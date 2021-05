Scandalul de zilele trecute de la Survivor România dintre Zanni și Ștefan face încă valuri în culisele show-ului, iar logodnicul Elenei Marin i-a descifrat strategia.

După ce Zanni și Ștefan s-au contrat, fiind la un pas să se bată și, astfel, să fie amândoi descalificați și după ce pupilul lui Alex Velea l-a făcut ”huligan”, în consiliul de eliminare al Faimoșilor, logodnicul Elenei Marin susține că i-a descifrat strategia acestuia.

Zanni, strategie ca să îl descalifice pe Ștefan din Survivor România 2021

După ce au fost la un pas să se caftească, Zanni și Ștefan nu par să își dorească să se împace pentru binele echipei și pentru o atmosferă bună în tabăra Faimoșilor, lucru pe care, de altfel, l-au și recunoscut în cadrul Consiliului de Eliminare.

Ba chiar, spune logodnicul Elenei Marin, lucrurile stau chiar pe dos, Zanni izbucnind la adresa lui Ștefan și numindu-l ”huligan” după ce acesta l-a nominalizat pe Cosmin pentru eliminare.

”De aproape 5 luni, privesc neputincios cum un personaj care jignește și amenință în permanentă, ar face orice să o denigreze pe Elena și pe oricine “îndrăznește” să se apropie de ea. Se pare că și-a găsit nașul, în persoana lui Ștefan. Și culmea, tot Zannidache a început să se victimizeze. Zanni vrea să îl provoace pe Ștefan, ca să îl descalifice. Și același lucru l-a făcut și cu Moroșanu, cu ceva timp în urmă, a încercat, dar nu i-a ieșit. Asta da strategie de victimizare, asta da bărbăție! Să cauți să fii bătut, că să îți poți elimina rivalii”, spune, supărat, logodnicul Elenei Marin.

Mai mult, explică el, reacția lui Zanni în momentul în care Cosmin a fost nominalizat a fost una care a depășit orice limită, cu atât mai mult cu cât Ștefan, cel care l-a numit pe colegul lor pentru eliminare, a explicat de ce a luat această decizie.

”Interesant este că nominalizarea lui Ștefan nu a adus niciun fel de supărare în dreptul nominalizatului Cosmin, dar a adus supărare pentru Zanni, suficient cât să jignească din nou, în consiliu. Dați-mi voie să cred că, un concurent care jignește fără nicio reținere la consiliu, se exprimă mult mai rău, mult mai urât, atunci când este mai departe de camere”, a mai spus, pentru FANATIK, logodnicul Elenei Marin.

Bătăile sunt strict interzise la Survivor România

Conform regulamentului, orice bătaie între doi concurenți sau concurente, fie la jocuri, fie în tabără, este pedepsită de producătorii de la Survivor România 2021 cu descalificarea imediată. E adevărat, până acum, deși au fost câteva înfruntări fizice – între Sebastian și Albert de la Războinici, precum și între Ștefan și Zanni, la care a intervenit, violent, Sebastian – producătorii au decis să nu intervină și să nu îi pedepsească pe protagoniști, considerând că nu a fost o bătaie în adevăratul sens al cuvântului.

Zanni și Sebi, scăderi îngrijorătoare în clasamentul eficienței de la Survivor

Mai mult, ne-a explicat logodnicul Elnei Marin, și Zanni, și Sebi, se laudă cu punctele pe care le aduc și pretind că fără ei echipa Faimoșilor nu ar mai face față Războinicilor, asta în ciuda faptului că, în ultima vreme, cei doi au scăzut simțitor în clasamentul eficienței.

”Băieții ăștia e sunt singurii care reproșează coechipierilor că doar ei au adus puncte, dar sunt sub Ștefan, sub Elena și sub Culiță, oameni care reprezintă, evident, țintele principale ale lui Zanni. Nimic nu este întâmplător”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, logodnicul Elenei Marin.

Astfel, cea mai recentă actualizare a clasamentului eficienței, arată, negru pe alb, că echipa Faimoșilor are alte vârfuri în afara lui Zanni sau Sebastian. Astfel, pe primul loc este Ștefan, cu o eficiență de 65%, urmat de Elena Marin, cu 57,1% și de Culiță Sterp, cu 56,9%, în timp ce Zanni are 56,4%, iar Sebastian, 53%.

”Ceea ce mă revoltă din ce în ce mai tare este legat de adevărul răsturnat din echipa Faimoșilor, un adevăr creat pe tupeu și pe laudă de sine. Pokemonii, așa cum își spun ei, sunt cei mai slabi, nu cei mai buni. Și o spun cifrele, care nu pot fi contrazise. Eu, unul, m-am săturat să îl aud pe asistentul Sebi cum se laudă că aduce puncte, cum reproșează tuturor că au mâncat datorită lui, în timp ce el este cel mai slab faimos dintre cei vechi”, spune, susținut de cifre, logodnicul Elenei Marin.

Elena Marin, singura fată rămasă de la începutul Survivor România 2021

Mai mult, chiar dacă câteva săptămâni la rândul Elena Marin a fost accidentată, iar acum nu este recuperată pe deplin, punctele pe care le aduce în înfruntările cu Războinicii sunt suficient de multe pentru a se înscrie în topul celor mai eficienți concurenți de la Survivor România 2021, cu atât mai mult cu cât ea este singura fată care a rămas de la începutul competiției și până acum.

”Elena urcă în clasament, ceea ce mi se pare senzațional, mai ales după câte probleme de sănătate duce pe picioare în ultima perioada. E foarte discutată, din câte văd, inclusiv războinicii se ceartă pentru ea, mai nou. Mă amuză, dar mă și bucură. Concluzia este simplă! Când ești foarte bun, ești dezbătut de toți ceilalți”, spune Andrei, logodnicul Faimoasei.