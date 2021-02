Andreea Ibacka a devenit cunoscută în urma rolului jucat într-una din telenovelele românești de mare succes, „Inimă de țigan”. Puțină lume știe, însă, ce studii are sau cu ce se ocupa frumoasa soție a lui Cabral înainte să ajungă celebră.

Vedeta este absolventă a Facultății de Finanțe-Bănci și deja începuse să profeseze la vremea în care s-a prezentat la castigul pentru serialul care a făcut-o faimoasă. Ea a mărturisit că nu știa prea bine în ce se bagă.

Recunoaște că a mers la îndemnul oamenilor din jur, iar acest lucru i-a schimbat viața pentru totdeauna. Tot pe platourile de filmare avea să-l cunoască și pe bărbatul care i-a devenit partener de viață și alături de care are un copil, Cabral.

Ce studii are Andreea Ibacka. Cu ce se ocupa soția lui Cabral înainte să ajungă celebră

Viața Andreei Ibacka de dinainte de televiziune era una cât se poate de normală: „eu am terminat Finanțe-Bănci și aveam deja un job în bancă de trei ani și turnura asta a fost complet neașteptată. La primul casting nici n-am știut în ce mă bag”.

„Toată lumea mă bătea la cap să fac niște bani în plus dintr-un part-time job care să aibă legătură cu imaginea mea. Cumva împinsă de la spate m-am dus!”, a adăugat actrița într-un interviu pentru Antena Stars, scrie Libertatea.

Într-un articol postat pe blogul personal, vedeta povestește cât de mult a marcat-o job-ul la bancă, dar și beneficiile pe care le-a câștigat în urma acestuia. Totuși, spune ea, începuturile au fost foarte grele.

„Și să vezi atunci maturizare subită și ireversibilă. Că doar aveam în gestiune câteva miliarde de lei (din aia vechi și obosiți) și alte câteva zeci de mii de euro și dolari. Și trebuia să am grijă de ei ca de ochii din cap”, povestește Andreea.

„Am plâns eu cât am plâns (în fiecare după-amiază) câteva săptămâni la rând, de groază că poate a doua zi voi face o greșeală catastrofală ce mă va costa salariul pe următorii mulți ani și bonurile de masă până la pensie… dar, după o vreme, m-am obișnuit, m-am relaxat, am învățat toate operațiunile pe care trebuia să le fac. Am descoperit plăcerea de a merge dimineață de dimineață la munci atunci când faci o meserie cu pasiune”, a mai adăugat aceasta.

Actrița mărturisește că job-ul respectiv a fost unul care a însemnat mult: „voiam să spuncă etapa aceea de la bancă a contat enorm în definirea mea ca și adult, m-a responsabilizat și m-a făcut să mă gândesc exact la drumul meu în viață. Cu alte cuvinte, perioada aceea m-a marcat. Și acum sunt interesată de tot ce ține de domeniul bancar, iar atenția mea este involuntar sensibilă la aspecte ce țin de acest mediu”.

