotbaliști. Unul dintre episoadele în care Raul Rusescu l-a criticat pe Gigi Becali a avut loc în august 2026, după înfrângerea suferită de FCSB pe terenul lui CFR Cluj, scor 0-1. Roș-albaștrii au evoluat în sistemul 3-4-3, iar Florin Tănase a fost folosit ca mijlocaș central.

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Nemulțumit de prestația căpitanului, Becali l-a înlocuit la pauză cu Ofri Arad și l-a criticat dur la final, susținând că nu mai are chef de fotbal. „Dacă bagi un jucător pe altă poziție, nu-l mai critica! El acceptă să joace poziția aia, deși tu știi că nu e poziția lui, el știe că nu e poziția lui și toată lumea din club știe că nu e poziția lui. Dar dacă îl bagi pe o poziție diferită decât ceea ce trebuie el să joace, nu-l mai critica la modul ăsta. Poți să spui că a jucat bine sau nu a jucat bine, nu am nicio problemă”, a declarat Rusescu la GSP Live.

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Ce spunea Rusescu despre schimbările făcute de Gigi Becali: „Când accepți anumite lucruri”

În septembrie 2025, Rusescu a comentat o altă decizie controversată a lui Gigi Becali. Vlad Chiricheș a fost înlocuit cu Darius Olaru în minutul 29 al meciului CFR Cluj – FCSB, încheiat 2-2. Fostul internațional pierduse duelul cu Damjan Djokovic la golul ardelenilor, însă Rusescu a considerat că greșeala nu justifica o schimbare atât de rapidă.

Întrebat dacă Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-ar fi putut opune ordinului patronului, fostul atacant a explicat că o asemenea decizie i-ar fi putut costa postul pe cei doi antrenori. „Nu, nu putea să intervină staff-ul. Dacă intervenea, afară, venea alt antrenor! Când accepți anumite lucruri de la început, nu le schimbi pe parcurs”, a spus Rusescu.

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Rusescu l-a contrazis pe Becali și în iulie 2025, după înfrângerea suferită de FCSB în Andorra, scor 1-2 cu Inter Club d’Escaldes, în preliminariile Champions League. Patronul l-a făcut „ciung” pe Ștefan Târnovanu și a anunțat că Lukas Zima îi va lua locul în poartă, după ce o pasă greșită a titularului a contribuit la faza din care adversarii au egalat. Rusescu i-a luat apărarea portarului și a atras atenția asupra greșelilor comise de întreaga defensivă. „Nimeni nu vine cu omul, nimeni nu urmărește mingea, noroc că Târnovanu nu e ciung și că are mâinile la el. A greșit, a greșit…”, spunea Rusescu.