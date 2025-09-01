Ce studii are, de fapt, Adelina, soția lui Cristi Chivu. A urmat o facultate din România de care puțini au auzit

Adelina Chivu este una dintre cele mai cunoscute prezențe din spațiul public. Căsătorită de mai bine de 17 ani cu Cristi Chivu, Adelina are mii de fani care îi urmăresc activitatea și pentru care este o sursă de inspirație. Totuși, puțini sunt cei care știu ce studii are, de fapt, soția antrenorului de la Inter Milano.

Cine este Adelina, soția lui Cristi Chivu

, este femeia care de aproape două decenii îi este alături lui Cristi Chivu. Adelina s-a născut pe 3 ianuarie 1982, în Piatra Neamț. Soția lui Cristi Chivu are în palmares titlul de „Miss Piatra Neamț”, titlu pe care l-a câștigat cu mult înainte să își înceapă cariera profesională.

Adelina Chivu a fost mereu atrasă de sport și, drept dovadă, cariera sa la Mediafax a început la departamentul sport. Aici, a lucrat în perioada studenției și tot atunci a primit și propunerea de a lucra ca redactor pentru Playboy. Adelina a refuzat propunerea de a face parte din echipa revistei dedicată bărbaților și a ales să continue ca redactor sportiv.

„Posturi pentru studenții de la jurnalism erau: reporter sportiv, reporter la Playboy și cred că mai era ceva la economic, nici în ziua de astăzi nu sunt bună la facturi. Și am preferat să mă duc la sport. Și am zis că mai bine merg, neștiind că o să ajung într-o redacție plină de băieți și a fost frumos, dar foarte greu. Nu cred că am ajuns niciodată acasă mai devreme de 1 noaptea.”, a spus Adelina Chivu în

La un moment dat, Adelina Chivu a făcut o schimbare profesională și a decis să plece de la Mediafax. Ulterior, s-a angajat la revista „Monden.”

Cum a început povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu

pare un scenariu de film. Căsătoriți de aproape două decenii, începuturile relației lor au fost spectaculoase. În podcastul lui Mihai Morar, Adelina a povestit că s-a întâlnit cu Cristi Chivu cu diferite ocazii, însă nu i-a acordat atenție, deși căpitanul naționalei își arăta mereu simpatia față de ea.

Adelina Chivu a recunoscut că a fost reticentă, mai ales că știa că fotbalistul avea o reputație de mare cuceritor. Nedorind să fie încă un nume pe lista sa de cuceriri, Adelina a preferat să îl refuze de multe ori pe Cristi Chivu. Mai exact, de 4 ori.

După lungi insistențe, Cristi Chivu a avut noroc abia a patra oară. Atunci, Adelina a decis să iasă cu el, însă nu pentru a-l cunoaște, ci pentru a-l convinge să nu vină în emisiunea sa. Deși a plecat cu un plan bine stabilit, odată ajunsă la restaurant, Adelina a avut parte de a o adevărată surpriză. Acolo, aceasta a cunoscut un Cristi Chivu așa cum nu și-ar fi imaginat vreodată.

„În luna iulie, a venit la ziua unui prieten comun, zi de naștere la care eu nu m-am dus, pentru că știam că e el acolo. Între timp, el fiind în țară, cei de la redacție au zis: „Îl avem pe Cristi în țară, hai că îl chemăm ca invitat.

Eu, vrând să evit această situație, i-am zis: „Hai să ne vedem, să discutăm chestia asta, că se întinde deja de prea multă vreme’. În timpul ăsta, tot apăreau știri legate de el cu altcineva, se aflase ceva prin presă. În perioada asta, se răsuflase că el ar fi interesat de o fată de la sport.”

Deși nu îi dădea nicio șansă, în momentul în care l-a întâlnit, Adelina a descoperit un om minunat. Trei luni mai târziu de la întâlnirea de la restaurant, Adelina și Cristi Chivu erau deja logodiți. Ulterior, povestea lor de dragoste s-a transformat într-o căsnicie longevivă.

„Nu-i dădeam eu nicio șansă. (…) Eu, chitită, să-i spun că nu se poate, îmi face un rău și n-are rost. E balta plină. De când m-am așezat, mi-am dat seama că am încurcat-o, doar că nu mă așteptam să fie un deznodământ pozitiv. Așa o bunătate în ochi…eu n-am văzut la nimeni.”, a mai povestit Adelina Chivu.

În prezent, Adelina și Cristi Chivu locuiesc la Milano și tot acolo le cresc și pe cele două fiice ale lor, Natalia și Anastasia. Când vine vorba de fiicele ei, Adelina Chivu este destul de discretă și postează destul de rar imagini cu cele două.

Ce studii are Adelina Chivu. Facultatea din România de care puțini știu

Ani la rând, Adelina Chivu a fost o prezență constantă pe micile ecrane. Soția lui Cristi Chivu a cochetat o bună perioadă de timp cu jurnalismul, aceasta fiind marea ei pasiune. Pentru a ajunge să prezinte rubrica Sport sau pentru a fi reporter sportiv, Adelina Chivu, fostă Elisei, a urmat cursuri Universității „MediaPRO”, fiind studentă la Facultatea de Jurnalism.

Absolventă a Liceului Francez, Adelina Chivu a intrat inițial la facultate la Montpellier. Prietena ei cea mai bună a aplicat la aceeași facultate, însă nu a intrat. Pentru că nu a vrut să plece singură departe de casă, Adelina a căutat o altă opțiune, în România. Astfel, a ajuns la Facultatea de Jurnalism.

„Am făcut Liceul Francez, am și intrat la facultate, la Montpellier. Prietena mea cea mai bună – cu care sunt în continuare foarte apropiată – nu a intrat. N-am vrut să plec singură. Atunci, am rămas în România. Am mers la Facultatea de Jurnalism.”, a spus Adelina Chivu în podcastul lui Mihai Morar.

Ce emisiuni TV a prezentat Adelina Chivu în România

După plecarea de la Mediafax, Adelina Chivu a ajuns la revista „Monden”. Ulterior, Adelina a ajuns la Antena 1 și la Antena 3. Aici, partenera lui Cristi Chivu a fost la pupitrul știrilor sportive, însă cariera ei nu a fost una longevivă.

În 2008, Adelina a decis să renunțe la tot de dragul iubirii. Șatena s-a retras de pe micile ecrane și s-a mutat în Italia alături de soțul ei. Deși a fost un adevărat sacrificiu, Adelina a declarat că nu regretă nicio secundă alegerea făcută.

După 17 ani petrecuți în Italia, în 2025, Adelina Chivu le-a făcut o adevărată surpriză fanilor. Soția lui Cristi Chivu a revenit pe micile ecrane pentru a prezenta „X Factor”. Aceasta a făcut echipă cu Mihai Morar la cârma emisiunii de talente de la Antena 1.