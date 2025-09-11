Ce studii are, de fapt, Adrian Mititelu. Câte clase are patronul lui FCU Craiova, nu i-a plăcut la școală

Poate multă lume s-a întrebat la un moment dat ce studii are Adrian Mititelu. Adevărul este că patronului de la FCU Craiova nu prea i-a făcut școala, astfel că a ajuns să-și finalizeze studiile la o vârstă destul de înaintată.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu, probleme la FCU Craiova

Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, se confruntă cu mari probleme. Acesta a primit o lovitură puternică recent chiar din partea Federației Române de Fotbal. Mai exact, se pare că echipa sa, .

Motivul ar fi faptul că FCU Craiova nu și-a achitat datoriile. Și se pare că Adrian Mititelu a fost revoltat de vestea primită. Mai mult de atât, el a anunțat și că va face recurs și că așa ceva este inacceptabil.

ADVERTISEMENT

„Este o chestiune de timp până când justiția își va face treaba, pentru că o grupare criminală a pus mâna pe Federație și o folosește după bunul plac. După cum știți, mie mi s-a furat un club de fotbal.

Am fost blocat peste tot. Sunt foarte multe litigii pe rol între noi și ei la instanța de judecată, unele într-o fază foarte avansată”, spunea el, pentru .

ADVERTISEMENT

Ce studii are Adrian Mititelu

Revenind la capitolul studii, câte clase are Adrian Mititelu, de fapt? Deși are 57 de ani, patronul FCU Craiova și-a finalizat târziu studiile superioare. Mai exact, el și-a luat licența la 43 de ani. La polul opus, .

ADVERTISEMENT

Iar deși multe persoane poate nu știau, faptul că Adrian Mititelu nu avea studii superioare, i-a adus o bună perioadă de timp critici dure. Mai mult de atât, i-a fost inclusiv transmis public că nu va putea să ajungă antrenor vreodată.

Iată însă că în final, acesta a decis să pună preț și pe școală. Astfel, Adrian Mititelu are studii superioare. Acesta a finalizat Facultatea de Educație Fizică și Sport. Mai mult de atât, licența a luat-o cu nota 9, având lucrarea intitulată „Studiul privind instrumentele de marketing utilizate în activitățile sportive”.

ADVERTISEMENT

Ce spunea coordonatorul de licență a lui Adrian Mititelu

Corneliu Stroe, cel care i-a coordonat lucrarea de licență a patronului FCU Craiova, dezvăluia acum ceva timp cum s-a petrecut totul. Menționăm faptul că acesta s-a stins din viață în anul 2017.

Cum a ajuns, deci, Adrian Mititelu să aibă studii superioare? Drumul nu a fost deloc unul ușor. Acesta nu și-ar fi susținut integral examenele, astfel încât să susțină licența odată cu colegii săi.

De asemenea, el a bifat și câteva restanțe, pe care le-a susținut mai târziu. Corneliu Stroe l-a catalogat pe Adrian Mititelu ca fiind ”un student mediocru”, având în vedere media obținută la finalul studiilor.

„Adrian Mititelu a fost studentul nostru și a terminat cursurile facultății anul trecut (la vremea respectivă, n.r.). Nu a reușit să-și susțină integral examenele, ca să poată să susțină licența în 2011, odată cu colegii lui. A mai avut două restanțe anul trecut în toamnă, și le-a susținut, și astăzi (atunci, n.r.) a dat examenul de licență.

A fost un student mediocru. La noi, un student bun termină cu media de la 9.50 în sus. Dânsul are media generală, pe parcursul anilor de studii, 7 și ceva. Nu a fost un element de excepție. A fost un student mediocru”, a declarat Corneliu Stroe.