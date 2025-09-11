Sport

Ce studii are, de fapt, Adrian Mititelu. Câte clase are patronul lui FCU Craiova, nu i-a plăcut la școală

Adrian Mititelu și-a finalizat studiile destul de târziu. Se pare că patronului de la FCU Craiova nu prea i-a plăcut școala.
Valentina Vladoi
11.09.2025 | 19:30
Ce studii are de fapt Adrian Mititelu Cate clase are patronul lui FCU Craiova nu ia placut la scoala
Ce studii are Adrian Mititelu. Sursă foto: colaj Fanatik

Poate multă lume s-a întrebat la un moment dat ce studii are Adrian Mititelu. Adevărul este că patronului de la FCU Craiova nu prea i-a făcut școala, astfel că a ajuns să-și finalizeze studiile la o vârstă destul de înaintată.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu, probleme la FCU Craiova

Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, se confruntă cu mari probleme. Acesta a primit o lovitură puternică recent chiar din partea Federației Române de Fotbal. Mai exact, se pare că echipa sa, FCU Craiova, a primit interzis să mai participe în competițiile oficiale.

Motivul ar fi faptul că FCU Craiova nu și-a achitat datoriile. Și se pare că Adrian Mititelu a fost revoltat de vestea primită. Mai mult de atât, el a anunțat și că va face recurs și că așa ceva este inacceptabil.

ADVERTISEMENT

„Este o chestiune de timp până când justiția își va face treaba, pentru că o grupare criminală a pus mâna pe Federație și o folosește după bunul plac. După cum știți, mie mi s-a furat un club de fotbal.

Am fost blocat peste tot. Sunt foarte multe litigii pe rol între noi și ei la instanța de judecată, unele într-o fază foarte avansată”, spunea el, pentru prosport.ro.

ADVERTISEMENT
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi....
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă

Ce studii are Adrian Mititelu

Revenind la capitolul studii, câte clase are Adrian Mititelu, de fapt? Deși are 57 de ani, patronul FCU Craiova și-a finalizat târziu studiile superioare. Mai exact, el și-a luat licența la 43 de ani. La polul opus, fiul său a terminat facultatea și a fost chiar pasionat de școală.

ADVERTISEMENT
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte...
Digisport.ro
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România

Iar deși multe persoane poate nu știau, faptul că Adrian Mititelu nu avea studii superioare, i-a adus o bună perioadă de timp critici dure. Mai mult de atât, i-a fost inclusiv transmis public că nu va putea să ajungă antrenor vreodată.

Iată însă că în final, acesta a decis să pună preț și pe școală. Astfel, Adrian Mititelu are studii superioare. Acesta a finalizat Facultatea de Educație Fizică și Sport. Mai mult de atât, licența a luat-o cu nota 9, având lucrarea intitulată „Studiul privind instrumentele de marketing utilizate în activitățile sportive”.

ADVERTISEMENT

Ce spunea coordonatorul de licență a lui Adrian Mititelu

Corneliu Stroe, cel care i-a coordonat lucrarea de licență a patronului FCU Craiova, dezvăluia acum ceva timp cum s-a petrecut totul. Menționăm faptul că acesta s-a stins din viață în anul 2017.

Cum a ajuns, deci, Adrian Mititelu să aibă studii superioare? Drumul nu a fost deloc unul ușor. Acesta nu și-ar fi susținut integral examenele, astfel încât să susțină licența odată cu colegii săi.

De asemenea, el a bifat și câteva restanțe, pe care le-a susținut mai târziu. Corneliu Stroe l-a catalogat pe Adrian Mititelu ca fiind ”un student mediocru”, având în vedere media obținută la finalul studiilor.

„Adrian Mititelu a fost studentul nostru și a terminat cursurile facultății anul trecut (la vremea respectivă, n.r.). Nu a reușit să-și susțină integral examenele, ca să poată să susțină licența în 2011, odată cu colegii lui. A mai avut două restanțe anul trecut în toamnă, și le-a susținut, și astăzi (atunci, n.r.) a dat examenul de licență.

A fost un student mediocru. La noi, un student bun termină cu media de la 9.50 în sus. Dânsul are media generală, pe parcursul anilor de studii, 7 și ceva. Nu a fost un element de excepție. A fost un student mediocru”, a declarat Corneliu Stroe.

Legenda Stelei, internată la ATI! Care e starea de sănătate. Exclusiv
Fanatik
Legenda Stelei, internată la ATI! Care e starea de sănătate. Exclusiv
Transferul de Premier League, prezentat oficial de CFR Cluj: „Este noul atacant al...
Fanatik
Transferul de Premier League, prezentat oficial de CFR Cluj: „Este noul atacant al echipei noastre!”. Update exclusiv
Kylian Mbappe, victima rasismului la meciul contra formației lui Horațiu Moldovan! Un suporter...
Fanatik
Kylian Mbappe, victima rasismului la meciul contra formației lui Horațiu Moldovan! Un suporter a fost arestat
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Peste Hagi! Stelea: 'El e cel mai complet jucător pe care l-am văzut...
iamsport.ro
Peste Hagi! Stelea: 'El e cel mai complet jucător pe care l-am văzut vreodată! Rar mi-a fost dat să văd așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!