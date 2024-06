Ce studii are, de fapt, Alexandru Papadopol. A ales cu totul alt drum: „Nu cred că m-aș fi simțit în niciun fel important”

Alexandru Papadopol și-a luat o pauză de 10 ani, în care nu a fost pe micile ecrane, dar asta nu înseamnă că a stat degeaba. Actoria este marea sa pasiune, dar a studiat un cu totul alt domeniu, despre care puțini știu.

Ce studii are, de fapt, Alexandru Papadopol

Alexandru Papadopol a devenit cunoscut publicului larg după ce a jucat în mai multe telenovele românești. Acum, , însă planul A nu a fost actoria.

De fapt a studiat Dreptul. Însă nu a profesat niciodată în domeniu și nici nu-i pare rău de acest lucru. Actorul este de părere că meseria de avocat nu i-ar fi adus niciodată atât de multă satisfacție.

„Cred că partea artistică m-a ales pe mine! Cred că așa se întâmplă întotdeauna. Tu crezi că alegi ceva, dar de fapt subconștientul tău de mult se îndrepta pe drumul respectiv. Simt că am făcut bine ce am făcut, nu cred că m-aș fi simțit în niciun fel important, oricât de mare succes aș fi avut în cariera de avocat, procuror, judecător sau notar.

Cred că prin meseria asta am putut să mă exprim și mai mult de atât. Adolescent fiind, mă rog, adolescență târzie – aveam vreo 18-19 ani –, am simțit nevoia să mă exprim și în alt fel și, în momentul în care am avut ocazia să o fac, am făcut-o!

Am ajuns la Teatrul Studențesc Podul, unde era cu totul altă lume față de cea pe care o cunoșteam eu. Lumea teatrului m-a fascinat și am încercat să înțeleg că seriozitatea în me- seria asta este lucrul cel mai important și, de asemenea, cel mai greu de obținut”, a declarat Alexandru Papadopol pentru

Ce a făcut în timpul în care a luat pauză de la televiziune

Alexandru Papadopol a luat o pauză de la televiziune. Zece ani a lipsit de pemicile ecrane, dar asta nu înseamnă că a stat degeaba. Actorul a făcut parte din mai multe proiecte și a putut fi văzut la teatru.

„Am făcut foarte multe lucruri cu impact public important din punct de vedere actoricesc. Mă refer la seria ,,Două lozuri, urmată de alte roluri principale în lungmetraje.

Și, bineînțeles, foarte mult teatru, turnee și așa mai departe. Am avut o viață la fel de plină și de puternic trăită ca acum 10-20 de ani, când lucram non-stop la Buftea în studiouri”, a povestit Alexandru Papadopol.

De mai mulți ani, actorul face parte din echipa Teatrului Odeon, fapt ce îi aduce o mare satisfacție. „Am jucat și joc în foarte multe spectacole. Doar în stagiunea aceasta cred că am jucat în nu mai puțin de 10. Teatrul Odeon este o instituție de cultură prestigioasă, iar cine este actor acolo trebuie să se considere într-adevăr un privilegiat”, a completat Alexandru Papadopol.