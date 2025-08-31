Ce studii are Alexandra, iubita lui Dennis Man. Tânăra este fostă Miss Arad

Cine este, de fapt, iubita lui Dennis Man. Alexandra și atacantul de 26 de ani formează un cuplu solid și au pasiuni similare. Când nu este pe terenul de fotbal, Dennis Man și iubita lui petrec mult timp împreună.

Ce studii are Alexandra, iubita lui Dennis Man

Dennis Man se poate considera un bărbat de-a dreptul norocos. Cariera sa în lumea fotbalului este în plină ascensiune și la fel de bine îi merge și pe plan personal. Atacantul de 26 de ani se iubește cu Alexandra Ionela Grigoriță, fostă Miss Arad.

Tânăra de la brațul lui Dennis Man este de o frumusețe răpitoare. Peste tot pe unde își face apariția, Alexandra Ionela Grigoriță fură toate privirile. Alexandra este mai mult decât o parteneră pentru Dennis Man, este și persoana care îi oferă sprijin moral în cele mai grele momente.

se iubesc de aproape un deceniu. Deși nu există informații publice despre studiile universitare ale tinerei, este evident că iubita lui Dennis Man are spirit antreprenorial, dat fiind faptul că s-a implicat trup și suflet în afacerea pe care a dezvoltat-o cu fotbalistul.

Alexandra Ionela stă departe de lumina reflectoarelor și preferă să fie o prezență discretă. Totuși, nu lipsește niciodată de la marile evenimente din viața iubitului ei. Aceasta îl însoțește pe Dennis Man la meciuri și a fost prezentă și la petrecerea de promovarea a echipei în Serie A, acolo unde s-a pozat alături de Man și de trofeu.

Deși este o prezență discretă, preferă să fie activă pe Instagram. Acolo, tânăra Alexandra adună mii de aprecieri pentru eleganța și naturalețea ei. Nu doar fanii lui Dennis Man o apreciază pe Alexandra Ioana Grigoriță, ci și Ioan Becali. Mai demult, acesta a remarcat echilibrul pe care tânăra îl aduce în viața lui Dennis Man, considerând-o o influență pozitivă.

Cum a cunoscut-o Dennis Man pe Alexandra Ionela Grigorită

În urmă cu aproape 11 ani, Alexandra Ionela Grigoriță câștiga titlul de Miss Arad. Această încoronare nu doar că i-a confirmat că este răpitor de frumoasă, dar i-a adus și multe colaborări cu diverse case de modă, reușind să devină unul dintre cele mai cunoscute modele din România.

Dennis Man și Alexandra s-au cunoscut la Arad, în urmă cu mulți ani. Între cei doi sentimentele au fost atât de puternice, încât relația lor a evoluat rapid. Din momentul în care s-au cunoscut și până în prezent, Dennis Man și Alexandra sunt de nedespărțit.

Chiar dacă nu îi este deloc ușor să fie iubită de fotbalist, Alexandra Ionela Grigoriță face față cu brio acestui statut. Este mereu alături de iubitul ei, îl încurajează din tribune și, potrivit apropiaților, relația lor are mari șanse de a trece la nivelul următor.

Dennis Man și iubita lui au avut o afacere împreună

În 2020, Dennis Man și iubita lui au început să formeze o echipă și pe plan profesional, nu doar personal. Cei doi au lansat Signed98, propriul lor brand de haine, care are început cu un model de hanorace. Ulterior, afacerea s-a dezvoltat, astfel că fotbalistul și iubita lui au început să comercializeze pantaloni de trening și tricouri.

Chiar dacă sunt tineri, Dennis Man și Alexandra au dat dovadă de seriozitate și au vrut să facă lucrurile cât mai bine. Din păcate, proiectul lor nu a avut succes, fapt ce l-a făcut pe Dennis Man să se orienteze către un alt domeniu.

„Pe Man îl văd cu capul pe umeri, un băiat a cărui prietenă (n.r. – Alexandra Ionela Grigoriță, fostă Miss Arad în 2014) are afaceri, ceva cu haine am înțeles. Tatăl lui stă lângă el și toți banii sunt lui bine gestionați.”, spunea Giovanni Becali, pentru

Ce avere are Dennis Man

Dennis Man este unul dintre cei mai buni fotbaliști români. Cariera sa este în plină ascensiune, iar munca de pe terenul de fotbal l-a ajutat să adune o avere impresionantă până în prezent. Potrivit , averea lui Dennis Man este estimată la 2.5 milioane de euro.

Pentru că afacerea sa cu haine nu a avut succes, Dennis Man a decis să urmeze modelul multora dintre colegii săi. Fotbalistul a investit sume importante în domeniul imobiliar, reușind să cumpere câteva proprietăți în București și Arad.

Câți bani încasează Dennis Man din fotbal

Vara aceasta, Dennis Man și-a prelungit contractul cu Parma. Din noul sezon, fotbalistul va încasa 2 milioane de euro, la care se adaugă și alte bonusuri. Anterior, pentru un sezon la Parma, Man primea 1 milion de euro.

În 2021, când a semnat cu Parma, salariul lui Dennis Man era de 800.000 de euro. Judecând după banii pe care îi primește în prezent, este evident că valoarea sa ca jucător este în continuă creștere.

Contractul lui Dennis Man cu Parma este valabil până în 2027, iar această înțelegere îi va garanta un venit de 6 milioane de euro. La această sumă se mai adaugă și alte bonusuri în funcție de golurile pe care le va marca și în funcție de performanță.

În 2016, la FCSB, Dennis Man câștiga 60.000 de euro pe an. După primul sezon, a ajuns la 180.000 de euro, iar înainte de a ajunge la Parma, Dennis Man încasa pe an 240.000 de euro. În prezent, potrivit Transfermarkt, Dennis Man este evaluat la 10 milioane de euro, cota sa fiind în continuă creștere.