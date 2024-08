Ce știe, de fapt, Google despre tine. Listele cu date personale care se ascund în telefonul tău și care pot ajunge la gigantul tech

Google știe foarte multe despre tine. Oricât de ciudat poate suna, trebuie să știi că gigantul deține informații personale importante. Iată ce poți face dacă vrei să vezi cât de bine te știe Google!

Ce date știe Google despre tine

Telefonul tău știe totul despre tine. Fiind un device pe care îl folosești mereu, nu este de mirare că acesta deține o mulțime de date despre tine. Google, de exemplu, deține date personale despre tine, unele la care nici măcar nu te-ai aștepta.

Fiind vorba despre o aplicație pe care o accesezi destul de des, aceasta colectează date despre tine. Nu trebuie neapărat să îți dai acordul, căci, de multe ori, se întâmplă asta fără să știi.

De obicei, persoanele care folosesc Google tind să creadă că gigantul colectează date uzuale, precum nume, locație sau interese. Ei bine, sunt mult mai multe și te poți convinge singur de asta.

Dacă accesezi Google de pe telefonul mobil, cu ajutorul lui poți afla întreaga listă de date pe care gigantul tech le-a ”cules”. Unele dintre ele s-ar putea să fie o adevărată surpriză.

Potrivit celor de la , principala sursă prin care este locația telefonului tău. Dacă obișnuiești să folosești Google Maps, atunci nu ar trebuie să te mire faptul că Google știe peste tot pe unde ai fost.

La fel de ”vinovat” este și Sistem Ad Personalization. Atunci când Google te întreabă dacă permiți reclame personalizate, va genera un profil al tău care conține multe date importante.

Cum poți afla datele pe care le deține Google despre tine și cum poți bloca accesul gigantului la informațiile tale personale

Dacă vrei să știi ce detalii cunoaște Google despre tine, atunci tot ce trebui să faci este să accesezi secțiunea Location History de pe contul Google. În acel moment, vei avea acces la Google Maps Timeline.

Ca să accezi Google Maps Timeline, tot ce trebuie să faci este să intri în contul Google. Apoi, mergi către Google Maps, iar în colțul din dreapta sus vei găsi Your Timeline > Your Places > Visited.

Odată ajuns la Google Maps Timeline, vei vedea că Google știe peste tot pe unde ai călătorit în ultimii ani, inclusiv orele. Gigantul știe și ruta pe care ai mers pentru a ajunge la anumite destinații.

Desigur, accesul Google la astfel de informații poate fi oprit. Pentru asta, dacă ai iPhone, trebuie doar să intri la Google Maps > Timeline > Settings > Pause Location History. Dacă ai Android, pașii sunt: Your Timeline > More > Settings and Privacy, de unde vei dezactiva Location History.