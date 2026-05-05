Ce studii are, de fapt, Cristi Chivu, omul momentului în Italia și România. Puțini știu ce facultate a terminat

Adrian Baciu
05.05.2026 | 17:15
Ce facultate are terminat Cristi Chivu. Campionul Italiei cu Inter are studii importante: "E profesor".
În doar un an și câteva luni de antrenorat la nivel de seniori, Cristi Chivu, 45 de ani, a reușit deja să își treacă în palmares un titlu într-un campionat de top din Europa. Românul a cucerit Lo Scudetto cu Inter Milano, echipă pe care a preluat-o în vara lui 2025. Antrenorul român este văzut de majoritatea urmăritorilor ca un model de eleganță, în teren, dar și în afara lui. Chivu a terminat și o facultate în urmă cu câțiva ani. Puțini știu ce studii are omul momentului în Italia și România.

Ce facultate a terminat Cristi Chivu, campionul din Serie A cu Inter. Pe ce studii s-a axat tehnicianul

Din cauza activității sportive intense, foarte mulți sportivi nu au timp să ducă în paralel și studiile. În ceea ce-l privește pe Cristi Chivu, acesta a reușit, concomitent cu ”jobul” de fotbalist, să pună accent și pe partea educațională. Încă pe vremea când era legitimat la gruparea italiană AS Roma, Chivu s-a înscris la o facultate din vestul României.

Proaspătul campion al Italiei cu Internazionale Milano a absolvit cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Actualul antrenor s-a înscris în 2006 la facultatea din zona Banatului. Apoi, după 5 ani, în 2011, acesta a finalizat studiile. A urmat un pas important în 2012, când și-a susținut examenul de licență.

Cristi Chivu a fost un mare fotbalist, este un antrenor cu un start fulminat în carieră și mai este, în urma studiilor sale, și profesor. ”După ce a făcut facultatea, și-a dat licența și a luat diploma de profesor, mi-a spus maică-sa, la un moment dat: ‘Nici nu știi cât de bucuros e Cristi că a făcut facultatea! Cu asta se legitimează pe unde merge în Italia, pentru că el e profesor de educație fizică și sport’. Pentru el, contează foarte mult în rândul celorlalți. El e profesor, nu e doar un jucător cu nu știu câte clase. Cumva, a ținut foarte mult la chestia asta, a însemnat mult pentru el, ca lumea să i se adreseze așa”, a precizat rectorul Universității de Vest, Marilen Pirtea, pentru gsp.ro.

Ce eforturi a depus Cristi Chivu pentru a termina studiile la facultatea din Timișoara

Departe de România, la cluburi mari, de tradiție din Europa, ca Ajax, AS Roma sau Inter, Cristi Chivu a fost mereu un student serios. Același Marilen Pirtea mai spune că Chivu a mai avut ani ‘înghețați’, atunci când nu putea veni în țară, dar mereu își dădea examenele în sesiunile normale. ”Era serios, întotdeauna a fost așa. Când nu putea să facă, întrerupea activitatea, nu sărea peste. Continua, conform legii, când putea.

Cristi a avut tot timpul o doză de modestie, fără să-și uite originile și de unde a plecat. Avem o relație mai veche. Am mai vorbit, la un moment dat am fost la el la Milano, când era pe ultima sută de metri cu cariera de jucător. Ne-am mai întâlnit și la alte evenimente. Astfel de oameni trebuie aduși în fața studenților, sunt modele”, a spus Pirtea.

Cristi Chivu a plecat în fotbalul mare tot din Banat

Așadar, am văzut cum Cristi Chivu este un absolvent merituos al Universității de Vest din Timișoara. Trebuie spus că antrenorul lui Inter a plecat în fotbal tot din această zonă a țării. Născut pe 26 octombrie 1980, la Reșita, acesta și-a început cariera profesionistă de fotbalist la CSM Reșita în 1996. A stat pe Valea Domanului până în 1998, când a plecat la Universitatea Craiova.

Din 1999, Chivu ajunge la Ajax Amsterdam. A fost căpitanul echipei olandeze în 2001 și a câștigat Eredivisie în 2002. A urmat un nou pas uriaș în cariera sa, în 2003, când a lăsat Olanda pentru Italia, mai exact a semnat cu AS Roma. Rapid, și aici a devenit unul dintre jucătorii de bază ai formației.

Dorit de cluburi uriașe din Europa, Chelsea, Barcelona sau Real Madrid, în 2007, fundașul a preferat să stea în Seria A. A fost transferat de Internazionale Milano. Avea să fie o alegere perfectă. Cu această echipă a câștigat campionatul Italiei (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010), Cupa Italiei (2009-2010, 2010-2011), dar și Liga Campionilor (în sezonul 2009/2010). Acum, în 2025-2026, tot pe Inter, dar din postura de antrenor, i-a făcut din nou campioni.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
