Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu. Domeniul cheie în care poate să profeseze dacă iese definitiv din fotbal

Ce studii are Adrian Mutu? Dacă ar renunța vreodată la fotbal, acesta ar putea lejer să activeze într-un cu totul alt domeniu. De altfel chiar el a recunoscut la un moment dat că era un elev cât se poate de bun.

ADVERTISEMENT

Cine este Adrian Mutu și ce carieră de antrenor are

Adrian Mutu are 46 de ani și în prezent este antrenor. Acesta a antrenat Rapid București, România Sub-21 și Neftçi Baku, printre altele. Pe când juca fotbal, acesta a avut postul de atacant la echipe ca Fiorentina, Hellas Verona și Argeș Pitești.

Și se pare că toate . De altfel Adrian Mutu a fost catalogat ca fiind și cel mai bun marcator din istoria naționalei României, cu 35 de goluri înscrise. Același record îl are și Gheorghe Hagi.

ADVERTISEMENT

Revenind la cariera sa de antrenor, Adrian Mutu și-a făcut debutul în aprilie 2018. La acel moment, sportivul a preluat conducerea tehnică a echipei Voluntari cu care a semnat un contract pentru doi ani.

Totuși, lucrurile nu au mers așa, astfel că mandatul său a durat doar două luni. Deși salvase echipa de la retrogradare, conducerea clubului l-a demis. Mai apoi, în iulie, în același an, Mutu a devenit antrenorul echipei de rezerve a clubului Al Wahda din Emiratele Arabe Unite.

ADVERTISEMENT

A rămas aici până în ianuarie 2020, iar mai apoi, în mai 2021, a devenit antrenor principal la FC U Craiova 1948. În vara anului 2023, Adrian Mutu a devenit antrenorul echipei azere Neftci Baku. A plecat de aici de abia a finele anului 2023.

ADVERTISEMENT

Câteva zile mai târziu, în ianuarie 2024, Briliantul a revenit în țară și a devenit antrenor principal al echipei CFR Cluj. A demisionat din funcție însă doar după 11 partide. Începând cu luna ianuarie 2025, . Acesta și-a reziliat însă contractul la jumătatea lunii martie a aceluiași an.

Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu

Cariera sa de antrenor e una vastă, însă ce studii are Adrian Mutu? Sportivul a recunoscut la un moment dat că avea note bune și că era un copil cuminte. A mers la școala normal până la liceu și chiar a avut o medie generală bună.

ADVERTISEMENT

De asemenea, nu a avut probleme la școală și se descurca foarte bine la matematică. Aici l-a influențat de altfel tatăl său, care este informatician-matematician, a mai dezvăluit acesta la un moment dat.

„Eram un băiat cuminte. În general, n-am avut probleme la școală, nu am creat probleme. Chiar am fost un elev mediu spre bun. Până în clasa a noua m-am dus normal la școală și am intrat la liceu cu media 8,41.

Am fost al doilea sau al treilea ca medie. La matematică chiar am luat o notă bună, 9,07. A fost cumva firesc, pentru că tata este informatician-matematician”, povestea el.

Ce studii superioare are Adrian Mutu? Deși a făcut o adevărată avere din fotbal, Briliantul a decis să își continue studiile. Acesta a absolvit Facultatea de Drept, având licență în Jurisprudenţă. Astfel, ar putea profesa oricând își dorește în acest domeniu. Mai mult de atât, într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, fostul fotbalist spunea că urma să susțină licența și în Educație fizică și Sport.

Ce record deține Adrian Mutu în Serie A

După cum spuneam anterior, Adrian Mutu a reușit performanțe deosebite în sport. De altfel el este singurul fotbalist român care a atins borna celor 100 de goluri marcate în campionatul italian.

Ce record deține însă Adrian Mutu în Serie A? Conform informațiilor din presă, este vorba despre 18 goluri. Și se pare că multe dintre ele au fost chiar memorabile. Cel mai bun exemplu este cel de la Verona – Milan din 2001.

Totodată, un alt gol care va rămâne în istorie este cel din 2002, la Parma – Atalanta. Acesta a reușit să dea gol contra Atlantei direct din lovitură liberă, iar lucrurile au fost cât se poate de ușoare pentru el.

Și la meciul Palermo – Fiorentina din 2006, Adrian Mutu, a bifat un gol memorabil de asemenea. Iar acest lucru s-a întâmplat și un an mai târziu, în 2007, la meciul Fiorentina – Catania. Un alt gol care probabil va rămâne în istorie este cel din 2011, la meciul Cesena – Genoa.