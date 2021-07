Ce studii are Anda Adam. A terminat o facultate faimoasă

Anda Adam are studii care nu au nicio legătură cu muzica. Poate mulți se întrebau ce studii are cântăreața, de fapt, iar aceasta le-a răspuns curioșilor, pe rețelele de socializare.

Ce studii are Anda Adam, de fapt. La ce universitate a mers

Anda Adam a terminat Liceul George Călinescu din Capitală, iar apoi a reușit să devină faimoasă, chiar după ce a absolvit cursurile din clasa a XII-a. Tot atunci, odată cu succesul, i s-au schimbat și planurile de viitor.

Artista învăța foarte bine, după spusele ei fiind chiar o tocilară, și dorea să aibă o carieră într-un domeniu legat de matematică sau informatică. Mai mult, părinții ei se pregăteau pentru ca aceasta să plece în străinătate la studii.

urma să meargă la Harvard după terminarea liceului, însă iată că planurile sale și ale părinților săi nu au mai ajuns la bun sfârșit, fiindcă vedeta s-a lansat în muzică.

Faima ei a venit odată cu melodia „Nu mă uita”, alături de RACLA, așa că a ales să își urmeze pasiunea și a lăsat deoparte planurile mărețe ale părinților de a studia la o universitate prestigioasă din afara țării.

Anda Adam trebuia să meargă la Harvard, cea mai veche universitate din SUA

Mama vedetei era cea care făcuse toate pregătirile pentru ca fiica ei să meargă la Harvad și chiar găsise o soluție pentru plata studiilor din afara țării.

„Mama mea era plecată în Statele Unite ale Americii de doi ani, unde lucra la un cunoscut salon de coafură pentru a-mi pregăti terenul și a mă mută acolo, pentru a studia la Harvard.

Aveam rezultate foarte bune la învățătură în timpul liceului. Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată. Am obținut 10 pe linie, mă duceam la olimpiadele de matematică, de informatică, unde am ajuns chiar la fazele pe țară.

Mama a vrut să îmi creeze un viitor mai bun, îmi pregătise loc unde să stau și pe cineva care să îmi plătească studiile”, a declarat Anda Adam pentru .

Totuși, Anda Adam nu a vrut să renunțe de tot la studiile sale, așa că a urmat o facultate prestigioasă, din cadrul unei universități faimoase din România. Este vorba despre Facultatea de Relații Economice Internaționale, din cadrul ASE București.

Anda Adam trece prin momente grele acum, după ce , împreună cu care are un copil.