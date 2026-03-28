Sport

Ce știe puțină lume despre Mirel Rădoi? Locul special din România unde merge foarte des, e preferat de mulți români

Cum este, de fapt, Mirel Rădoi în afara terenului de fotbal. Mihai Stoica a făcut o serie de dezvăluiri despre antrenorul de la FCSB.
Adrian Baciu
28.03.2026 | 08:15
EXCLUSIV FANATIK
MM Stoica, dezvălui despre omul Mirel Rădoi, din afara terenului. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica și Mirel Rădoi colaborează din nou la FCSB, pentru prima dată din postura manager general – antrenor. Cei doi s-au mai întâlnit și când al doilea era jucător. Relația dintre ei s-a menținut una destul de bună. MM a vorbit, recent, la FANATIK, despre omul Mirel Rădoi. Dezvăluiri surprinzătoare.

În ce loc special merge Mirel Rădoi. Mulți români îl preferă

Mirel Rădoi a revenit oficial în SupeLiga imediat după finalul sezonului regular. Antrenorul de 45 de ani a plecat pe 10 noiembrie de la Universitatea Craiova. Între timp, la 4 luni distanță de la ”divorțul” de fostul lider al campionatului, tehnicianul a susținut prima conferință de presă ca noul antrenor al FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

Despre revenirea lui Rădoi la echipa unde a fost căpitan mai mulți ani a vorbit pe larg managerul general al clubului, Mihai Stoica. În emisiunea MM la FANATIK, acesta a dezvăluit cum este Rădoi în afara momentelor în care este concentrat 100% pe fotbal. Aflăm despre tehnicianul campioanei că este extrem de apropiat de biserică.

Meme spune că ultimele întâlniri pe care le-a avut cu Rădoi au fost unele în momente mai triste. Cea mai recentă a fost la slujba de parastas ținută pentru un prieten comun. Aici, cei doi s-au întâlnit și cu fostul lor colaborator comun de la FCSB, Cosmin Olăroiu. Cum era de așteptat, tot despre fotbal au discutat.

ADVERTISEMENT
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul...
Digi24.ro
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram

Moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici, a fost curios să afle de la Mihai Stoica dacă Mirel Rădoi este un om credincios și dacă merge la mănăstire sau la biserică. MM a dezvăluit că antrenorul lui FCSB se situează în această categorie a oamenilor de fotbal apropiați de credință. ”Da, merge, merge (n.r. la biserică) de foarte mulți ani. Îi cunosc și duhovnicul. Avem cunoștințe comune și acolo. Da, de mult timp”, spune Stoica.

ADVERTISEMENT
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
Digisport.ro
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”

Cât de implicat este Mirel Rădoi din postura de antrenor la FCSB

În aceeași apariție de la FANATIK, managerul general al campioanei a vorbit și despre atmosfera de la echipă din ”era” Rădoi. Acesta a scos în evidență comportamentul ireproșabil al noului tehnician. MM spune că noul tehnician al echipei roș-albastre este un fanatic al fotbalului, în sensul bun al cuvântului.”(n.r. Cum este echipa cu Mirel Rădoi) Total schimbat față de cum a fost înainte și nu este niciun reproș la adresa celor care au fost înainte pentru că am făcut niște rezultate inimaginabile cu ei.

ADVERTISEMENT

Fiecare antrenor are metodele lui. Mirel este un… mă uit acum pe coperta revistei FANATIK. Bine scris FANATIK și Mirel. E un FANATIK al fotbalului. Este un om care vine dimineața la prima oră. Își duce copiii la școală și vine. Au fost zile în care a stat mai mult de 12 ore la bază. (n.r. la Berceni). Adept al noilor tehnologii. Lucrează foarte foarte mult pe cifre”, a spus Stoica.

Cum s-a descurcat fotbalistul din Superliga României care s-a confruntat cu Messi. Evoluție...
Fanatik
Cum s-a descurcat fotbalistul din Superliga României care s-a confruntat cu Messi. Evoluție neașteptată a echipei sale
Accident teribil pentru legenda fotbalului mondial! Fanii, șocați când au văzut ce răni...
Fanatik
Accident teribil pentru legenda fotbalului mondial! Fanii, șocați când au văzut ce răni are. Foto
Fotbalistul care l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu la Turcia – România 1-0: „Meci...
Fanatik
Fotbalistul care l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu la Turcia – România 1-0: „Meci excelent. E remarcatul meu”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Derapaj uluitor la adresa lui Lucescu: 'Mircea cel golan, milițian securist, blatist'
iamsport.ro
Derapaj uluitor la adresa lui Lucescu: 'Mircea cel golan, milițian securist, blatist'
