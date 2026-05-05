Ce studii are, de fapt, Cristi Chivu, omul momentului în Italia și România. Puțini știu ce facultate a terminat

În doar un an și câteva luni de antrenorat la nivel de seniori, Cristi Chivu, 45 de ani, a reușit deja să își treacă în palmares un titlu într-un campionat de top din Europa. Românul a cucerit Lo Scudetto cu Inter Milano, echipă pe care a preluat-o în vara lui 2025. Antrenorul român este văzut de majoritatea urmăritorilor ca un model de eleganță, în teren, dar și în afara lui. Chivu a terminat și o facultate în urmă cu câțiva ani. Puțini știu ce studii are omul momentului în Italia și România.
Din cauza activității sportive intense, foarte mulți sportivi nu au timp să ducă în paralel și studiile. În ceea ce-l privește pe Cristi Chivu, acesta a reușit, concomitent cu ”jobul” de fotbalist, să pună accent și pe partea educațională. Încă pe vremea când era legitimat la gruparea italiană AS Roma, Chivu s-a înscris la o facultate din vestul României.
Proaspătul campion al Italiei cu Internazionale Milano a absolvit cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Actualul antrenor s-a înscris în 2006 la facultatea din zona Banatului. Apoi, după 5 ani, în 2011, acesta a finalizat studiile. A urmat un pas important în 2012, când și-a susținut examenul de licență.
Cristi Chivu a fost un mare fotbalist, este un antrenor cu un start fulminat în carieră și mai este, în urma studiilor sale, și profesor. ”După ce a făcut facultatea, și-a dat licența și a luat diploma de profesor, mi-a spus maică-sa, la un moment dat: ‘Nici nu știi cât de bucuros e Cristi că a făcut facultatea! Cu asta se legitimează pe unde merge în Italia, pentru că el e profesor de educație fizică și sport’. Pentru el, contează foarte mult în rândul celorlalți. El e profesor, nu e doar un jucător cu nu știu câte clase. Cumva, a ținut foarte mult la chestia asta, a însemnat mult pentru el, ca lumea să i se adreseze așa”, a precizat rectorul Universității de Vest, Marilen Pirtea, pentru gsp.ro.
Departe de România, la cluburi mari, de tradiție din Europa, ca Ajax, AS Roma sau Inter, Cristi Chivu a fost mereu un student serios. Același Marilen Pirtea mai spune că Chivu a mai avut ani ‘înghețați’, atunci când nu putea veni în țară, dar mereu își dădea examenele în sesiunile normale. ”Era serios, întotdeauna a fost așa. Când nu putea să facă, întrerupea activitatea, nu sărea peste. Continua, conform legii, când putea.
Cristi a avut tot timpul o doză de modestie, fără să-și uite originile și de unde a plecat. Avem o relație mai veche. Am mai vorbit, la un moment dat am fost la el la Milano, când era pe ultima sută de metri cu cariera de jucător. Ne-am mai întâlnit și la alte evenimente. Astfel de oameni trebuie aduși în fața studenților, sunt modele”, a spus Pirtea.
Așadar, am văzut cum Cristi Chivu este un absolvent merituos al Universității de Vest din Timișoara. Trebuie spus că antrenorul lui Inter a plecat în fotbal tot din această zonă a țării. Născut pe 26 octombrie 1980, la Reșita, acesta și-a început cariera profesionistă de fotbalist la CSM Reșita în 1996. A stat pe Valea Domanului până în 1998, când a plecat la Universitatea Craiova.
Din 1999, Chivu ajunge la Ajax Amsterdam. A fost căpitanul echipei olandeze în 2001 și a câștigat Eredivisie în 2002. A urmat un nou pas uriaș în cariera sa, în 2003, când a lăsat Olanda pentru Italia, mai exact a semnat cu AS Roma. Rapid, și aici a devenit unul dintre jucătorii de bază ai formației.
Dorit de cluburi uriașe din Europa, Chelsea, Barcelona sau Real Madrid, în 2007, fundașul a preferat să stea în Seria A. A fost transferat de Internazionale Milano. Avea să fie o alegere perfectă. Cu această echipă a câștigat campionatul Italiei (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010), Cupa Italiei (2009-2010, 2010-2011), dar și Liga Campionilor (în sezonul 2009/2010). Acum, în 2025-2026, tot pe Inter, dar din postura de antrenor, i-a făcut din nou campioni.