Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai râvite femei din România. Totodată, este și o femeie de succes, având propria afacere.

Chiar dacă anul trecut nu a fost cel mai bun pentru firma ei de îmbrăcăminte, blondina reușește să facă bani din alte surse. Imaginea sa este una foarte căutată, iar contractele de publicitate nu lipsesc.

Ce studii are, de fapt, Bianca Drăgușanu. Vedeta a schimbat trei licee în ultimii ani de școală

În acest context, multă lume se întreabă ce studii are fosta asistentă TV. Blondina a reușit să schimbe trei licee.

Inițial, aceasta s-a inscris la un liceu din Deva. Ulterior, s-a transferat la un liceu teoretic din Petroșani.

A treia și ultima oară, blondina s-a transferat tot în Petroșani. De data aceasta a ales un liceu cu profil economic, pe care l-a și absolvit, în anul 2002.

a obținut note bune la examenul maturității. Media finală de la Bacalaureat a vedetei a fost 8,95. Ea a obținut două note de 10, la tehnica servirii consumatorilor și educație fizică, tot două note de 9, la ambele probe de la limba și literatura română, scrie

La matematică, aceasta a luat 7,20, iar la limba engleză, 8,5. După, Bacalaureat, blondina s-a înscris și la facultate, dar nu a terminat-o.

Afacerile nu merg chiar bine pentru Bianca Drăgușanu

După cum FANATIK dezvăluia, în anul 2020, . Firma ei de haine a înregistrat cel mai slab profit de la înființare.

Practic, Bianca a ieșit pe minus. Creatoarea de modă a raportat o pierdere de 227.473 de lei. Comparativ cu anul 2019, când profitul era 266.125 de lei, 2020 a fost cu 185% mai slab.

„Anii 2019-2020 au fost cei mai slabi (financiar, n. red.). Nu aveam echilibrul emoțional necesar, dar mi-am revenit. Pe atunci eram în pană, trebuia să mă ocup de alte lucruri în loc să îmi văd de familie și afaceri,” ne-a declarat Bianca.

În schimb, ea ne-a povestit că 2021 a fost un an cu adevărat bun. Aceasta a reușit să câștige sume impresionante, vânzându-și imaginea unui studio de videochat.

„Dacă vorbeam de sume mici, nici nu acceptam să discut pentru a-mi împrumuta imaginea unor studiouri de videochat. Nu am făcut, asta ca să fie clar, dar nu e relevant. Mesajele de pe panouri au fost gândite de echipa lor, știu că au provocat controverse, dar, la o adică, asta înseamnă o campanie bine gândită. Și, pentru că acel contract era pentru trei luni, acum l-am prelungit pentru încă trei luni. (…) Vorbim de sume de șase cifre. În euro! E cel mai bun an al meu, și nu exagerez. Am încasat deja aceste sume, vorbim de sume care pot fi verificate, la Finanțe, sunt sume pentru care am plătit impozite, taxe, nu povești,” ne-a mai spus vedeta.